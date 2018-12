Praha - Před polednem posledního dne roku se už tradičně odehraje silvestrovské derby fotbalových internacionálů mezi Slavií a Spartou. Třiatřicátého ročníku by se v pondělí měla zúčastnit čtveřice nováčků - v letenském dresu historicky nejlepší ligový kanonýr David Lafata a v červenobílých barvách pak trojice Jiří Bílek, Mario Lička a brankář Václav Winter. Před zápasem internacionálů se pošestnácté utkají veteráni.

Lafata poprvé od ukončení profesionální kariéry po minulé sezoně oblékne sparťanský dres. Sedmatřicetiletý nejlepší střelec ligové historie stále hraje za Olešník na Českobudějovicku krajský přebor.

"Jsme strašně rádi, že přijal nabídku. Přece jen jet sem na Silvestra z Budějovic, to mu musíme poděkovat. David je srdcař, velký sparťan, odvedl pro Spartu velký kus práce. Pořád je aktivní, ještě hraje krajskou soutěž, takže věříme, že mu střelecký prach nezvlhnul a že nám svými góly pomůže. Navíc to bude velké lákadlo pro diváky," řekl novinářům manažer sparťanského výběru Jiří Novotný.

Slavii nově posílí člen vedení vršovického klubu Bílek, Lička, který je sice odchovancem Baníku Ostrava, ale v letech 2013 a 2014 hrával v Edenu, a brankář Winter. Mezi tyče se dostane především kvůli zranění několika bývalých gólmanů červenobílých.

"Derby je pro bývalé fotbalisty Sparty a Slavie prestižní zápas a pro mě je ohromná čest, že v tomhle zápase můžu nastoupit. Těším se moc. Zjišťoval jsem od Standy Vlčka informace, jaká je kvalita, a říkal, že velmi vysoká. Tak uvidíme, jak se s tím poperu," řekl s úsměvem Bílek.

Vedle něj si za Slavii zahrají například Karel Piták, Rudolf Skácel či Ivo Ulich, dres Sparty zase mimo jiné obléknou stále aktivní ligoví hráči Marek Matějovský z Mladé Boleslavi a Tomáš Hübschman z Jablonce. Novotný se pokusil zlákat i nového letenského sportovního ředitele Tomáše Rosického. "Bohužel Tomáš je na horách, omluvil se," uvedl Novotný.

Derby se jako vždy odehraje na umělé trávě v Edenu. Program v 10:00 otevře zápas veteránů nad 45 let, který se bude hrát na 2x20 minut. Představí se v něm například v dresu Slavie kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý. O hodinu později začne utkání internacionálů nad 35 let na 2x25 minut.

Sparťanští internacionálové vloni v derby triumfovali 9:4, ale historicky jsou mnohem úspěšnější slávisté. Z 32 ročníků vyhráli 21 zápasů, sedm Letenští a čtyřikrát se zrodila remíza. Z 15 duelů veteránů ovládla Slavia šest, Sparta dva a sedmkrát se týmy rozešly smírně.

"Během profesionální kariéry jsme v těch derby do toho chodili naostro, ale tohle by měla být spíš oslava fotbalu. Nikdo nechce prohrát, ale jde o to, aby se nejvíce bavili diváci a padaly branky," řekl Novotný.

Očekávané soupisky:

Internacionálové:

Slavia: Václav Winter - Lukáš Došek, Tomáš Hunal, Martin Müller, Jiří Bílek, Rudolf Skácel, Tomáš Pešír, Ivo Ulich, David Kalivoda, Tomáš Hrdlička, Karel Piták, Mario Lička, Jaroslav Černý.

Sparta: David Bičík - Jan Flachbart, Tomáš Hübschman, Václav Koloušek, Jiří Jarošík, Tomáš Jun, Jiří Novotný, Tomáš Čížek, Luděk Stracený, Marek Matějovský, Milan Fukal, Lukáš Zelenka, David Lafata.

Veteráni:

Slavia: Jan Klíma - Roman Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Jan Mareš, Pavel Medynský, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Juraj Šimurka, Milan Šimůnek, Luboš Zákostelský, František Veselý.

Sparta: Jaromír Blažek - Miroslav Baranek, Aleš Bažant, Miloslav Denk, Michal Horňák, Josef Jarolím, Marek Kincl, Vratislav Lokvenc, Jiří Němec, Marek Trval, Petr Vrabec, Daniel Zítka.