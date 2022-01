Silvestrovská noc byla rušnější než před rokem, kdy byl zákaz vycházení

Praha - Silvestrovská noc byla pro policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře rušnější než před rokem, kdy platil kvůli koronaviru noční zákaz vycházení a na veřejnosti se nesměl pít alkohol. V některých krajích ale byly letošní oslavy klidnější než v době před epidemií. Záchranáři tradičně vyjížděli hlavně k úrazům od zábavní pyrotechniky, po pádech a k otravám alkoholem, policisté k výtržnostem v ulicích a potyčkám v domácnostech. V České Lípě vyšetřují vloupání do zlatnictví. Dvoumilionovou škodu způsobil požár v ubytovně na Mělnicku, v Mostě hasiči evakuovali 50 lidí z domu, ve kterém hořel byt.

Pražští záchranáři zasahovali na silvestra a v prvních hodinách roku u 421 událostí, z toho 31 přímo souviselo s novoročními oslavami. Proti loňsku je to nárůst, z dlouhodobého hlediska šlo o velmi klidný závěr roku, řekla ČTK mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Za relativně klidný, podobně jako loni, označili přelom roku také záchranáři ze Zlínského a Olomouckého kraje nebo z Vysočiny.

Jinak vidí silvestrovskou noc záchranáři v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji. "Celkem záchranáři od silvestrovského rána do dnešních šesti hodin ranních vyjížděli ve 430 případech. Je to o stovku událostí více, než je dlouhodobý denní průměr v Moravskoslezském kraji. Přelom roku tedy pro záchranáře rozhodně klidný nebyl," řekl ČTK mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Ošetřovali i zraněné při tanci, po úderu skleněnou lahví či popelníkem. Záchranáři v Ústeckém kraji nejčastěji zasahovali u utržených článků prstů nebo i celých prstů zábavní pyrotechnikou. Mezi zraněnými byly i děti.

Vážné zranění v obličeji od zábavní pyrotechniky utrpěli dva muži na Břeclavsku. Na Tachovsku muže v obličeji popálila petarda. Ve středních Čechách záchranáři vyjížděli ke 14 zraněním od pyrotechniky a k 11 lidem s otravou alkoholem. "Nezaznamenali jsme žádný výkyv, že by to bylo extrémně klidné, nebo naopak extrémně náročné. Byl to takový standard," řekla ČTK mluvčí Petra Homolová.

Se zraněním skončili v nemocnici dva zdravotničtí záchranáři, které napadla opilá žena z Broumova na Náchodsku. "Utrpěli pohmožděniny hrudníku, krku a obličeje a ve službě museli být vystřídáni," uvedl mluvčí záchranářů Královéhradeckého kraje Ivo Novák. V Karlovarském kraji spadla pětiletá holčička z výšky čtyř metrů z terasy rodinného domu, do nemocnice ji přepravil vrtulník.

V hlavním městě i policie považuje noc na dnešek za klidnější než oslavy konce roku před pandemií koronaviru. Mezi nejčastější prohřešky patřilo pouštění pyrotechniky na zakázaných místech. Uplynulý silvestr byl klidnější také pro pražské hasiče, zasahovali u 57 požárů způsobených zábavní pyrotechnikou.

V Královéhradeckém kraji zhruba hodinu po půlnoci policisté vyjížděli na dálnici D11 zastavit auto jedoucí v protisměru. V České Lípě vyšetřují vloupání do zlatnictví v Moskevské ulici, při kterém zloděj zřejmě využil hluku novoročních oslav, rozbil výlohu a ukradl tři plata prstenů z chirurgické oceli. Způsobil škodu 65.000 korun. Srážkou s policejním vozidlem skončilo na silvestra odpoledne pronásledování řidiče, který pod vlivem drog ujížděl policejním hlídkám u Havlíčkova Brodu. Na Vysočině policie vyjela také ke dvěma případům dětí, které byly pod vlivem alkoholu a skončily v nemocnici.

Hasiče zaměstnávaly hlavně požáry od zbytků pyrotechniky, hořící křoviny, odpady nebo plastové kontejnery. Kvůli nesprávnému použití pyrotechniky vznikl požár v prvním patře ubytovny v Lobečku v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku. Vedle dvoumilionové škody si vyžádal také jedno zranění. Nejspíš pyrotechnika způsobila také požár bytu ve 14. patře domu v Mostě. Evakuovaní se po odvětrání budovy mohli vrátit domů, škoda byla odhadnuta na 50.000 až 100.000 korun.