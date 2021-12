Šimáčková se vzdala funkce, u Ústavního soudu zatím zůstane volné místo

Brno - Kateřina Šimáčková se v pátek podle očekávání vzdala funkce ústavní soudkyně, informoval soud na svém webu. Ode dneška nastupuje Šimáčková u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ústavní soud (ÚS) zůstane personálně oslabený, má nyní jen 14 soudců místo předpokládaných 15. Nového soudce či soudkyni musí navrhnout prezident Miloš Zeman, potřebuje získat souhlas Senátu. Hrad už dříve uvedl, že s nominací počká na nového ministra spravedlnosti.

Šimáčková u ÚS působila od roku 2013 a jako zpravodajka připravila návrh rozhodnutí ve 2586 řízeních, z nichž 222 skončilo vydáním nálezu. Odchází s čistým stolem, nezůstaly po ní nedokončené spisy.

"Škoda pro nás, dobře pro Evropu," komentoval odchod Šimáčkové generální sekretář ÚS Vlastimil Göttinger. Lidská práva a jejich ochrana pro ni nejsou abstraktní pojmy, ale úkoly běžného dne, uvedl.

Šimáčková ČTK nedávno řekla, že pokládá za důležité, aby ji nahradila u ÚS opět žena, a to přinejmenším ze symbolických důvodů. Jinak by v současné sestavě zůstala jediná žena, a to Milada Tomková.

Ve Štrasburku se bude Šimáčková nejprve účastnit rozhodování jako pozorovatelka, na konkrétních případech začne pracovat od ledna příštího roku