Šíma odmítl obžalobu v kauze Bereta, neveřejně vypovídá Holub

Praha - Celník Pavel Šíma dnes u Okresního soudu Praha-východ odmítl obžalobu, která ho viní z vynášení neveřejných informací, mimo jiné z trestních řízení. Spolupráci s dalším obžalovaným, soukromým detektivem Igorem Gáboríkem, však připustil. Šíma se k obžalobě pouze vyjádřil, na otázky soudního senátu, státní zástupkyně a obhájců neodpovídal. V takzvané kauze Bereta kromě Šímy a Gáboríka čelí obžalobě pražská žalobkyně Dagmar Máchová, bývalý vedoucí odboru protikorupční policie Radek Holub a někdejší policista Vladimír Zmrhal. U soudu nyní vypovídá Holub, jeho výslech je neveřejný.

Šíma je obžalován z toho, že pro soukromého detektiva Gáboríka nechal v informačních systémech ministerstva vnitra lustrovat akcionáře karlovarského hotelu Pupp Petra Cvrka, Gáboríkovi předal informace o jeho trvalém bydlišti a trestní minulosti. Zároveň Šíma podle spisu slíbil, že zjistí další informace, jako je mužova současná adresa.

Gáborík mu za to podle žalobkyně slíbil bezplatné zapůjčení auta, k němuž však nedošlo, protože byl Šíma v pracovní neschopnosti. "Následně Igor Gáborík neoprávněně získané informace předal doktoru Janu Součkovi jakožto plnění v rámci jím poskytovaných služeb coby soukromého detektiva," uvedla žalobkyně Lenka Bradáčová.

Šímu také Bradáčová viní kvůli tomu, že podle ní pro Gáboríka zjišťoval informace o různých vozidlech v souvislosti se soukromým pátráním po muži, jež podle spisu kontaktoval tehdejšího jednatele společnosti Knauf Radka Bedrnu a chtěl po něm uznání odpovědnosti za reklamace ve prospěch společnosti Bahal. Ta patřila mezi Gáboríkovy klienty. Gáborík informace podle obžaloby využil k záznamu zpracovaném svou společností pro Knauf, za své služby si následně vyúčtoval skoro 90.000 korun. Šímovi Gáborík podle spisu bezplatně zapůjčil vozidlo.

Obžaloba také tvrdí, že Gáborík požádal Šímu o poskytnutí neveřejných informací, které souvisely s postupy orgánů celní správy v trestních řízeních týkajících se nelegálního dovážení, zpracování a distribuci tabákových výrobků. Gáborík podle obžaloby jednal na základě smluvního vztahu se společností Philip Morris. Šíma podle spisu Gáboríkovi poskytl mimo jiné konkrétní informace z trestního řízení.

Šíma dnes u soudu vypověděl, že se s Gáboríkem a Zmrhalem setkal v roce 2009, byl mu představen jako spolupracovník společnosti Philip Morris. "Předmětem jednání byla možnost využití jejich informačních zdrojů při získávání informací při provádění nákupů pro společnost Philip Morris v místech, kde je podezření z prodeje nelegálního tabáku a tabákových výrobků společnosti Philip Morris v rámci smlouvy mezi celní správou a společností Philip Morris," uvedl Šíma. Gáborík podle něj pro celní správu i společnosti Philip Morris nashromáždil velké množství informací, z nichž bylo zrealizováno mnoho kauz.

Od Gáboríka podle svých slov Šíma dostal informaci o tom, že by se Cvrk měl podílet na nelegálních obchodech se zbožím, které podléhá spotřební dani. "Nepovažoval jsem to za informaci, která by mohla poškodit mě nebo vypracování spisu, tak jsem ji přijal," popsal dnes Šíma. Musel podle svých slov prověřit, jestli měl Cvrk problémy se zákonem a zjistit o něm podrobnosti. Přiznal, že muže lustroval, aby zjistil, zda má cenu případ rozpracovávat. "To, co jsem zjistil, nebylo dostačující, abychom se dál zabývali touto osobou," uvedl Šíma.

Registrační značky aut podle Šímy Gáborík zjišťoval v souvislosti s nákupy pro společnost Philip Morris, monitoroval také objekty, kam byly tabákové výrobky nelegálně dodávány. Z registračních značek byly podle Šímy těženy další informace.

"Ke třetímu skutku, kde je nám kladeno za vinu, že jsem panu Gáboríkovi sděloval informace z právě probíhajících spisů, bych si dovolil poznamenat snad jen tolik, že jsem panu Gáboríkovi nikdy neposkytl takovou informaci, která by mu už nebyla v době, kdy jsme se bavili, předem známá," dodal Šíma. "To, že je to tady chápáno, že jsem Igoru Gáboríkovi vyzrazoval informace z konkrétních spisů, s tím prostě nesouhlasím,“ dodal Šíma.

Soud začal projednávat kauzu Bereta, vyslechl obžalobu

Okresní soud Praha-východ dnes začal projednávat takzvanou kauzu Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení. V případu čelí obžalobě pražská žalobkyně Dagmar Máchová, bývalý vedoucí odboru protikorupční policie Radek Holub, celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Státní zástupkyně Lenka Bradáčová zatím přečetla obžalobu, dále budou vypovídat obžalovaní.

Předseda trestního senátu Michal Matouš se po přečtení obžaloby zeptal obviněných, zda se k ní chtějí vyjádřit. Gáborík, Šíma a Holub uvedli, že vinu odmítají. "Nepřipadám si vinen," řekl Gáborík. Holub dodal, že obžaloba je postavena na fiktivních základech. Máchová a Zmrhal pouze odkázali na své předchozí vyjádření, které zaslali soudu.

Před soudem nyní budou vypovídat obžalovaní, jako první vyslechne senát Šímu. Advokáti Gáboríka, Holuba a Zmrhala požádali, aby jejich klienti vypovídali bez účasti veřejnosti. Soudce konstatoval, že jim vyhoví.

Žalobkyně tvrdí, že Máchová, Holub a Šíma poskytovali soukromému detektivovi Gáboríkovi v letech 2013 až 2016 neveřejné informace z trestních řízení. Ty následně Gáborík předával dál, zejména klientům své společnosti nebo lidem, kterých se informace týkaly. V některých případech za to podle obžaloby od klientů společnost inkasovala peníze.

Informace či tajné dokumenty se podle obžaloby týkaly například domovních prohlídek v kauze Nemocnice na Homolce, prověřování smlouvy mezi pražským dopravním podnikem a společností Rencar, řízení celní správy ohledně nelegálního dovozu a výroby tabákových výrobků nebo trestního řízení proti společnosti Knauf. Holub také podle obžaloby na Gáboríkovu žádost vyrobil falešný záznam o zahájení úkonů trestního řízení vůči advokátovi Karlu Muzikářovi.

Skupina čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.