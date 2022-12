Silvestrovské pobyty ve Šp. Mlýně jsou téměř vyprodané, zbývají poslední místa

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Obsazenost hotelů a penzionů na silvestra v největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn je srovnatelná s minulými roky touto dobou, zbývají poslední volná místa. Obleva sice zpomalila nájezd rekreantů do střediska, ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních v nejvytíženější dny v roce ve Špindlerově Mlýně budou ale nakonec naplněné. ČTK to dnes řekl starosta Špindlerova Mlýna a podnikatel v cestovním ruchu Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - Město s vizí). Funkci starosty zastává jako neuvolněný, tedy ne plně placený. Mezi hosty ve Špindlerově Mlýně převažuje česká a německá klientela.

"Díky počasí je zatím mírný propad, chybí klientela, která vyčkává na poslední chvíli. Předpokládám ale, že se Špindl ve zbývajících dnech roku na těch 99 procent doplní. Většina silvestrovských pobytů je rezervovaných a zálohovaných půl roku i rok dopředu. Je to pochopitelné, silvestr ve Špindlerově Mlýně je nejexponovanější termín v roce," řekl ČTK Jandura.

Podle něj byla dnes dopoledne doprava do střediska plynulá, kolony přijíždějících rekreantů se při příjezdu netvořily.

"Co se týče typu ubytování, tak tradičně velký zájem je o wellness hotely, jde o dlouhodobý trend. Zájem je ale napříč všemi typy ubytování," řekl ČTK Jandura.

Ubytovací kapacita ve Špindlerově Mlýně je podle zástupců radnice asi 16.000 lůžek, z nichž zhruba 8000 připadá na apartmánové domy. "Kromě tradiční klientely někteří hoteliéři zaznamenali zájem bohaté ukrajinské klientely, to je novinka," řekl ČTK Jandura.

Zahájení minulé zimní sezony ještě negativně ovlivnily restrikce související s pandemií koronaviru. Minulá zimní sezona podle Jandury proto začala naplno až s rozvolněním covidových restrikcí v únoru, do té doby byla velmi slabá, Současná zimní sezona je bez omezení a ve Špindlerově Mlýně si od ní slibují návrat k normálnosti, i když ji mohou negativně ovlivnit dopady energetické krize a vysoké inflace.

"V souvislosti s dopady rostoucích cen energií a inflace jsme očekávali výkyvy v zájmu o ubytování, ale zatím nic takového nepozorujeme. Uvidíme, jaké dopady bude mít možná ekonomická krize na zájem o ubytování v následujících měsících," řekl ČTK Jandura.

V Krkonoších má být dnes většinou oblačno, místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat v Krkonoších mezi minus třemi stupni Celsia a nulou. Postupně se má oteplovat. Ve středu má být oblačno, zpočátku i polojasno, ojediněle slabé sněžení, během dne postupně pod 900 metrů déšť. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním stupněm Celsia až dvěma stupni nad nulou. Podle předpovědi meteorologů se ještě více oteplí o silvestrovském víkendu. Teploty mohou vystoupat v sobotu na deset až 14 stupňů, na horách by mělo být také nad nulou. Velké lyžařské areály v Královéhradeckém kraji by měly být v provozu bez omezení.