Simon pomohl Pittsburghu přihrávkou k výhře nad New Jersey

New York - Útočník Dominik Simon přispěl v pátečním utkání NHL jednou přihrávkou k výhře Pittsburghu 4:1 nad New Jersey. Stejným výsledkem porazila také Ottawa na svém ledě New York Rangers a poprvé v sezoně zvítězila ve třech utkáních za sebou.

Pittsburgh otevřel skóre v osmé minutě i díky Simonovi. Český hokejista zachytil u levého mantinelu rozehrávku, puk přihrál Dominiku Kahunovi, ten se vyhnul obránci a bekhendem se trefil do růžku.

New Jersey vyrovnalo v úvodu druhé třetiny po trefě Taylora Halla. Jake Guentzel strhl vedení na stranu Penguins v polovině utkání a výhru pojistili Jared McCann a John Marino ve 43. minutě během 25 sekund.

"Naše bilance to sice úplně neukazuje, ale hrajeme dobře. Když všechny čtyři lajny šlapou, jsme těžko k zastavení," uvedl Guentzel, první hvězda zápasu a autor vítězné branky, jenž uspěl v sólovém úniku s blafákem. Guentzel tvoří nově elitní lajnu s Jevgenijem Malkinem a Bryanem Rustem a ta při absenci Sidneyho Crosbyho zaznamenala v pěti zápasech 20 bodů (8+12). Lídr Pittsburghu by měl po operaci kýly chybět šest týdnů.

Tristan Jarry k výhře přispěl 36 zákroky. New Jersey je v ligové tabulce předposlední, horší je pouze Detroit. "Máme skvělé momenty, ale taky jsme hodně nevyrovnaní. Potřebujeme víc od hráčů jako jsem já, pokud to chceme změnit," přiznal Travis Zajac. Jeho spoluhráč Pavel Zacha vyšel naprázdno, za listopad má jen tři asistence v 11 zápasech a šest záporných bodů.

Ottawě vyšel úvod. Po 57 sekundách hry dal první gól Thomas Chabot a v 7. minutě zvýšil Logan Brown premiérovou trefou v NHL. Ještě v úvodní třetině si srazil nahození Jacoba Trouby do branky Anders Nilsson, pak ale zlikvidoval 30 střel a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu.

Kanadský klub stvrdil sedmou výhru z posledních devíti zápasů ve druhé třetině trefami Tylera Ennise a Anthonyho Duclaira. "Spousta hráčů zažila v minulé sezoně hodně porážek, zejména na jejím konci. Je příjemné si teď vychutnávat úspěch," připomněl D.J. Smith, trenér Ottawy, která skončila v předchozím ročníku poslední.

Senators se ocitli na dně tabulky i během této sezony, ale aktuální forma je vynesla těsně pod hranu postupu do play off. Na vzestupu se podílel v posledních devíti zápasech Filip Chlapík čtyřmi body (2+2). V pátek ale člen čtvrté řady Ottawy nebodoval.

V kabině Rangers zavládlo rozčarování, v minulém utkání totiž zdolali lídra NHL Washington. "Myslel jsem si, že už jdeme správným směrem. Tohle nás vrací zpátky" zlobil se kouč Rangers David Quinn.

V souboji švédských gólmanů Nilsson předčil Henrika Lundqvista. "Hrajeme teď opravdu dobře a první třetina, ta byla jednou z nejlepších v sezoně," liboval si Nilsson, jenž v posledních čtyřech domácích zápasech pustil jen pět branek.

V dresu Rangers nebodoval Filip Chytil, ale v této sezoně má slušnou bilanci 6+2 v 11 zápasech. Jeho spoluhráč obránce Libor Hájek stále čeká na první trefu, na kontě má čtyři asistence.

Výsledky NHL

Ottawa - NY Rangers 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky: 1. Chabot, 7. L. Brown, 22. Ennis, 34. Duclair - 18. Trouba. Střely na branku: 39:31. Diváci: 12.349. Hvězdy zápasu: 1. Nilsson, 2. Duclair, 3. Borowiecki (všichni Ottawa).

Pittsburgh - New Jersey 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 8. Kahun (Simon), 33. Guentzel, 43. McCann, 43. Marino - 21. Hall. Střely na branku: 41:37. Diváci: 18.420. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. Jarry, 3. Kahun (všichni Pittsburgh).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 22 14 5 3 78:56 33 2. Florida 22 12 5 5 84:80 29 3. Montreal 22 11 5 6 75:69 27 4. Toronto 24 10 4 10 76:82 24 5. Buffalo 22 10 3 9 62:66 23 6. Ottawa 23 11 1 11 65:71 23 7. Tampa Bay 19 10 2 7 69:64 22 8. Detroit 24 7 3 14 58:91 17

Metropolitní divize:

1. Washington 24 16 4 4 90:73 36 2. NY Islanders 20 16 1 3 67:49 33 3. Pittsburgh 23 12 4 7 78:60 28 4. Carolina 22 13 1 8 77:66 27 5. Philadelphia 22 11 4 7 68:68 26 6. Columbus 21 9 4 8 55:69 22 7. NY Rangers 20 9 2 9 65:71 20 8. New Jersey 21 7 4 10 52:78 18

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 23 14 5 4 70:62 33 2. Colorado 22 13 2 7 78:64 28 3. Dallas 23 13 2 8 66:56 28 4. Winnipeg 23 13 1 9 64:70 27 5. Chicago 22 9 4 9 65:67 22 6. Nashville 21 9 3 9 74:74 21 7. Minnesota 22 9 2 11 60:72 20

Pacifická divize:

1. Edmonton 24 14 3 7 77:68 31 2. Arizona 23 13 2 8 65:52 28 3. Vancouver 23 11 4 8 76:68 26 4. Vegas 24 11 4 9 73:69 26 5. Anaheim 23 10 3 10 63:69 23 6. San Jose 23 11 1 11 67:79 23 7. Calgary 25 10 3 12 62:78 23 8. Los Angeles 22 9 1 12 58:76 19