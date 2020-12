Sima je vděčný za šanci, kterou dostal, pomáhá mu i Traoré

Praha - Křídelník Abdallah Sima je vděčný za to, že v 19 letech dostal šanci hrát za slávistické fotbalisty. Senegalský talent ještě na jaře působil v tehdy třetiligovém Táborsku, až v průběhu podzimu si ho trenér Jindřich Trpišovský vytáhl z rezervy pražského klubu do "áčka", přesto je nyní klíčovým hráčem obhájce titulu. V posledních sedmi soutěžních zápasech dal stejný počet gólů, Slavii výrazně pomohl k postupu ze skupiny Evropské ligy a v neděli dvěma brankami zařídil výhru 3:0 v ligovém derby na Spartě.

"Je to neuvěřitelné. Jsem šťastný, že tu můžu být. Hodně lidí mi pomohlo - spoluhráči i lidé z klubu. Pomohli mi hned během mých prvních dnů ve Slavii, takže i díky tomu se tu cítím dobře. Jsem moc vděčný, že jsem dostal tuto šanci," uvedl pro klubový web Sima.

V derby nejprve ve 32. minutě hlavou po rohu otevřel skóre a pak ve 40. minutě přidal střelou na zadní tyč pojistku. "Štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Vstřelil jsem první gól, z něj jsem měl radost. Bylo to moje první utkání se Spartou a hned gól. Pak jsem se prosadil ještě jednou. Ze všeho nejdůležitější jsou ale tři body," řekl.

"Cítil jsem se dobře. Měli jsme výbornou přípravu, vyplatila se. Věděli jsme, že je to hodně důležité utkání. Jak z hlediska soutěže, tak pro naše fanoušky. Měl jsem to štěstí, že jsem skóroval a pomohl týmu. Odehráli jsme moc hezký zápas. Pro mou sebedůvěru i pro postavení v tabulce to bylo velmi důležité," doplnil ofenzivní hráč, jehož tým zvýšil náskok v čele tabulky před druhou Spartou na pět bodů.

S přípravou na derby mu pomáhal jiný africký hráč ve slávistické týmu, záložník Ibrahim Traoré z Pobřeží slonoviny. "Ibra je jako můj bratr. Co mi řekne, poslechnu. Nejen v případě zápasu se Spartou," podotkl Sima s úsměvem.

"Vždycky před zápasem se spolu bavíme, radíme se a já ho poslouchám. Před tímto zápasem mi říkal, ať nejsem nervózní, ať to beru jako normální zápas. To jsem taky udělal a díky tomu jsem mohl podat takový výkon," pochvaloval si Sima. "Před zápasem jsem také mluvil se svým agentem Danielem Chrysostomem. Dal mi hodně rad, tímto bych mu rád poděkoval. A také trenérům Táborska, béčka i áčka Slavie. Díky nim jsem se dostal na tuhle úroveň, kde jsem," dodal Sima.