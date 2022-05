Simon bere reprezentaci jako čest, neváhal přijet ani s končící smlouvou

Stockholm - Na třetí mistrovství světa v kariéře se těší hokejový útočník Dominik Simon z Anaheimu a přeje si po dvou čtvrtých místech z roku 2015 v Praze a o čtyři roky později v Bratislavě konečně medailový úspěch. Sedmadvacetiletý odchovanec Sparty nad pozvánkou do národního týmu neváhal přesto, že mu končí v NHL roční smlouva dvoucestná smlouva a musí řešit další angažmá.

"Většinou bez smlouvy se snažíte zůstat zdravý, abyste ji pak mohl dostat, ale nechtěl jsem odmítnout. Hlavně je to vždycky čest mít možnost sem přijet, takže jsem neváhal a jel jsem i tak," řekl novinářům Simon, který se 21. března stěhoval do Anaheimu z Pittsburghu.

Spolu se Zachem Astonem-Reesem a právem výběru ve 2. kole letošního draftu se stal součástí výměny za švédského útočníka Rickarda Rakella. "Žádné náznaky jsem předtím neměl, nic jsem netušil a nečekal jsem to. Přišlo to překvapivě," uvedl.

Simon loni uzavřel s Penguins roční dvoucestný kontrakt na 750 tisíc dolarů a v červenci se může stát nechráněným volným hráčem. Angažmá v Anaheimu, kde odehrál 17 zápasů a připsal si čtyři body za čtyři asistence, se mu líbilo a rád by v klubu pokračoval. "Bylo to tam fajn. Dostával jsem prostor na ledě, je mladý tým. Také hezké počasí. Je to dobré místo a nevadilo by mi tam hrát," prohlásil Simon.

Do NHL se vydal v roce 2015 po vydařené sezoně v Plzni a debutu na mistrovství světa v Praze, na kterém si připsal v 10 zápasech gól a pět asistencí. Před třemi roky nastupoval v Bratislavě v centru elitní formace s Jakubem Voráčkem a Michaelem Frolíkem a v deseti utkáních zaznamenal čtyři trefy a osm přihrávek. "Nějaké laťky už jsou nastavené z minulých mistrovství světa, očekávám od sebe co nejlepší výkon, ať můžu co nejlíp pomoct týmu. Ideálně na první místo," řekl Simon.

V NHL, kde působil i v Calgary, má na kontě 256 utkání a 77 bodů za 22 branek a 55 asistencí. V play off přidal ve 12 duelech čtyři body za čtyři přihrávky. V Pittsburghu nastupoval ve formaci i s hvězdným Sidneym Crosbym. Těší se, že by mohl na šampionátu opět patřit ke klíčovým postavám, k čemuž v Severní Americe neměl v posledních sezonách takový prostor.

"Teď jsou určitě očekávání větší. Je to jiné než třeba na tom prvním mistrovství, kde to byla sranda, byl jsem nejmladší hráč, takže to bylo bez jakýchkoliv očekávání. Jenom jsem si to užíval a bezhlavě jsem mohl hrát," uvedl Simon. Je rád, že po čtvrtečním příletu do Stockholmu stihne víkendové vystoupení na Švédských hrách, které jsou generálkou na šampionát v Tampere a Helsinkách. "Jsem rád, že si můžu zvyknout na větší led, vidět kluky a poznat vedení," přivítal seznámení s novým realizačním týmem v čele s finským trenérem Karim Jalonenem.