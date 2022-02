Síly tu ubývají rychleji, shodli se Davidová s Krčmářem a věří v zázračnou mázu

Peking/Praha - Na velkou výzvu v podobě zimy a nepříjemného větru se připravují před startem olympijských her v Pekingu biatlonisté Markéta Davidová a Michal Krčmář. Obě české naděje, které by měly mít podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře jistou účast v sobotní smíšené štafetě, uznaly, že jim mráz v kombinaci s vysokou nadmořskou výškou v areálu Čang-ťia-kchou bere síly dvakrát rychleji. Přesto věří, že ve specifických podmínkách uspějí a pomůže jim i práce servismanů.

"Vzpomínám si, že se na olympiádě v Soči našla super máza, kde Norové nevěděli co a Danilo (Müller – bývalý šéf servismanů reprezentace) našel takovou mázu, že Ondra (Moravec) a kluci jezdili nejrychleji," řekl na dnešní tiskové konferenci Krčmář, jenž před čtyřmi lety těžil zase z práce servismana Toma Žídka a získal stříbro ve sprintu. "Kluci tu makají a mohou přijít s něčím, co bude naše know how," doplnil jednatřicetiletý závodník.

V pomoc doprovodného týmu věří i Davidová. "Mohli by přijít s nějakým zázrakem. Testovali jsme lyže a z některých mám dobrý pocit. Těžko říct, jestli to bude konkurenceschopné, ale kluci pracují od rána do večera a třeba ještě na něco přijdou," doplnila jedenáctá žena Světového poháru.

Pro Krčmáře jde o třetí olympijskou účast a vedle obhajoby čtyři roky starého stříbra z Pchjongčchangu patří k nejzkušenějším mužům v týmu. Davidová je coby úřadující mistryně světa a držitelka malého křišťálového glóbu z vytrvalostních závodů při druhém startu pod pěti kruhy hlavní českou biatlonovou hvězdou.

Vedle testování lyží si oba závodníci zvykají na nepříjemný vítr a mráz. "Záleží, jak fouká, jestli každý den stejně, nebo se to mění. Troufnu si říct, že za dva tři dny si může člověk najít systematiku, jak cvakat výškově a stranově. Ve stojce člověk ale hledá pozici, aby byl pevný v poloze. To může trvat týden a nemusí přijít ani za měsíc," uvedl Krčmář a podle Davidové bude záležet, v jakou chvíli chytí který závodník poryv.

Stejně jako na olympiádě v Pchjongčchangu i v Číně prověří biatlonisty teploty hluboko pod nulou. Ti tak budou muset využít tejpy a teplé oblečení. "Vítr při návratu na střelnici nepříjemně fouká a ve sjezdu je znát. Síly tady ubývají dvakrát rychleji, což způsobuje mráz a výška. Na tohle se zaměřuju, abych zvolil správné oblečení," vyprávěl Krčmář.

Podle regulí Mezinárodní biatlonové unie se mohou závody konat maximálně do teploty minus 18 stupňů. Davidová si však myslí, že se smíšená štafeta pojede i ve větším mrazu. "V sobotu bude pod povolenou mez, ale nikoho to nezastaví," má jasno pětadvacetiletá reprezentantka.

Podle Krčmáře to bude proto, že v okamžiku startu od 17:00 místního času (10:00 SEČ) bude teplota ještě v normě. "Klesá to vždy až o půl šestý, takže v době, kdy budou rozhodovat, to bude ještě v pohodě," pokrčil rameny rodák z Vrchlabí.

Oba biatlonisté však ocenili, že v programu závodů je více volných dnů, než je tomu na jiných vrcholných událostech. Po smíšené štafetě budou mít ženy den volna před pondělními vytrvalostními závody, muži dokonce jedou až v úterý. "Poprvé mi přijde, že je na vrcholné akci MS a OH mezi závody pauza a na každý se dá připravit kvalitně. Nevím, jestli to takhle někdy bylo, že není program tak sevřený," přiznal Krčmář.

I přes opatření, která kvůli pandemii koronaviru panují, mají biatlonisté z olympijské atmosféry dobrý pocit. "Přijde mi to podobné jako v Pchjongčchangu. Tam diváci taky nebyli, akorát zde chodí lidi ve skafandru. Pro mě to pořád energii olympiády má. Jen mě mrzí, že nemůžeme z vesnice a nemůžeme něco vidět," hodnotila Davidová a i Krčmář se připojil, že má olympiáda "stejný náboj".

Nezvykli si pouze na místní jídlo. "Nevím, jestli můžu něco kritizovat, ale jídlo moc dobré není. Je to boj, ale už jsme si malinko našli něco, co se dá jíst. To mě malinko zklamalo. V Pchjongčchangu byl výběr větší a tady jsem byla v údivu, že je to horší," dodala Davidová.