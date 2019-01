Brankář New Yorku Rangers Alexandar Georgijev zasahuje před útočníkem Pittsburghu Penguins Dominikem Simonem.

New York - Útočník Dominik Simon přispěl ve středečním utkání NHL gólem a asistencí k výhře hokejistů Pittsburghu 7:2 nad New York Rangers. Odchovanec Sparty skóroval po 16 duelech. Do sestavy Rangers se vrátil Filip Chytil, který minulý zápas strávil mezi náhradníky. Devatenáctiletý útočník nebodoval a zhoršil si statistiku plus/minus o dva záporné body.

Prosadil se i forvard Michael Frolík, který trefou do prázdné branky zpečetil úspěch Calgary 5:3 v Detroitu. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky se na něm podílel útočník Johnny Gaudreau. Před David Rittichem dostal přednost v brankovišti Flames Mike Smith. Obránce poražených Red Wings Filip Hronek si připsal tři minusové body.

Bek Roman Polák dopomohl nahrávkou k triumfu Dallasu 5:4 proti New Jersey. Střední útočník vítězných Stars Radek Faksa zaznamenal stejně jako Hronek tři záporné body. Centr Devils Pavel Zacha se na rozdíl od předchozích dvou soubojů mezi střelce nezapsal a vyšel bodově naprázdno.

NHL:

Ottawa - Vancouver 3:4 v prodl., Detroit - Calgary 3:5, Dallas - New Jersey 5:4, NY Rangers - Pittsburgh 2:7, Arizona - Edmonton 1:3, Colorado - San Jose 4:5.