Silný vítr v Česku způsobil problémy v dopravě i energetice

Praha - Většinu území České republiky dnes zasáhl silný vítr a zkomplikoval železniční i silniční dopravu. Od elektrického proudu odstřihl statisíce domácností. Poruchy se sice daří odstraňovat, odpoledne ale stále zůstávalo bez proudu více než 100.000 odběratelů. Opravy komplikuje vítr. Hasiči v souvislosti s počasím vyjížděli k několika tisícům případů, zejména to byly popadané stromy a ulomené větve. Mnoho skiareálů kvůli počasí přerušilo provoz. Turisté by neměli vstupovat do šumavských lesů a vyhnout se hřebenovým túrám v Krkonoších, Beskydech a na Šumavě.

V nižších polohách měl ráno vítr většinou rychlost do 90 kilometrů v hodině. Na Sněžce ale meteorologové naměřili náraz o rychlosti 181 kilometrů v hodině, na hřebenové Luční boudě pak 129 km/h. Obojí odpovídá síle orkánu. Varování meteorologů před silným větrem platí pro celou zemi do dnešní půlnoci. Hasiči měli od půlnoci do 13:00 podle informací na twitteru více než 3100 výjezdů. Nejvíce se jich týkalo Plzeňského, Středočeského a Karlovarského kraje.

Správa železnic (SŽ) řešila od rána asi 80 mimořádných událostí v souvislosti s větrem. Popadané stromy komplikovaly provoz hlavně v Čechách. Složitá situace zůstává například na koridoru mezi Prahou a Táborem, na trati z Plzně do Chebu i do Klatov nebo mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou a Křižanovem na Vysočině. Některé tratě se do večera nepodaří zprovoznit kvůli poškozenému trakčnímu vedení.

Provoz byl zastaven také na trati v úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách, kde ráno po nárazu do stromu vykolejil osobní vlak, nikdo nebyl zraněn. "Hasiči na místo vyslali evakuační autobus pro 21 cestujících," uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Popadané stromy zablokovaly i některé silnice a policisté v souvislosti s tím evidují i několik dopravních nehod. Například na hlavním tahu z Klatov do Domažlic silný vítr ráno zřejmě zavinil nehodu dvou osobních vozů. Řidiči jednoho z nich se u obce Kout na Šumavě otevřelo za jízdy víko motoru a vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím automobilem. Tři spolujedoucí děti podle policie utrpěly zranění. Většinou se ale nehody způsobené silným větrem obešly bez vážnějších zranění. A to i v případě pádu stromu na autobus u Lomnice nad Popelkou. V autobuse bylo v tu dobu osm cestujících a řidič, nikomu z nich se nic nestalo.

Spadlé stromy zkomplikovaly před polednem provoz na D1 na Benešovsku, provoz tam byl při jejich odklízení veden jedním pruhem.

Bez proudu bylo dnes dopoledne asi 300.000 domácností. Od té doby se podařilo jejich počet snížit asi na třetinu. Společnost ČEZ odpoledne eviduje 82.000 domácností bez elektřiny, distribuční firma EG.D ze skupiny E.ON pak asi 20.000. Nejvíce lidí bez proudu je ve středních Čechách. Opravy komplikuje vítr. Energetici se musejí vracet i k poruchám, které již jednou opravili.

Počasí narušilo dnes lyžování prakticky v celé zemi. Vleky stály buď kvůli větru nebo kvůli výpadkům proudu. Národní park Šumava doporučil lidem, aby kvůli větru a popadaným stromům nechodili do tamních lesů a na hřebenové túry. Stejné doporučení platí i v Krkonoších a Beskydech. Nejezdila ani lanovka na Sněžku, některé lanovky ve Špindlerově Mlýně a kabinová lanovka na Černé hoře nad Janskými Lázněmi.

Foukat by dnes podle varování meteorologů mělo v Česku celý den. Postupně bude vítr slábnout, nicméně v pátek večer opět zesílí a silně foukat bude minimálně do sobotního večera. Upozornění před silným větrem na následující dny vydali meteorologové ale s nízkým stupněm nebezpečí.

V platnosti je do pátečního rána také výstraha před vzestupem hladin toků v důsledku vydatných srážek. Týká se to severu a jihozápadu země. Deště a tání sněhu dnes vzedmuly hladiny Labe ve Vestřevi na Trutnovsku a Stěnavy v Meziměstí na Náchodsku na třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň. Odpoledne ještě zůstával třetí stupeň při mírném poklesu ve Vestřevi, Stěnava v Meziměstí již byla bez povodňových stupňů. Labe pod přehradou Les Království bylo odpoledne na druhém až třetím povodňovém stupni, což bylo dáno vypouštěním vody z přehrady. Na několika dalších místech Královéhradeckého a Libereckého kraje platil první či druhý stupeň. "Od povodňových komisí máme informace, že by se měla situace postupně zlepšovat," uvedla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Bez proudu zůstává asi 100.000 domácností, opravy komplikuje vítr

Výpadků elektřiny kvůli silnému větru postupně ubývá. Dnes odpoledne bylo v Česku bez proudu 102.000 domácností. Dopoledne jich bylo přibližně třikrát tolik. Opravy ale stále komplikuje větrné počasí. Vyplývá to z vyjádření mluvčích společností ČEZ a EG.D ze skupiny E.ON. Hlavními příčinami poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození vodičů nebo izolátorů. Silný vítr hrozí v celém Česku podle meteorologů až do dnešní půlnoci.

Kolem 16:00 evidovala společnost ČEZ 220 poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny bylo 82.000 domácností. "Bohužel na řadě míst stále fouká, opakují se nám poruchy, které jsme již opravili a musíme se vracet na stejné místo. Stromy mám padají na řadě míst doslova za zády," uvedla mluvčí společnosti Soňa Holingerová.

Situace je nejsložitější ve středních Čechách, kde je bez elektřiny 23.000 domácností. V Pardubickém kraji je to 13.000 domácností, v Královéhradeckém kraji 11.000. Klidnější situace je na severu Čech i na severní a střední Moravě.

V terénu má firma zhruba 600 pracovníků poruchových čet, pomáhají jí také subdodavatelské firmy. Posílené je i distribuční call centrum a dispečinky. "Děláme vše pro to, abychom většinu zákazníků připojili během dnešního odpoledne a večera," dodala Holingerová.

Distributor EG.D ze skupiny E.ON měl dnes v 15:00 bez proudu 20.000 odběrných míst, oproti dopoledním 65.000. "Poruchy stále hlavně na jihu Čech přibývají, ale jejich dopad na domácnosti se nám daří snižovat," uvedl mluvčí společnosti Roman Šperňák. V Jihočeském kraji je bez proudu 12.000 domácností, nejvíce na Jindřichohradecku a Táborsku.

Na Vysočině eviduje společnost EG.D zhruba 7000 odběratelů bez proudu. Problémy jsou hlavně na Jihlavsku, Pelhřimovsku a Žďársku. "Ve Zlínském kraji pak evidujeme poruchy na Kroměřížsku a Zlínsku, které se týkají dohromady necelé tisícovky domácností," dodal Šperňák.

Silný vítr zasáhl většinu území Česka v noci na dnešek. V nižších polohách měl ráno většinou rychlost do 90 kilometrů v hodině, na Sněžce meteorologové naměřili náraz o rychlosti 181 kilometrů v hodině, což odpovídá síle orkánu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude dnes vítr postupně slábnout, nicméně v pátek večer opět zesílí a silně foukat bude minimálně do sobotního večera. Upozornění před silným větrem na tyto dny vydali meteorologové ale s nízkým stupněm nebezpečí.

Popadané stromy komplikují dopravu na železnici, od rána bylo přes 80 událostí

Silný vítr dnes zkomplikoval dopravu na železnici, popadané stromy a poškozené trakční vedení zastavily vlaky na desítkách míst hlavně v Čechách. Drážní hasiči měli do odpoledne téměř stovku výjezdů. Složitá situace zůstává podle Správy železnic například na koridoru mezi Prahou a Táborem, na trati z Plzně do Chebu i do Klatov nebo mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou a Křižanovem na Vysočině. Některé tratě se do večera nepodaří zprovoznit kvůli poškozenému trakčnímu vedení. ČTK to před 16:00 řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Vlaky dál nejezdí v úseku mezi Heřmaničkami a Táborem, kde cestující vozí náhradní autobusy. Dnes se podle Pistoriusové určitě nepodaří opravit trať mezi Chebem a Františkovými Lázněmi, stejně jako mezi Plzní a Klatovy, kde se zlomil sloup trakčního vedení. Složitá situace je kvůli popadaný stromům také na Havlíčkobrodsku, kudy jezdí rychlíky mezi Prahou a Brnem. Kvůli opakujícím se silným poryvům větru tam hasiči zatím nemohli odstraňovat spadlé stromy, bylo by to i pro ně nebezpečné. "Zatím nedokážeme říct, kdy se tam podaří obnovit provoz," uvedla odpoledne Pistoriusová.

Provoz mezi Berounem a Karlštejnem, kde dopravu zastavilo spadlé vedení vysokého napětí v bezprostřední blízkosti tratě, byl plně obnoven už dopoledne. Zhruba ve stejnou dobu se rozjely vlaky i mezi Prahou a Kolínem v úseku Velim - Kolín i na dalších místech.

Správa železnic (SŽ) řešila od rána asi 80 mimořádných událostí v souvislosti s větrem. Po poledni byly problémy na zhruba 30 místech, odpoledne se situace rychle měnila - některé tratě se podařilo zprovoznit, mezitím se ale jinde provoz kvůli popadaným stromům zastavil.

Problémy zůstávají i na některých regionálních tratích. Například v úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách v Pardubickém kraji, kde vykolejil ráno po nárazu do stromu osobní vlak. "Během zásahu na vlak spadl další strom. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči na místo vyslali evakuační autobus pro 21 cestujících," uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Podle webu Českých drah by tam mohly vlaky znovu projíždět dnes večer.

Takřka stokrát během dneška zatím vyjížděli drážní hasiči. "Při cestách k mimořádným událostem na železnici zasahovali i na silnicích a odstraňovali spadlé stromy," uvedla Správa železnic na twitteru. Další stovky zásahů mají za sebou kvůli větrnému počasí jejich kolegové hasiči z profesionálních i dobrovolných jednotek.

HS v Krkonoších nedoporučuje hřebenové túry, Sněžku zasáhl orkán

Hřebeny Krkonoš dnes zasáhl vítr o síle orkánu. Na Sněžce dosáhl v nárazu 181 km/h a na hřebenové Luční boudě 129 km/h, uvedli meteorologové na facebooku. Hranice orkánu je 118 km/h. Horská služba Krkonoše nedoporučuje hřebenové túry, hrozí vítr s nárazy přes 70 km/h a na hřebenech přes 100 km/h. Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku a také některé lanovky ve Špindlerově Mlýně a kabinovou lanovku na Černé hoře nad Janskými Lázněmi.

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Kabinová lanovka na Sněžku má dva úseky, z Pece na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. Dolní úsek bývá mimo provoz kvůli počasí jen výjimečně. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu.

Sněžka je charakteristická svým jehlanovitým tvarem a z hlediska počasí jde podle meteorologů o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské.

Ve Špindlerově Mlýně dnes silný vítr zastavil sedačkovou lanovku na Medvědíně, Horních Mísečkách a dvě sedačkové lanovky ve Svatém Petru, vyplynulo z údajů na webu skiareálu.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno zataženo, mlha, dva stupně nad nulou a vítr v nárazech dosahoval 108 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály, značí mírné nebezpečí. Horská služba v Krkonoších upozorňuje také na poškozené tyčové značení na turistické cestě na Obřím hřebeni mezi vrcholem Sněžky a Jelení boudou.

Na hřebenech Krkonoš je okolo 110 až 150 cm sněhu, více je ho na závětrných svazích, žlabech a odtrhových zónách. "Během odpoledních a večerních hodin se oteplilo a srážky byly dešťové i na hřebenech hor. Nyní se postupně ochlazuje, vzniká krusta a srážky přecházejí ve sněhové. Sněhová pokrývka je mokrá a ztrácí stabilitu," uvedl ráno na webu horské služby Robert Dlouhý.

Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. "Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Dlouhý.

Varování před velmi silným větrem vydali meteorologové ve středu. Vítr podle nich dnes může mít v nárazech rychlost mezi 70 až 110 kilometrů v hodině. Výstraha platí pro celou Českou republiku do dnešní půlnoci.

Na Klínovci měl vítr rychlost 134 km/h, lyžařský areál zrušil provoz

Na Klínovci u Božího Daru dnes vítr dosáhl rychlosti až 134 kilometrů za hodinu. Jde zatím o nejsilnější nárazy větru na západě Čech od dnešní půlnoci, kdy do Čech dorazil velmi silný vítr, vyplývá z údajů plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Vítr v celém regionu od noci láme stromy, na mnoha místech omezuje dopravu. Lyžařský areál Klínovec dnes kvůli větru kompletně zrušil provoz. "Vzhledem k silnému větru je z důvodu bezpečnosti dnes skiareál kompletně uzavřen. Síla větru může způsobit pohyb volných předmětů, větví a podobně a hrozí tak nebezpečí úrazů. Ve čtvrtek odpoledne by měl vítr slábnout a v pátek 18. února očekáváme již standardní provoz," uvedli provozovatelé areálu na svém webu.

Jihočeský kraj

Kvůli silnému větru na jihu Čech stále stoupá počet poruch v dodávkách elektřiny. Kolem 13:00 bylo v kraji a na Pelhřimovsku bez proudu 24.000 odběratelů, ráno jich přitom bylo 1800. Vyplývá to z informací distributora EG.D ze skupiny E.ON. Problémy vítr způsobil i na železnici.

"Evidujeme více než 50 poruch na vedení vysokého napětí. Nejpostiženějšími oblastmi jsou Jindřichohradecko, Písecko a Táborsko," uvedl mluvčí distributora EG.D Roman Šperňák. Dodal, že technici pracují na odstranění závad. "Řadu se nám jich povedlo opravit, ale přibývají další," dodal.

Kvůli následkům silného větru jsou v Jihočeském kraji na některých místech neprůjezdné železnice. Jedná se například o část tratě mezi Českými Budějovicemi a Prahou v úseku Chotýčany - Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku, kde je porucha trakčního vedení. Vyplývá to z aktuálních informací Českých drah.

Kvůli překážce na trati nejezdí vlaky mezi Blatnou a Nepomukem na Strakonicku. Silný vítr také přerušil provoz na železnici mezi Dačicemi na Jindřichohradecku a Telčí na Jihlavsku nebo mezi Heřmaničkami a Táborem. Místo vlaků většinou jezdí náhradní autobusová doprava.

Jihomoravský kraj

Stromy spadlé pod náporem silného větru dnes v Jihomoravském kraji na některých místech zkomplikovaly dopravu. Hasiči v kraji zaznamenali v souvislosti s větrem do 15:40 přes 200 událostí, uvedli na twitteru. Nejčastěji šlo o popadané stromy či ulomené větve, ale i poškozené střechy. Vyjížděli například i k trampolíně, která se zasekla do střechy domu. Energetici na Blanensku dopoledne evidovali asi 13.000 odběratelů bez proudu, kolem 15:00 už poruchy neevidovali, informoval mluvčí společnosti EG.D ze skupiny E.ON Roman Šperňák.

Kvůli silnému větru je dočasně uzavřený areál Olympijského festivalu, píše se na webu akce. V Čebíně na Brněnsku spadl na dům a vůz strom, událost je bez zranění, řekl ČTK mluvčí policie Petr Vala.

Hasiči první události v souvislosti se silným větrem zaznamenali po 08:00, poté začaly být jejich výjezdy častější. Mluvčí Jaroslav Mikoška ČTK v 10:00 řekl, že událostí přibývá rychle, v podstatě každou minutu jedna. "Nejčastěji na Blanensku, ale i v ostatních regionech, jde to napříč krajem," dodal. Hasiči likvidují popadané stromy a větve, některé z nich omezují provoz na silnici.

Desítky událostí hasiči evidovali na Blanensku, v Brně a na Brněnsku, v ostatních okresech šlo o jednotky případů. Evidují také poškozené střechy či vozy, například střechu rodinného domu na Znojemsku poškodila trampolína, která se vichrem vznesla do vzduchu a jednou z noh se za střechu zachytila, uvedl mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Podle webu dopravních informací policie bylo více spadlých stromů například v brněnské Holzově ulici, také na silnici 150 u Újezdu u Boskovic na Blanensku, strom spadl i na silnici 379 u Senetářova na Blanensku či na silnici 389 u Újezdu u Tišnova na Brněnsku. V brněnské Průmyslové ulici dopravu komplikoval převrácený přívěs nákladního vozu, hasiči jej vraceli na kola pomocí jeřábu. Silný vítr také dočasně uzavřel areál Olympijského festivalu. Před silným větrem varují informační tabule řidiče na D2.

Bez elektřiny bylo na Blanensku kvůli poruchám na vedení v 10:00 zhruba 13.000 odběratelů, o tři hodiny později zhruba 1000. Kolem 15:00 už energetická firma na Blanensku poruchy neevidovala. Kvůli výpadkům elektřiny nejel například vlek na sjezdovce v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se po ranním přechodu silného větru vrací postupně do normálního stavu. Hasiči od dnešní půlnoci vyjížděli už k více než 170 událostem. Uzavřeny zůstávají některé železniční tratě. Postupně se ale daří snižovat počet odběrných míst bez dodávky proudu, zjistila po 14:00 ČTK. V kraji sice nadále fouká, ale podle meteorologů by měl vítr odpoledne postupně slábnout.

Hasiči vyjížděli nejčastěji ke stromům, které spadly na silnice a blokovaly dopravu. Vyjeli ale také k několika případům uvolněných střech nebo stromů, které spadly na zaparkovaná auta. Zasahovali i u popadaných stromů na elektrických drátech. Strom spadl v Karlových Varech i těsně před projíždějící auto hasičů. Nehoda skončila zraněním.

Po ránu bylo v kraji 40.000 odběrných míst bez elektřiny. Energetici začaly hned na opravách pracovat. Po 14:00 se počet odběrných míst bez proudu snížil na 9500. I nadále ale energetici v kraji evidují 30 poruch na vedení vysokého napětí, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

I železničáři od rána odstraňují spadlé stromy na tratích a poškozené elektrické trakce. Odpoledne byly uzavřeny kvůli následkům větru tratě mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří, nebo úseky mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. Porouchaná trakce je na několika úsecích tratě 178, u Lipové u Chebu, u Val u Mariánských Lázní nebo mezi Vranovem a Pňovany.

Kvůli větru dnes byla mimo provoz i většina lyžařských areálů. Na Klínovci byly nejsilnější nárazy až o rychlosti 132 kilometrů za hodinu. Chvílemi sněhové závěje prakticky překryly i silnici z Božího Daru do Německa. Areály provoz zavřely preventivně na celý den. Na pátek ale slibují opět plný provoz, pokud to počasí dovolí.

Královéhradecký kraj

Silný vítr s deštěm dnes dopoledne v Královéhradeckém kraji lámal stromy a ničil střechy. V severní části kraje deště a tání sněhu vzedmuly hladiny řek až na třetí stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení. Hasiči měli do dnešních 16:45 kvůli větru 395 výjezdů, což bylo proti běžnému dni asi dvacetkrát více. Dosavadní řádění živlů se obešlo bez zranění. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.

"Drtivou většinu výjezdů jsme měli k popadaným stromům. Například silnici I/14 mezi Náchodem a Horní Radechovou zatarasily desítky popadaných stromů. Dopoledne se nám stromy podařilo odklidit," řekla mluvčí. Hasiči také zasahovali u asi 20 větrem poničených střech. Silný vítr u dálnice D11 převrátil přívěsy za dvěma nákladními auty. Nejvíce vichřice zasáhla Trutnovsko a Náchodsko, v terénu měli hasiči stovky lidí.

V Rudníku na Trutnovsku se sesunul vodou podmáčený svah v blízkosti rodinného domu. "Nikdo nebyl zraněn. Obyvatele jsme evakuovali. Statik na místě vyhodnotil, že je potřeba svah stabilizovat, což zajistí místní firma," uvedla mluvčí hasičů.

Deště a tání sněhu dnes vzedmuly hladiny Labe ve Vestřevi na Trutnovsku a Stěnavy v Meziměstí na Náchodsku na třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň. Odpoledne ještě zůstával třetí stupeň při mírném poklesu ve Vestřevi, Stěnava v Meziměstí již byla bez povodňových stupňů. Labe pod přehradou Les Království bylo odpoledne na druhém až třetím povodňovém stupni, což bylo dáno vypouštěním vody z přehrady.

Druhé povodňové stupně byly odpoledne na Metuji v Maršově nad Metují, v Hronově a v Krčíně. Na Stěnavě v Otovicích na Náchodsku a na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří byly první stupně. "Od povodňových komisí máme informace, že by se měla situace postupně zlepšovat," uvedla mluvčí hasičů.

Hasiči na Trutnovsku a Náchodsku vyjížděli k asi 30 čerpáním vody. Šlo hlavně o čerpání vody z rozlitých potoků ze sklepů a garáží a z lagun na silnicích. Hasiči například pomáhali s úklidem silnice v Dolní Branné, kterou voda zaplavila až do výšky jednoho metru. "Po 11:00 byla silnice uklizená, začínáme tam s čerpáním vody z okolních domů," uvedla mluvčí hasičů.

Největší nápor volajících zaznamenalo operační středisko hasičů dopoledne. Některá volání proto musela být přesměrována hasičům do okolních krajů. Kolem poledne již událostí ubylo.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji řešili od dnešního rána v souvislosti s větrem a deštěm přes 270 událostí, většinou odstraňovali popadané stromy, dopoledne také odčerpávali vodu ze sklepů a zajišťovali uvolněné střechy. Nejvíc událostí bylo hlášeno na Semilsku, od 06:00 do 18:00 jich bylo 95. Přestože některé události vypadaly vážně, nikdo při nich nebyl zraněn, řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Klímová. Šlo třeba o pád stromu na autobus s devíti lidmi u Lomnice nad Popelkou. Bez proudu zůstává v kraji 3800 domácností.

I když podle předpovědi meteorologů měl po 15:00 vítr ustávat, v Libereckém kraji to zatím podle Klímové neplatí. Po 15:30 spadl strom na autobus na silnici 286 u Lomnice nad Popelkou. "V autobuse bylo v tu dobu osm cestujících a řidič, nikomu z nich se nic nestalo. Silnice už je tam průjezdná jedním pruhem," řekla. Bez zranění podle ní skončil také pád stromu na terénní auto v Hájích nad Jizerou. Do spadlého stromu najelo ráno osobní auto na silnici 292 u Benešova u Semil, další strom spadl odpoledne na auto na silnici 14, i tyto nehody se obešly bez zranění.

Popadané stromy zkomplikovaly také dopravu na železnici. Ráno nejezdily vlaky z Tanvaldu na Desnou, provoz tam byl ale poměrně rychle obnoven. Po poledni se kvůli spadlému stromu zastavil i provoz na krkonošské trati z Roztok u Jilemnice do Martinic v Krkonoších. I tam už ale vlaky znovu jezdí. Vlaky v kraji ale nabíraly po celý den i více než hodinová zpoždění.

Bez dodávek elektřiny bylo k 18:00 v Libereckém kraji 3800 domácností, před polednem jich bylo 8000. Aktuálně je hlášeno 14 poruch na vysokém napětí. "Na opravách intenzivně pracujeme, na některá místa jsme se museli i vracet," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Kvůli přerušení dodávek byly dopoledne mimo provoz lyžařské areály v Bedřichově a na Severáku v Jizerských horách.

Hasiči dopoledne vyjížděli také čerpat vodu ze sklepů a ze zahrad. "V Liberci jsme řešili i čerpání vody z jednoho areálu v Doubí a několika domů," řekla Klímová. Příčinou zatopených sklepů podle ní ale většinou nebyly rozvodněné toky, spíš ucpané propustky, které bránily odtoku vody, a kanalizace, která přívaly vody nezvládala.

Podle údajů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přesahoval vítr v kraji v nárazech 80 kilometrů za hodinu, provozovatelé ve Skiareálu Ještěd v Liberci naměřili dokonce 90 km/h a středisko proto dnes zůstalo mimo provoz stejně jako areál na nedalekém Javorníku. Už dopoledne ale přestalo pršet a situace na tocích se postupně zklidnila. Kvůli dešti a zvýšenému odtoku z přehrady Harcov byla dopoledne na druhém povodňovém stupni Lužická Nisa v Liberci, teď už ale hladina klesla na první povodňový stupeň. Ten platí i na Jizeře v Železném Brodě a na Ploučnici ve Stráži pod Ralskem.

Moravskolezský kraj

Moravskoslezští hasiči za středeční večer, noc na dnešek a dnešní den evidují 150 zásahů spojených s větrem. Všechny události se obešly bez zranění. Vítr hlavně lámal stromy a větve, na několika místech i poškodil střechy. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Petr Kůdela. Energetikům vítr začal působit problémy až během dopoledne. Nejvíce odběratelů bez proudu bylo kolem 09:00, kdy energetici evidovali bezmála 17.000 odběratelů bez dodávky elektřiny.

"První zásahy související s větrem jsme zaznamenali ve středu v podvečer okolo 17:00," uvedl Kůdela. Stromy podle něj ležely hlavně na silnicích, chodnících a dalších veřejných prostorách, některé z nich se opřely o zdi budov či elektrické dráty. "Dva stromy spadly na zaparkované automobily. Ke 30 se blíží počty výjezdů v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město, 20 je jich v okrese Nový Jičín, klidněji je v okresech Bruntál (12) a Opava (čtyři). Drtivá většina výjezdů moravskoslezských hasičů se uskutečnila dnes ráno," podotkl.

Například v Ostravě-Svinově museli hasiči dnes využít k provizorní opravě části plechové střechy třípodlažního rodinného domu lezeckou techniku. V Bílovci na Novojičínsku zase na hřbitově ohrožoval 20 metrů vysoký listnatý strom smuteční síň. Hasiči také odstraňovali 30 metrů vysoký jasan, který spadl na střechu staršího rodinného domku v Ostravě-Nové Vsi.

V dodávkách elektřiny na území Moravskoslezského kraje začal vítr působit problémy až v dopoledních hodinách. Domácnosti a firmy bez proudu byly hlavně na Frýdecko-Místecku, Bruntálsku a částečně i na Karvinsku. "Během dopoledne ale vítr ve většině lokalit ustal. Poruchy se nám daří rychle opravovat. K 09:45 bylo bez proudu přibližně 12.400 odběratelů, o hodinu později pak 7600. K 15:00 máme bez proudu 2600 odběratelů," řekl ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Varování před velmi silným větrem vydali meteorologové ve středu. Vítr může mít v nárazech rychlost mezi 70 až 110 kilometrů v hodině. Výstraha platí pro celou Českou republiku do dnešní půlnoci.

Olomoucký kraj

Hlavně ke spadlým stromům, ale i k utrženým plechům na střechách vyjíždějí dnes kvůli větru hasiči v Olomouckém kraji. Od rána evidují 120 zásahů, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Radek Buryánek. Stromy odklízeli především z komunikací, v jednom případě spadl strom na balkon bytového domu a zatarasil také železniční trať mezi Starým Městem pod Sněžníkem a Hanušovicemi, vlaky tam už ale jezdí. U školy v Kralicích na Hané na Prostějovsku se kvůli silnému větru nahnul mohutný jehličnan, několik desítek dětí muselo přejít do jiné části školního areálu.

Hasiči dnes vyjížděli hlavně ke spadlým stromům na komunikacích a několika poškozeným plechovým střechám. Utržené plechy odklízeli například v Týně nad Bečvou, v Přerově v Purkyňové ulici spadl strom na bytovku a poškodil část balkonu, nikdo nebyl zraněn. V Kralicích na Hané hasiči pokáceli nahnutý strom u místní základní školy. Z nedaleké školní budovy muselo dočasně odejít 80 dětí a deset dospělých, nikomu se nic nestalo.

Silný vítr začal v Olomouckém kraji výrazně foukat až zhruba od 08:00, během hodiny počet odběratelů bez proudu vzrostl v kraji desetinásobně ze 700 na 7000. Výpadek elektřiny postihl především Šumpersko a také části Přerova a Kojetína. "Vítr se na většině míst postupně uklidňuje, takže jsme mohli do terénu vyslat všechny poruchové čety a počet domácností bez proudu se rychle snižuje. Ke 13:00 bylo v Olomouckém kraji bez dodávek elektřiny přibližně 2100 odběratelů, většina z nich v okolí Hanušovic a Starého Města," řekl ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Podle Evy Richterikové z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu dosahoval poryv větru o půlnoci na Šeráku rychlosti 98 kilometrů v hodině. Silnější nárazy větru zaznamenali meteorologové také v nižších polohách Olomouckého kraje, například v obci Luká na Olomoucku hlásí až 80 kilometrů za hodinu. Výrazné poryvy naměřili také ve Šternberku a v Prostějově, kde vítr v nárazech dosahoval rovněž devadesátikilometrové rychlosti.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji dnes vyjížděli už téměř ke třem stovkám zásahů, aby odstranili následky silného větru. Ve většině případů odklízeli spadlé stromy. Někde vítr také poničil střechy a auta. Energetici museli k 15:00 opravovat 40 poruch na vedení vysokého napětí, odpoledne jim zbývalo připojit k dodávkám asi 23.000 domácností. Po nárazu do stromu ráno po 7:00 vykolejil osobní vlak na trati 238 v úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách. Provoz na trati je zastaven, trať by měla být zprovozněna kolem 18:30. Škoda na vlaku je asi dva miliony korun.

Vlak zůstal stát mezi obcemi Horní Holetín a Raná na Chrudimsku. Na koleje spadlo několik stromů, na místě byli hasiči, policie i Správa železnic. "Během zásahu na vlak spadl další strom. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči na místo vyslali evakuační autobus pro 21 cestujících," uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. V úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče a zpět je zavedena náhradní autobusová doprava. Podle Drážní inspekce byla škoda na vlaku asi dva miliony korun, poškození trati dosud vyčísleno nebylo. "V průběhu šetření příčin a okolností této mimořádné události Drážní inspekcí v místě jejího vzniku spadl na vlak jeden z dalších okolních stromů. Ani v tomto případě nebyl nikdo zraněn," uvedl mluvčí inspekce Martin Drápal.

Silný vítr zasáhl celý kraj, meteorologové naměřili na stanici Mokošín na Pardubicku náraz větru o rychlosti 125 kilometrů v hodině. "V Pardubicích vítr utrhl atiku na domě v Palackého ulici, v Rosicích nad Labem zničil střechu. V Býšti na Pardubicku spadl na auto strom," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Od dnešní půlnoci do 9:00 hasiči evidují 148 zásahů v souvislosti s velmi silným větrem, do 12:00 dalších 78, odpoledne dalších pět desítek. Vítr strhl střešní krytiny například na základní škole v Žamberku, na bytovém domě v Holicích, ale i v Lichkově, utrhl střechu pošty v Býšti. Plechovou krytinu hasiči zajišťovali ve Skutči nebo v Čeperce na vzdělávacím středisku. Poničené střechy jsou v Chrudimi na objektech na Resselově náměstí a v Dolním Újezdu na Svitavsku. Popadané kmeny poničily v kraji několik osobních aut.

Spadlé stromy také na některých místech komplikovaly dopravu. Například u obce Přívrat na Orlickoústecku byla kvůli nim neprůjezdná silnice stejně jako silnice I/11 na výjezdu ze Žamberka směrem na Líšnici. Do 10:00 se je podařilo odstranit.

Během dopoledne přibylo míst, kde nešel proud. Bez energie bylo v poledne 40.000 domácností, v 15:00 asi 23.000. "K nejpostiženějším oblastem v Pardubickém kraji patří Ústí nad Orlicí a okolí, Chrudimsko, Svitavsko a Pardubicko," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Kvůli silnému větru je dnes uzavřené lyžařské středisko v Dolní Moravě. Mimo provoz je i areál na Bukové hoře na Orlickoústecku, kde výpadek elektřiny zastavil všechny lanovky a vleky, stejně tak se nelyžuje v Hlinsku na Chrudimsku.

Plzeňský kraj

Počet domácností bez elektřiny v Plzeňském kraji se vinou sílícího větru zvýšil na 29.000, ráno v 08:00 jich bylo o 9000 méně. Přibyly také popadané stromy, hasiči hlásí od půlnici kvůli větru 413 zásahů, což je jeden z nejvyšších počtů za poslední roky. Od 08:00 počet výjezdů vzrostl 2,5násobně. Více je také uzavřených tratí i silnic, zjistila před 14:00 ČTK. Silný vítr má foukat až do dnešního večera.

"Řešíme 57 poruch na vedení vysokého napětí (téměř dvojnásobek proti 08:00) a hodně také na nízkém napětí. Nejhorší situace je na Domažlicku a Klatovsku," řekla regionální mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Čety montérů pracují všude, kde je to možné. "Do lesních úseků, kde to ještě fouká, lidi ještě nepouštíme, protože je to i pro ně nebezpečné. Musí se počkat, až přestane foukat," řekla.

Hasiči v kraji odstraňovali dosud 353 padlých stromů. "Všichni, kdo mohou, jsou v terénu včetně dobrovolných hasičů, kteří mohou řezat pilou," uvedl mluvčí Petr Poncar. Celkem 413 událostí je podle něj rozprostřeno po celém kraji. V horských oblastech Klatovska, zejména na řece Otavě, je ještě výstraha na povodně, která platí od dnešního dopoledne do pátečních 05:00.

Kvůli popadaným stromům stála před 14:00 doprava na čtyřech tratích, z toho na třech hlavních. Polámané stromy jsou mezi Přešticemi a Chlumčany na hlavní trati z Plzně do Klatov a Železné Rudy, kde by měla být doprava obnovena po 14:00, zhruba ve stejný čas také na trati Plzeň - Cheb mezi Vranovem u Stříbra a Pňovany. Na mezinárodní linii Plzeň - Domažlice - Mnichov je přerušená doprava na dvou úsecích. První je na Plzeňsku mezi Stodem a Nýřany, kde by měl být provoz obnoven velmi brzy, a druhý je mezi Českou Kubicí a státní hranicí, který bude neprůjezdný zhruba do 17:00. Do 15:00 by měly vlaky podle webu Českých drah znovu projíždět také úseky z Nepomuka do Pačejova a do Blatné, což jsou lokální tratě.

Krajští silničáři mají uzavřené čtyři silnice. "Jde o úsek komunikace druhé třídy z Tachova na Svobodku až na hranice, který bude uzavřený nejspíše až do zítřka (pátku)," řekl dispečer Jiři Slapnička. Podobně také silnice třetí třídy z Velkých Dvorců do Kundratic, obě jsou na Tachovsku. Kvůli polámaným velkým stromům je uzavřená také silnice třetí třídy z Vidžína na Branišov na severu Plzeňska a na jihu Plzeňska pak silnice ze Ždírce do Srb.

Praha

Pražští hasiči do dnešních 16:00 zasahovali u 125 událostí souvisejících se silným větrem. Šlo o uvolněné plechy a popadané stromy. Hasičský sbor to oznámil na svém twitteru. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka dnes dopoledne ČTK řekl, že situace podle něho není tak dramatická jako v jiných krajích. Desítky případů dopoledne řešili strážníci a policisté v Praze, informovali mluvčí strážníků Irena Seifertová a mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Záchranáři v metropoli kvůli větru nezaznamenali dopoledne žádné výjezdy. Kvůli silnému větru jsou však dnes uzavřené některé hřbitovy v metropoli.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil stupeň vysokého nebezpečí kvůli silnému větru na celém území republiky. V Praze podle Kavky hasiči například rozřezali strom, který spadl přes silnici v ulici Nad Klamovkou. Mluvčí dodal, že u řešení potíží pomáhají také jednotky dobrovolných hasičů a pražská linka 112 odbavuje i oznámení z jiných krajů, kde je situace horší.

"Od rána jsme přijali desítky oznámení na tísňovou linku 156 v souvislosti s povětrnostní situací. Občané oznamují padající omítky, billboardy, plachty, hrazení kolem staveb a nebo také posouvající se nezajištěné kontejnery," uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. "V případech, kdy hrozí nebezpečí, hlídka místo vždy označí páskou. Pokud hrozí nebezpečí na místě, které nelze jasně ohraničit vymezovací páskou a hrozí nebezpečí z prodlení, předáváme informaci hasičům. Do jejich příjezdu místo hlídáme a zamezujeme vstupu osob či vjezdu vozidel," vysvětlila.

Rybanský uvedl, že na linku 158 od rána volalo o něco více lidí než obvykle. "Máme o trochu více oznámení o spadaných stromech, ale nic dramatického," řekl. Dodal, že v dopravě policie větší problémy nezaznamenala.

Pražští záchranáři na twitteru před polednem uvedli, že v souvislosti se silným větrem nezaznamenali žádnou událost a z jejich pohledu se dnes zatím jedná o běžnou směnu, která se ani počtem událostí nijak nevymyká.

Správa pražských hřbitovů na svém facebooku avizovala, že dnes jsou kvůli silnému větru uzavřeny hřbitovy, které má ve správě. "Všech 32 hřbitovů v naší správě bude vzhledem k povětrnostní situaci uzavřeno po celý čtvrtek 17. února," uvedla městská příspěvková organizace na sociálních sítích.

Horší je situace v jiných krajích, v některých silný vítr ničil střechy a komplikoval dopravu. Způsobil také masivní výpadky elektřiny, brzy dopoledne bylo bez proudu přes 300.000 odběratelů. V nižších polohách měl dnes ráno vítr většinou rychlost do 90 kilometrů v hodině, na Sněžce ale meteorologové naměřili náraz o rychlosti 181 kilometrů v hodině, což odpovídá síle orkánu. Varování meteorologů před silným větrem platí pro celou zemi do dnešní půlnoci. Nicméně větrno bude v zemi podle meteorologů až do konce týdne.

Středočeský kraj

Hasiči ve středních Čechách od půlnoci vyjížděli k více než 800 případům, většinou šlo o spadlé stromy. Někde silný vítr poškodil střechu nebo padající stromy poničily zaparkovaná auta, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová. Problémy vítr způsobil i na dálnici D1 na Benešovsku, kde byl kvůli spadlým stromům a větvím omezen provoz ve směru na Brno a tvořily se kolony. Napilno mají kvůli větru také energetici, problémy jsou hlášeny i na železnici.

"Začalo to půl hodiny po půlnoci, kdy jsme měli první událost v Příbrami. Jedná se o technické události, spadlé stromy a větve přes vozovku, které brání provozu. Někde stromy spadly i na zaparkovaná auta, odstraňují se dráty elektrického vedení a v několika případech zasahovali hasiči u utržených střešních krytin," uvedla Zemanová.

K 17:00 stoupl celkový počet událostí, k nimž vyjížděly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů, na 827. Z toho technických zásahů bylo 773. Nejvíce výjezdů, 200, měli hasiči na Benešovsku. Následovalo Příbramsko se 125 případy.

Na jedné budově v Loděnici na Berounsku vítr posunul celou střešní konstrukci. Hasiči z přilehlé haly evakuovali 60 lidí, nikdo nebyl zraněn. V Mníšku pod Brdy u Prahy vítr vyvrátil jednu z lip v aleji v ulici V Lipkách, která tam rostla odhadem 200 let. Stromy dnes padaly také v konopišťském parku, mimo jiné zatarasily hlavní bránu do parku.

Policie dostala dopoledne hlášení o stromech a větvích na D1 na 43. a 45. kilometru ve směru na Brno. Provoz tam byl veden jedním jízdním pruhem, stromy odklízeli silničáři. Dopravu na D1 navíc zkomplikovala nehoda tří dodávek na 42. kilometru v tomtéž směru, vyžádala si jedno lehké zranění.

Energetici odstraňují poruchy na vedení vysokého napětí, odpoledne bylo v regionu bez proudu 30.000 odběrných míst. Problémy byly i na železnici. Kvůli spadlému vedení vysokého napětí byl dopoledne zastaven provoz mezi Berounem a Karlštejnem. Vlaky nejezdily také mezi Prahou a Kolínem v úseku Velim - Kolín.

Kraj Vysočina

Na Vysočině je dnes ráno bez elektrické energie 4800 domácností. Uvedla to Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí společnosti ČEZ, která v kraji zásobuje elektřinou hlavně Havlíčkobrodsko. Poruchy způsobil silný vítr. Hasiči v kraji kvůli němu měli na 60 zásahů, zejména při odklízení spadlých stromů. Vítr komplikuje i provoz vlaků.

Situace s dodávkou elektřiny se podle Lapáčkové Beránkové výrazně zhoršila k 08:00, kdy technici museli řešit šest poruch na vedení vysokého napětí. Před tím byly poruchy v kraji dvě a navíc nevedly k omezení dodávek elektřiny do domácností. "Poruchy způsobil velmi silný vítr, větve a stromy popadané do vedení. Na odstraňování intenzivně pracujeme, ale i naše čety musí dbát na bezpečnost, protože stále velmi silně fouká. Bohužel vítr se má uklidnit až zřejmě k večeru, takže předpokládáme další poruchy," uvedla mluvčí.

Hasiči kvůli popadaným stromům vyjíždějí po celém kraji. Nejvíc je ale zaměstnává situace na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku, vyplývá z informací na jejich webu.

Podle informací Českých drah nejezdí vlaky kvůli silnému větru v úseku Havlíčkův Brod a Rozsochatec. Kvůli spadlému stromu je přerušený také provoz mezi Ždírcem nad Doubravou a Hlinskem. České dráhy předpokládají obnovení provozu před 11:00.

Vítr strhl střechu Muzea Vysočiny Jihlava, nikomu se nic nestalo

Silný vítr strhl dnes ráno část střechy jedné z budov Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí. Škoda byla podle informací Kraje Vysočina, který je zřizovatelem muzea, předběžně vyčíslena na dva až tři miliony korun. Padající plechová střecha nikoho nezranila. Muzeum zůstane dnes podle jeho ředitele Karla Malého uzavřené. Utržená je krytina střechy směrem do náměstí, na druhé straně střechy podle ředitele drží.

"Řešíme nějaké havarijní záležitosti, stěhujeme jeden depozitář, ale už máme klempíře, kteří to provizorně zakryjí, a uvidíme podle stavu střechy, co s tím budeme dělat dál," řekl ředitel.

Střecha o ploše asi 156 metrů čtverečních spadla krátce před 9:00 na parkoviště před budovou. Nikoho nezranila a nezpůsobila žádné škody na dalším majetku.

Pracovník klempířské firmy ji začal okolo 11:00 rozřezávat a plechové díly nakládat do přistaveného kontejneru. Kousky lepenky se v poryvech větru ještě točí po náměstí.

V podkroví už není výstavní část, muzeum je využívá k uložení věcí. "Až stav střechy zkontroluje specializovaná firma, rozhodne, jak rozsáhlé opravy budou muset být udělány, ale zatím to vypadá, že podbití je v pořádku," řekl hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO).

Výstraha před silným větrem dnes platí pro celou Českou republiku. Na Vysočině má mít vítr podle meteorologů v nárazech až devadesátikilometrovou rychlost.

Muzeum Vysočiny Jihlava sídlí ve třech historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji dnes odstraňovali stromy popadané na silnice a chodníky. Pomáhali také připevňovat poškozené střechy domů. Smetanova ulice v Kroměříži je uzavřena kvůli spadlým drátům internetového připojení. V souvislosti se silným větrem a deštěm zaznamenali hasiči od 05:30 do 13:00 v součtu 20 výjezdů, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči podle ní zasahovali nejčastěji na Kroměřížsku a Vsetínsku. Na Zlínsku vyjeli jen dvakrát, na Uherskohradišťsku jednou. "Hasiči ve většině případů odstraňovali popadané stromy a větve ze silnice. V Morkovicích-Slížanech a Rožnově pod Radhoštěm zabezpečovali vichrem poškozené střechy," uvedla Javoříková.

Obousměrně uzavřena je nyní Smetanova ulice v Kroměříži. "Silný vítr zde shodil dráty internetového připojení. Na místě jsou technici, kteří provádějí opravu. Předpokládaný čas otevření komunikace je do 15. hodiny. Kroměřížští hasiči byli přivoláni na pomoc i do ulice Lázeňská, kde v areálu zámku začaly opadávat vlivem silného větru tašky ze štítové zdi," uvedla mluvčí. Všechny události se podle ní obešly bez zranění.

Pro celou Českou republiku dnes platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před velmi silným větrem. Ve Zlínském kraji mohou podle meteorologů jeho nárazy dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, ojediněle až 90 kilometrů v hodině. Večer by měl vítr částečně slábnout.