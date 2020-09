Silver: Lednový start NBA ohrozí účast basketbalistů na OH

Lake Buena Vista (USA) - Komisionář NBA Adam Silver odhaduje, že nová sezona ligy odstartuje nejdříve v lednu. Pozdní termín zahájení soutěže by ale podle něho mohl zároveň znamenat, že basketbalisté z NBA nebudou moci startovat na olympijských hrách v Tokiu. Uvedl to v televizní diskuzi na stanici CNN.

Silver lednový termín prezentoval jako svůj nejlepší odhad. Žádné definitivní rozhodnutí podle něho zatím nepadlo. Ročník 2020/21 měl původně odstartovat v říjnu, ale začátek byl posunut poté, co pandemie koronaviru tuto sezonu kompletně narušila. Naposledy se počítalo se startem v prosinci.

"Naším cílem pro příští sezonu je odehrát standardní sezonu - 82 zápasů a play off. Cílem je hrát zápasy v domácích arénách před fanoušky. Pořád toho ale musíme spoustu vyřešit," uvedl Silver.

Sezona basketbalové NBA obvykle trvá zhruba šest měsíců, další dva pak zabere play off. Pokud by se ve standardní podobě odehrála ta příští, znamenalo by to při lednovém zahájení konec základní části v červnu nebo červenci a vyvrcholení play off v srpnu nebo září.

To by výrazně kolidovalo s odloženými olympijskými hrami, které by se měly v Tokiu uskutečnit od 23. července do 8. srpna. Závěrečný kvalifikační turnaj 24 týmů o čtyři zbývající místa, o něž bojuje i česká reprezentace, by se měl odehrát v červnu.

Podle Silvera by se mohlo stát, že tým USA nebude mít pro olympijské hry k dispozici elitní hráče. "A samozřejmě je v NBA i řada basketbalistů, kteří by měli na olympiádě startovat za jiné země. Tím se ještě budeme muset propracovat," uvedl.

Českému výběru by hrozila neúčast největší hvězdy Tomáše Satoranského z Chicaga, s jehož přispěním tým vybojoval šesté místo na loňském mistrovství světa a tím i postup do olympijské kvalifikace. Tým USA bez velkých hvězd skončil vloni v Číně až sedmý, účast na OH má ale jistou.