Silný vítr vyvrací stromy a láme větve, hasiči mají desítky výjezdů

Silný vítr v kraji láme stromy, neprůjezdné jsou kvůli tomu některé silnice. Hasiči zasahovali dopoledne zejména na Českolipsku a Liberecku, výjezdů měli přes 20 a dál jich přibývá. Ve dvou případech vítr poškodil střechy budov. ČTK to dnes sdělil krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

"Stromy začaly hodně padat kolem 11:00 a zásahů přibývá. Je to hlavně na Českolipsku a Liberecku," řekl ČTK Sucharda před 12:00. Policie na svém dopravním webu před 12:00 registrovala spadlé stromy na více než deseti silnicích v kraji.

Silný vítr podle Suchardy poškodil také střechu prázdné budovy v Purkyňově ulici v České Lípě a vítr také sroloval část střechy na bytovém domě v Zákupech.

Plzeňský kraj

Desítky výjezdů k vyvráceným a polámaným stromům a větvím mají kvůli dnešními silnému větru hasiči v Plzeňském kraji. Stromy vítr sráží na celém území kraje, padají na silnice i na koleje, řekl ČTK řídící důstojník krajských hasičů. Podle dostupných informací se události obešly bez zranění. Do několika stromů spadlých na koleje najely vlaky. Plné ruce práce mají i energetici, kteří odstraňují závady na elektrickém vedení. Bez proudu je nyní v kraji 20.000 domácností, řekla ČTK regionální mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Energetici vzhledem k varování meteorologů posílili na dnešek call centra i pracovní týmy v terénu. Aktuálně řeší v kraji 30 poruch na vedení vysokého napětí. Nejčastější příčinou poruch je pád stromu nebo větví na vedení, řekla Holingerová. Nejvíc poruch je podle ní na severním Plzeňsku, Klatovsku, Tachovsku a Domažlicku. V sousedním Karlovarském kraji je podle Holingerové bez proudu na 21.000 odběratelů.

Vítr působí problémy i na železnici. Po na několika místech dnes vlaky najely do stromů spadlých do kolejí nebo zastavily před nimi. Překážky se průběžně odstraňují. Například dopoledne najel do stromu Západní expres z Prahy do Mnichova u České Kubice na Domažlicku, osobní vlak najel na strom na trati mezi Běšinami a Nemilkovem na Klatovsku a také mezi Kasejovicemi a Nepomukem, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Události se obešly bez zranění. Před stromy spadlými do kolejiště zastavily také například vlaky u Bezdružic, dále na trati mezi Poběžovicemi a Bělá nad Radbuzou nebo na trati mezi Tachovem a Planou.

Podle webu, kde krajští hasiči zveřejňují své ukončené zásahy, vyjeli dnes do 12:30 v kraji k technické pomoci, nejčastěji k odstranění stromů nebo jiných nebezpečných stavů, ve 117 případech. Většina zásahů začala před 8:00, nejdříve na Domažlicku, později po celém kraji. Další zásahy nejsou ještě ukončené.

Policejní mluvčí Eva Červenková ČTK řekla, že policie eviduje dnes desítky telefonátů kvůli událostem spojeným s počasím. "Silný vítr komplikuje dopravu v celém kraji, kde je přes komunikace popadáno několik stromů nebo elektrické vedení. Evidujeme i převrácená vozidla či dopravní nehody. Nejvážnější situace je v příhraničních oblastech," uvedla.

Středočeský kraj

Silný vítr ve středních Čechách vyvrací stromy a láme větve, krajští hasiči už mají přes 100 výjezdů, řekla ČTK jejich mluvčí Vladimíra Kereková.

K 10:00 vyjížděli hasiči k téměř čtyřem desítkám událostí po celém kraji, před polednem jejich počet ještě výrazně stoupl. Nejvíc práce měli na Kladensku, Rakovnicku a Příbramsku. "V Berouně spadl strom na zaparkované auto a v Milostíně na Rakovnicku létaly utrhané kryty z bazénu po zahradě," uvedla mluvčí.

Ve Středočeském kraji platí do večera výstraha meteorologů před velmi silným větrem. Fouká na většině území Česka, nárazy větru místy dosahují rychlosti přes 70 kilometrů v hodině.

Ústecký kraj

Hasiči od dnešního rána do 11:00 odstraňovali 63 stromů, které dnešní silný vítr shazoval na cesty a silnice. Vítr do kraje dorazil už brzy ráno. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Vichřice komplikuje i dopravu, spadané větve a stromy zastavily dopravu například u Těchlovic na Děčínsku. Vzhledem k povětrnostním podmínkám zavřely všechny tři zoologické zahrady v regionu.

Zoopark Chomutov, zoo v Děčíně i zoo v Ústí nad Labem se dnes z bezpečnostních důvodů rozhodly zavřít areály pro návštěvníky. V Chomutově a v Děčíně zavřeli ve 12:00, ústecká zoo zhruba v 11:00. Zástupci zahrad o tom návštěvníky informovali na svých facebookových stránkách.

"U Velemyšlevsi spadl strom na projíždějící vozidlo. Nikdo nebyl zraněn," řekl Marvan. Dále zasahovali hasiči na Lounsku u 14 událostí, v okrese Děčín u 12, na Chomutovsku odstraňovali 11 stromů, na Litoměřicku měli devět zásahů, na Ústecku sedm, v okrese Teplice vyjeli šestkrát a na Mostecku čtyřikrát.

Aktuálně jsou na Děčínsku komplikace i na železnici. "Spadla větev na naší lokomotivu, tak tu stojíme kousek za Děčínem," řekla dnes v 11:45 ČTK cestující Ivana. Doplnila, že vlaky měly zpoždění i ráno.

Výstrahu vydala správa Národního parku České Švýcarsko. "Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým," uvedli správci na webu. V upozornění apelují na návštěvníky parku, aby dbali při vstupu do parku zvýšené pozornosti. "Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku," dodali správci.