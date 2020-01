Silvestrovským oslavám na Times Square přihlíželo na milion lidí

Silvestrovské oslavy na Times Square v New Yorku.

Silvestrovské oslavy na Times Square v New Yorku. ČTK/AP/Craig Ruttle

New York/Londýn/Paříž - Na milion lidí se podle agentury DPA zúčastnilo silvestrovských a novoročních oslav na newyorském Times Square, kam rok 2020 dorazil v 06:00 SEČ. Poslední sekundy loňského roku přítomní tradičně odpočítávali při spouštění velké křišťálové koule z obřího stožáru. Lidé pak společně zpívali jednu z nejznámějších novoročních písní anglicky hovořících zemí Auld Lang Syne a také slavný hit New York, New York. Na přihlížející se přitom snášely konfety, kterých podle agentury AP bylo více než 1300 kilogramů.

Ještě předtím bylo možné na několika pódiích sledovat řadu hudebních vystoupení, mimo jiné byli k vidění a slyšení rappeři LL Cool J a Post Malone, zpěvačka Alanis Morissette, písničkář Sam Hunt nebo hudební skupiny Village People a BTS.

Mnoho lidí přišlo na Times Square uprostřed Manhattanu už ráno, aby si zajistili dobrá místa na podívanou, kterou v přímém přenosu vysílaly americké televize. Jako vždy platila na náměstí přísná bezpečnostní opatření včetně zákazu přinášení alkoholu a odpalování petard. Newyorská policie tradičně tvrdí, že v posledních hodinách roku je právě zde jedno z nejbezpečnějších míst na světě.

Světoznámé silvestrovské a novoroční oslavy se na Times Square konají od roku 1904, kdy noviny New York Times oslavily otevření svého nového nakladatelství na Manhattanu silvestrovským ohňostrojem.

Londýn ozářilo 12.000 ohňostrojů

Tisíce ohňostrojů provázely vítání Nového roku po celé Velké Británii. V Londýně ozářilo panorama hlavního města asi 12.000 ohňostrojů. "Největší pouliční párty" s účastí desítek tisíc rozjařených lidí ale sliboval skotský Edinburgh, uvedl zpravodajský server BBC News. Ohňostroje se odpalovaly také v dalších městech, včetně Manchesteru, Cardiffu, Newcastlu, Inverness a Nottinghamu.

Londýnský starosta Sadiq Khan sliboval nejlepší představení, jaké kdy město na Temži vidělo. Z nábřeží podívanou na obloze sledovalo asi 100.000 bavících se lidí. Příchod nové desetiletí ohlásil zvon Big Ben, po dvouletém mlčením způsobeném renovačními pracemi, jakož i zpěv fotbalové hymny, doby předehra k fotbalovému mistrovství Evropy v roce 2020, jehož semifinále a finalé se bude hrát na londýnském stadionu Wembley.

"Možná odcházíme z Evropské unie, ale neopustíme Evropu. Slavíme jako globální město, jako evropské město," uvedl starosta Khan a zdůraznil, že Londýn a celá země se musí v začínající dekádě opět spojit. "Nepředstírejme, že to dokážou ohňostroje a jedna noc, ale je opravdu důležité, abychom oslavili některé skvělé věci v našem městě a naší zemi," zdůraznil.

Na Champs-Elysées vítaly Nový rok statisíce lidí

Statisíce lidí dnes na pařížské třídě Champs-Élysées - "nejkrásnější na světě", jak tvrdí Pařížané - vítaly Nový rok. Mnozí museli dorazit pěšky, na kole, taxíkem a jen občas metrem. Navzdory stávce v pařížské dopravě lidí přišli, aby se objímali a líbali ve světle ohňostroje, odpáleného těsně po půlnoci, vylíčila agentura AFP.

Na třídě, která v uplynulém roce byla svědkem mnoha střetů mezi policií a demonstranty z hnutí žlutých vest během protestů proti politice prezidenta Emmanuela Macrona, bylo o Silvestru zakázáno demonstrovat.

"Tři, dva, jedna - šťastný Nový rok, mami," křičel desetiletý Belgičan Hamza na ramenou svého otce do telefonu, zaměřeného na Vítězný oblouk, kde se odpočítávaly poslední vteřiny uběhlého roku.

"Vždy jsem si přál přijít na Champs-Élysées, abych tu podívanou viděl," řekl o světelné show předcházející ohňostroji mladý italský architekt Enzo, který se spolu se svou partnerkou Mariou rozhodl usadit ve francouzské metropoli.

Pro argentinské manžele Matiase a Augustinu je vítání Nového roku na slavné pařížské třídě již řadu let rituálem a "stávka není důvod, abychom měnili své zvyky", jak tvrdí. "Náš program je vždy stejný: 30. prosince zajdeme na představení a Silvestra trávíme na Champs-Élysées. Zbožňujeme to," řekl Matias. "Kvůli stávce jsme museli mnohem víc chodit pěšky, ale všechno špatné je k něčemu dobré - a objevili jsme tak pro sebe další zákoutí Paříže," vysvětlila Augustina.

V Paříži na Silvestra podzemka obvykle funguje celou noc, ale o této noci jezdily jen dvě automatizované linky, a to jen do 02:15, jak oznámil dopravní podnik. Celou noc mají fungovat jen některé tramvajové linky, výrazně posíleny byly noční autobusy.

Pro manžele z Dubaje s trojicí dětí je pařížský pobyt "komplikovanější", jak připustili, když zrovna odpočívali na lavičce po "únavném týdnu". "Neuvědomili jsme si, že celá Paříž je ochromena. Každý den jsme ušlapali víc než deset kilometrů, a to je s dětmi těžké zvládnout," svěřila se šestačtyřicetiletá Mira, zatímco masírovala nohu synovi. "Budeme si náš první pobyt v Paříži pamatovat," dodala.

O kousek dál ze slavné restaurace Fouquet, kterou v březnu vyplenili během demonstrace žlutých vest, vyšel manželský pár z Alsaska. "Vyrážíme si najít nejlepší vyhlídku," prohlásila padesátiletá inženýrka Hannah, která poprvé slavila Silvestra na Champs-Élysées.

Každý z návštěvníků musel projít bezpečnostními rámy a kontrolami, zorganizovanými na přístupech k třídě "v souvislosti s vysokou hrozbou teroristického útoku". Tyto bezpečnostní opatření mají podle policie fungovat až do třetí hodiny v noci. "Vždy mě to uklidňuje," poznamenal Rémi, manžel Hannah, s připomínkou loňského teroristického útoku na vánoční trh ve Štrasburku.

Na bezpečnost o silvestrovské noci dohlíželo více 140.000 strážců zákona po celé Francii, poznamenala AFP s tím, že každoročně Nový rok na Champs-Élysées vítá 250.000 až 300.000 lidí.

Jako první rok 2020 vítali obyvatelé tichomořského státu Samoa a Vánočního ostrova, který je součástí ostrovního státu Kiribati, a to již v úterý 11:00 SEČ. Následoval Auckland na Novém Zélandu a australská velkoměsta; v Sydney se pořádal tradiční ohňostroj i přes volání po jeho zrušení kvůli nynější krizi s požáry. Ohňostroje provázely novoroční oslavy také v Berlíně, Madridu či Aténách. Globální Silvestr skončí až po 26 hodinách na Bakerově ostrově a Howlandově ostrově, neobydlených tichomořských atolech, dnes ve 13:00 SEČ.