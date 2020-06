Šimek vyčká, zda z něj ANO udělá lídra krajské kandidátky

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek čeká na letišti v Brně na přílet prvního letadla společnosti Ryanair z Berlína 2. dubna 2019, kdy začal provoz nové komerční linky. Je třetí pravidelnou na brněnském letišti, odkud se létá ještě do Londýna a do italského Bergama. Linka do německé metropole bude létat vždy v úterý a v sobotu v brzkých odpoledních hodinách. ČTK/Šálek Václav