Šimíček by jako místopředseda chtěl přispět k většímu otevření ÚS

Brno - Vojtěch Šimíček by jako nový místopředseda chtěl přispět k většímu otevření Ústavního soudu, a to navenek i směrem dovnitř. Do funkce jej ve středu jmenoval prezident Petr Pavel, může ji však vykonávat jen po dobu svého mandátu ústavního soudce, tedy do června 2024. Soudcovské funkční období opakovat nechce, uvedl na dotaz ČTK.

"Moc rád bych pomohl poklidnému a kontinuálnímu přechodu ze třetí do čtvrté dekády Ústavního soudu a byl nápomocen novému vedení v jeho počátcích," řekl Šimíček. Ve středu soud opustili dosavadní dva místopředsedové Jaroslav Fenyk a Milada Tomková. Předseda Pavel Rychetský končí v srpnu.

Budoucí podoba soudu je v rukou prezidenta Pavla. Pro jmenování soudců potřebuje souhlas Senátu. Pro jmenování funkcionářů nikoliv, musí však vybírat pouze z řad soudců.

Šimíček zatím neví, jakou dostane od Rychetského na starost agendu. "Mohl-li bych si ale vybrat, určitě bych preferoval vnější vztahy, včetně zahraničních, zejména odborné a vzdělávací konference a semináře," uvedl.

Zároveň chce Šimíček dál rozhodovat, aniž by se mu snížil nápad, tedy přísun nových stížností a návrhů, což jinak bývá u funkcionářů běžné. Práce s případy jej naplňuje, právě kvůli ní je podle svých slov ústavním soudcem, přičemž role soudce je pro něj primární, místopředsednictví pak sekundární.

"Po celý zbytek mandátu soudce si ponechávám plný nápad. Nevidím žádný důvod pro jeho snížení. Zejména proto, že v současnosti Ústavní soud není kompletní a jakékoliv snížení mého nápadu by se logicky projevilo ve zvýšení nápadu ostatních soudců, což nepovažuji za kolegiální," popsal.

Šimíček dlouhodobě uvádí, že opakování mandátu ústavního soudce není vhodné, pokud obě funkční období nedělí několikaletá pauza. Svůj názor nezměnil ani po jmenování místopředsedou. "Ostatně, zastává-li Ústavní soud stále názor, že opakování mandátů předsedů a místopředsedů obecných soudů je protiústavní, je nepříliš přesvědčivé, aby jiná pravidla platila pro samotný Ústavní soud. Příští rok v červnu se proto vrátím na Nejvyšší správní soud," řekl Šimíček.

Kromě Tomkové a Fenyka skončilo ve středu také funkčí období soudce Jana Filipa. Počet ústavních soudců tak klesl z 15 na 12. Prezident na jejich místa navrhl Senátu soudce Josefa Baxu a Danielu Zemanovou a ústavního právníka Jana Wintra.