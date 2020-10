Simon: Konec v Pittsburghu byl zklamání, teď se těším do Calgary

Calgary/Praha - Hokejový útočník Dominik Simon se už smířil s tím, že v NHL nebude pokračovat v dresu Pittsburghu a těší se na nové angažmá v Calgary. Šestadvacetiletý odchovanec pražské Sparty podepsal s Flames ve čtvrtek roční smlouvu a věří, že se mu v ambiciózním kanadském klubu podaří výrazněji se prosadit a stane se důležitou součástí sestavy Calgary.

"Chtěl jsem zůstat. Takže zklamání to bylo, to nebudu zastírat. Lidé v klubu (mi budou chybět). Hráči, kluci z realizačního týmu... V Pittsburghu byla dobrá parta a pro mě to jediné angažmá v NHL, hodně lidí mi tam přirostlo k srdci. Nedopadlo to, nějakou chvíli mě to mrzelo, ale je čas jít dál. Ukázalo mi to, že se člověk nemůže moc vázat na nějaké plány, protože všechno pak může dopadnout úplně jinak," uvedl Simon v rozhovoru pro českou verzi serveru NHL.com/cs.

Vedení Penguins oznámilo, že se Simonem nadále nepočítá, již na začátku října. S ohledem na fakt, že nemá dostatek místa pod platovým stropem pro nadcházející sezonu, mu nepředložilo takzvanou kvalifikační nabídku a český útočník tak mohl začít jednat s dalšími zájemci. Ozvalo se několik klubů a Simon se nakonec dohodl s Calgary.

"Mluvili jsme s několika týmy, ale Flames měli velký zájem. Hned od začátku to znělo dobře, takže jsem řekl ano," přiznal Simon pro oficiální web Calgary. S kanadským klubem se domluvil na roční smlouvě, která mu garantuje příjem 700.000 dolarů, což je o 50.000 dolarů méně než poslední smlouva s Pittsburghem. "Cítil jsem, že se mnou počítají, že v klubu budu mít svou roli," řekl účastník mistrovství světa v letech 2015 a 2019.

Simon působí v zámoří od roku 2015, tři sezony mu trvalo, než si vybojoval pevné místo v hlavním týmu. Aktuálně má na kontě v NHL 173 utkání, ve kterých vstřelil 19 branek a přidal 45 asistencí. Ve 12 duelech play off nasbíral čtyři asistence. "Chci pomoct týmu, aby byl co nejsilnější. Pokusím se hrát svou hru, být silný na puku, připravovat šance spoluhráčům a když bude šance, sám střílet. Vše samozřejmě začíná zodpovědnou obranou," uvedl Simon.

V Pittsburghu často nastupoval vedle jednoho z nejlepších hráčů současnosti Sidneyho Crosbyho, s nímž se i skamarádil. "Když jste s ním v týmu, tak si neuvědomujete, jaké štěstí máte a nemyslíte na to, že hrajete s jedním z nejlepších hráčů. Byl to úžasný spoluhráč a měl jsem obrovské štěstí, že jsem s ním mohl nastupovat," podotkl Simon. Teď už se těší na nové spoluhráče. "V Calgary je spousta opravdu zvučných jmen. Skvělí kluci, kteří jsou známí po celé lize," řekl.

Bývalý útočník Sparty či Plzně se nemůže dočkat, až bude moct do Calgary odletět a chystat se na novou sezonu. I proto, že naposledy hrál na konci února. Následně totiž musel na operaci s ramenem a po restartu sezony už do hry nezasáhl.

"Rekonvalescence nebyla snadná. Hlavně proto, že byla docela dlouhá doba, ve které jsem nemohl dělat vůbec nic. Na to jsem nebyl zvyklý a tělo z toho hokejového režimu za ty týdny úplně vypadne. Naštěstí jsem nemusel spěchat, nahrálo mi, že konec sezony byla posunutý a ta příští začne až za pár měsíců," uvedl Simon. Aktuálně se připravuje v Praze, ale kvůli vládním omezením nemůže trénovat na ledě.