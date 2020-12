Šimíček pohrozil ve Vítkovicích změnami kádru i trenérů

Ostrava - Vedení hokejistů Vítkovic se zabývalo po dnešní domácí porážce s Pardubicemi 1:5 výkony mužstva a sportovní ředitel Roman Šimíček pohrozil zásahem do hráčského kádru či realizačního týmu včetně trenérů. Svěřenci kouče Mojmíra Trličíka prohráli počtvrté za sebou a během této série získali jediný bod. V tabulce jsou Vítkovice deváté s 19 body z 15 utkání.

"Prakticky se závěrečnou sirénou zápasu s Pardubicemi jsme si sedli v rámci nejvyššího vedení klubu, tedy i s majitelem (Alešem Pavlíkem), k poradě nad současnými nevýraznými výkony a špatnými výsledky extraligového A-mužstva. Za sebe i za nejužší vedení klubu říkám, že nám špatné výsledky a především výkony nejsou lhostejné, že jsme rozhodnutí je řešit i těmi nejrazantnějšími způsoby," uvedl Šimíček ve vyjádření na klubovém webu.

"Otevřeně tímto říkám, že nejvyšší vedení HC Vítkovice Ridera je rozhodnuto jednat a v případě potřeby sáhnout i k výměnám na všech postech v rámci A-mužstva, ať už jde o hráče, realizační tým a trenéry nevyjímaje. Nikdo nemá svou pozici nyní jistou. Celou situaci budeme ještě v průběhu víkendu intenzivně řešit a uvidíme, k jak razantním krokům budeme nuceni přistoupit," uvedl Šimíček.

Devětačtyřicetiletý vítkovický odchovanec a bývalý reprezentační útočník chce, aby tým předváděl to, co on sám při svém jarním návratu do Ostravy požadoval.

"Když jsem na jaře nastupoval do funkce sportovního ředitele, proklamoval jsem, že stavíme tým, který bude bojovat srdcem, který bude, jak se říká, jezdit po zadku, žrát led, bojovat o vítězství, vítězit. A pokud prohraje, bude to se ctí, se zdviženou hlavou a s vědomím, že každý jeden článek celého soukolí A-týmu pro úspěch odvedl své úplné maximum. Bohužel to se ale nyní neděje," uvedl Šimíček.

Z výkonu týmu byl hodně rozladěný. "Neuvěřitelně mě mrzí a rozčiluje zároveň, že se mnou proklamovaná vize neděje. Vinu na tom nesou všichni členové A-týmu, hráči, realizační tým i trenéři," uvedl. "Současné výsledky a především výkony jsou tristní a urážejí všechny, kteří fandí vítkovickému hokeji, kteří jej z pozice ať už partnera či permanentkáře v této nelehké době podporují," podotkl Šimíček.

Vítkovice naposledy uspěly 24. listopadu, kdy zvítězily v Brně nad Kometou 3:2. O tři dny později podlehly v Karlových Varech 1:2 v prodloužení, druhý den prohrály v Plzni 3:6 a v úterý vyšly naprázdno ve Zlíně po výsledku 1:2. S Pardubicemi se jejich série porážek natáhla na nejdelší šňůru neúspěchů v sezoně. Navíc před výhrami v Mladé Boleslavi (4:2) a v Brně utrpěly 20. listopadu doma debakl s posledním Motorem České Budějovice 0:7.

"Stydím se za to, co v posledních zápasech mužstvo předvádělo, a stydím se rovněž za to, že v současné chvíli můžu nazvat opravdovými srdcaři vítkovického hokeje jen a pouze partnery, fanoušky-permanentkáře a majitele klubu, kteří vítkovický hokej platí, přitom nemohou být přímo na stadionu," uvedl Šimíček.

"Stydím se za to, že srdcařství nepředvádějí hráči ani realizační tým ani trenéři - a já, a se mnou i ostatní kolegové, jsem nucen číst rozhořčené a přitom pravdivé reakce fanoušků," dodal Šimíček.