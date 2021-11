Silný vítr znemožnil odjetí obřího slalomu žen na SP v Killingtonu

Killington (USA) - Obří slalom žen na Světovém poháru v Killingtonu se dnes kvůli silnému nárazovému větru neuskuteční. Pořadatelé ve Vermontu nejprve kvůli čekání na lepší podmínky start o půl hodiny odložili, po odjetí devíti lyžařek ale závod nejprve přerušili a po chvíli předčasně ukončili.

Na prvním místě po úvodní jízdě figurovala Tessa Worleyová z Francie s náskokem 18 setin před Slovenkou Petrou Vlhovou. Domácí favoritka Mikaela Shiffrinová byla poslední, devátá s mankem 1,38 sekundy.

"Je to můj domácí závod, moc ráda tu jezdím. Ale dneska je opravdu příliš větrno. Nemyslím si, že by to bylo nebezpečné. Je ale těžké s větrem bojovat a je otázka, koho to kde chytí. Ale takový je zkrátka venkovní sport," zhodnotila situaci a zrušení závodu smířlivě Shiffrinová.

V neděli je v Killingtonu na programu slalom.