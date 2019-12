Simon pomohl v NHL gólem k výhře Pittsburghu nad Ottawou

Pittsburgh (USA) - Útočník Dominik Simon přispěl v jediném pondělním utkání NHL čtvrtým gólem v sezoně k výhře Pittsburghu 5:2 nad Ottawou. Hlavním hrdinou se stal Jevgenij Malkin, který vstřelil dvě branky a na jednu přihrál. Jake Guentzel zaznamenal opačnou bilanci (1+2).

"Nebyli jsme schopni uhlídat jejich elitní hráče. Nebránili jsme dobře v našem pásmu, pouštěli jsme je do mnoha přečíslení a Malkin si nás vychutnal," prohlásil trenér Ottawy D.J. Smith. "Je to pravděpodobně nejlépe trénovaný tým. Hrají zodpovědně, dodržují systém a základní věci. Dobře brání, jsou trpěliví, a jakmile máte výpadek, využijí toho," řekl o soupeři ottawský obránce Mark Borowiecki.

Malkin už po 27 sekundách hry otevřel skóre z přečíslení dva na jednoho a ve dvanácté minutě zvýšil Simon. Pražský rodák si najel do předbrankového prostoru, a i když byl pod tlakem obránce, překonal bekhendem gólmana Marcuse Högberga.

Ottawa ve druhé třetině dvakrát snížila trefami Nicka Paula, ale Pittsburghu vždy rychle vrátili dvoubrankový náskok Malkin a Patric Hörnqvist. Výhru pojistil Guentzel, který ale při zakončení upadl po kontaktu s Thomasem Chabotem, hlavou narazil do mantinelu a odstoupil z utkání.

"Vypadalo to děsivě. Tyhlety pády na mantinel jsou vždy nebezpečné. Více o jeho zdravotnímu stavu budeme vědět v úterý," řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Doufám, že nám nebude chybět dlouho. Nevypadalo to hezky, ale každý chápe, že i takový je hokej. Je to těžké. Musím hrát lépe, pokud bude Jake příště chybět," dodal Malkin.

Právě ruský útočník je tahounem Pittsburghu při zranění Sidneyho Crosbyho, který podstoupil v úvodu listopadu operaci. Malkin při absenci kapitána nasbíral 32 bodů (11+21) ve dvaceti utkáních a má velký podíl na tom, že jsou Penguins třetí ve Východní konferenci.

"Svěřili jsme mu klíčovou roli a zareagoval správně. Je dominantním hráčem v každém zápase. Přesně tohle jsme od něho za daných okolností potřebovali," řekl Sullivan. "Cítím, že mě tým potřebuje a snažím se mu pomoct k výhrám. Odehráli jsme výborný zápas proti těžkému soupeři. Bojovali jsme a proměňovali šance," uvedl Malkin.

Pittsburghu se také vyplácí sázka na gólmana Tristana Jarryho, který vede ligové statistiky v procentuální úspěšnosti zásahů (93,8) a jako jediný má průměr inkasovaných branek pod dvě (1,88). Tentokrát Jarry zneškodnil 24 střel a připsal si šestou výhru v řadě.

NHL:

Pittsburgh - Ottawa 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky: 1. a 27. Malkin, 12. Simon, 37. Hörnqvist, 47. Guentzel - 25. a 36. N. Paul. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Guentzel, 3. Hörnqvist (všichni Pittsburgh).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 40 24 9 7 136:102 57 2. Toronto 40 21 5 14 142:131 47 3. Florida 38 20 5 13 138:130 45 4. Tampa Bay 37 20 4 13 131:116 44 5. Montreal 39 18 6 15 130:128 42 6. Buffalo 40 17 7 16 117:125 41 7. Ottawa 40 16 5 19 111:132 37 8. Detroit 40 9 3 28 87:157 21

Metropolitní divize:

1. Washington 40 27 5 8 143:118 59 2. Pittsburgh 39 24 4 11 136:104 52 3. NY Islanders 37 24 3 10 110:97 51 4. Philadelphia 39 22 5 12 124:113 49 5. Carolina 39 23 2 14 133:111 48 6. NY Rangers 38 19 4 15 124:125 42 7. Columbus 39 17 8 14 101:111 42 8. New Jersey 38 13 6 19 99:136 32

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 40 26 6 8 127:104 58 2. Colorado 39 23 4 12 140:112 50 3. Dallas 40 22 4 14 107:101 48 4. Winnipeg 39 21 3 15 118:116 45 5. Minnesota 40 19 5 16 125:133 43 6. Nashville 38 18 6 14 132:127 42 7. Chicago 40 17 6 17 113:129 40

Pacifická divize:

1. Vegas 42 21 6 15 129:123 48 2. Vancouver 40 21 4 15 132:119 46 3. Arizona 41 21 4 16 115:107 46 4. Calgary 41 20 5 16 111:122 45 5. Edmonton 41 20 4 17 118:129 44 6. Anaheim 39 16 5 18 101:119 37 7. San Jose 40 17 3 20 109:137 37 8. Los Angeles 41 16 4 21 104:129 36

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 41 63 (22+41) 2. Draisaitl (Edmonton) 41 61 (22+39) 3. Pastrňák (Boston) 40 58 (29+29) 4. Marchand (Boston) 40 58 (19+39) 5. MacKinnon (Colorado) 39 56 (22+34) 6. Huberdeau (Florida) 38 53 (16+37) 7. Eichel (Buffalo) 39 52 (24+28) 8. Panarin (NY Rangers) 38 51 (21+30) 9. J. Carlson (Washington) 40 50 (13+37) 10. P. Kane (Chicago) 40 47 (20+27) 58. Vrána (Washington) 40 31 (15+16) 67. Hertl (San Jose) 36 30 (14+16) 84. Voráček (Philadelphia) 39 29 (8+21) 88. Krejčí (Boston) 34 28 (8+20) 155. Palát (Tampa Bay) 37 22 (11+11) 159. Nečas (Carolina) 35 22 (9+13) 174. Hronek (Detroit) 38 21 (7+14)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 29 branek, 2. Matthews (Toronto) 26, 3. Eichel (Buffalo), Ovečkin (Washington) oba 24, 5. McDavid, Draisaitl (oba Edmonton), Aho (Carolina), MacKinnon (Colorado) všichni 22, 9. Duclair (Ottawa), Panarin (NY Rangers) oba 21, ...31. Vrána (Washington) 15, 44. Hertl (San Jose) 14, 93. Palát (Tampa Bay), D. Kubalík (Chicago) oba 11.