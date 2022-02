Silný vítr uzavřel komunikaci z Božího Daru na Klínovec

Praha - Kvůli silnému větru a sněžení uzavřeli silničáři komunikaci druhé třídy z Božího Daru na Klínovec, kudy jezdí lyžaři. V Královéhradeckém kraji jsou horské silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. V Libereckém kraji by mělo na horách připadnout až 30 centimetrů, na hřebenech i kolem 40 centimetrů sněhu. Silničáři od 15:00 uzavřou na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) kvůli sněžení pro auta nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.

Karlovarský kraj

Kvůli silnému větru a sněžení uzavřeli silničáři komunikaci druhé třídy z Božího Daru na Klínovec, kudy jezdí lyžaři. Silnice na vrchol je uzavřena také z druhé stany od Ústeckého kraje od bývalého hotelu Nástup. ČTK to dnes řekli silničáři a policisté.

"Fouká tam silný vítr a tvoří se sněhové závěje a jazyky, silnice od kruhového objezdu na Božím Daru je zcela uzavřena. Dohlížíme tam na situaci," uvedl krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Doba uzávěry závisí na vývoji počasí v lokalitě.

Podle dispečera krajských silničářů Josefa Bulky byly obě silnice na Klínovec z obou krajů uzavřené po 11:00. "Dali jsme tam značky zákazu vjezdu a nahrnuli hromadu sněhu, aby tam nikdo nemohl," uvedl. Podle Bulky jsou důvodem uzavření kromě větru a sněhových jazyků hlavně neukáznění řidiči, kteří parkují auta na silnici. "A my ji potom nemůžeme udržovat, protože se tam nedostaneme," uvedl. Podle něj se situace opakuje každý víkend, když se zaplní parkoviště na Neklidu a následně řidiči nechávají svá vozidla tam, kam dojedou.

Z Jáchymova do Božího Daru vede silnice první třídy, která je průjezdná až ke kruhovému objezdu. Odtud už na Klínovec vede jen jedna zhruba 1,5 kilometru dlouhá příjezdová cesta pro automobilovou dopravu. Navazující silnice už nejsou krajské, ale patří městu Boží Dar.

"Netuším, jak dlouho bude uzávěra trvat, ale počítám, že to může být klidně do večera," řekl Bulka. Nevyloučil také uzavření úseku mezi Přebuzí a Rolavou na Sokolovsku, kde také nechávají stát své vozy běžkaři. "Máme tam točnu, která je věčně plná a máme problém se tam dostat," uvedl. Podle Bulky v nižších polohách nesněží, je tepleji a místy prší, ale problémy jsou ve vyšších polohách. "Neprůjezdné silnice zatím nemáme, ale vinou větru mohou začít padat stromy. Zatím ty problémy nemáme," řekl.

"Skiareál Klínovec je v provozu včetně propojení s Neklidem a lanovkou z Jáchymova. Je otevřeno devět z 21 lanovek a vleků a 14 ze 32 sjezdovek," uvedl před polednem web lyžařského areálu a potvrzovaly to i on-line kamery.

Královéhradecký kraj

Horské silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na nesolených silnicích ve vyšších polohách kraje leží vrstva ujetého místy zledovatělého sněhu. Zvláště opatrní by měli být řidiči v Krkonoších, Orlických horách a v CHKO Broumovsko na Náchodsku. Nový sníh se drží na vedlejších silnicích třeba také v okolí Nové Paky na Jičínsku, vyplynulo z ranního hlášení silničářů. Meteorologové na dnešek zejména pro horské oblasti vydali výstrahu před vydatným sněžením. Na horách vlivem silného větru hrozí sněhové jazyky a závěje.

Ráno bylo v kraji většinou zataženo, místy slabý déšť, na horách sněžení. Teploty se pohybovaly nad nulou, na horách bylo kolem minus dvou stupňů Celsia, na hřebenech Krkonoš kolem šesti stupňů pod nulou.

Meteorologové na dnešek předpovídají v Královéhradeckém kraji zataženo, místy občasné sněžení, v polohách pod 400 metrů, odpoledne postupně pod 700 metrů déšť nebo déšť se sněhem. Na horách by mělo později sněžit trvaleji a vydatněji. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus třemi až plus šesti stupni Celsia, na horách mezi minus třemi stupni až nulou. Vítr má vát čerstvý jihozápadní, postupně místy s nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách až 110 kilometrů za hodinu.

Liberecký a Ústecký kraj

Cestu do hor na severu Čech dnes může komplikovat sněžení i silný vítr, místy se budou tvořit sněhové jazyky nebo i závěje. Silničáři od 15:00 uzavřou na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) kvůli sněžení pro auta nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení potrvá zřejmě do pondělních 13:00. V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být délka omezení změněna, sdělil ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V Libereckém kraji by mělo na horách připadnout až 30 centimetrů, na hřebenech i kolem 40 centimetrů sněhu. V Ústeckém kraji to bude méně, meteorologové očekávají na horách kolem deseti centimetrů a na hřebenech až 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu pro sever Čech.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. "Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," dodal Bark.

V horských oblastech začalo sněžit už v noci a rozbředlý sníh je i na silnicích prvních tříd na Jablonecku a Semilsku a místy v kopcovitých úsecích na Liberecku a Českolipsku. Na vozovkách nižších tříd v západní části Krkonoš, Jizerských horách i Krušných horách je vrstva nového sněhu, v Lužických horách jsou na silnicích třetích tříd zbytky sněhu po plužení. Silničáři varují i před možným namrzáním vozovky na čtyřproudé silnici 35 z Liberce na Turnov, v úseku přes Jeřmanický kopec navíc sněží. Sněhové přeháňky jsou i na D8 na Ústecku u hranic s Německem.

Na Liberecku zůstává pro kamiony nad šest tun zavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Vzhledem k předpovědi počasí ji zatím není možné otevřít. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Teploty jsou ráno na severu Čech pod nulou jen na horách, jinak jsou v Libereckém mezi dvěma až čtyřmi stupni Celsia, v Ústeckém je místy až šest stupňů. Přes den stoupne teplota v Libereckém kraji maximálně k šesti stupňům a na horách k dvěma, v Ústeckém k sedmi stupňům a na horách ke třem. Přes den bude převážně zataženo a větrno. V Ústeckém kraji bude vítr dosahovat v nárazech rychlosti 55 až 70 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů. V Libereckém očekávají meteorologové rychlost větru do 55 kilometrů v hodině, na horách do 70 kilometrů.

Olomoucký kraj

Na silnicích druhé a třetí třídy na Šumpersku a Jesenicku, které nejsou udržované chemicky, zůstává od středních poloh uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na zbytky rozbředlého sněhu mohou motoristé na severu Olomouckého kraje narazit i na hlavních silničních tazích. Vozovky v ostatních částech regionu jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Na silnici I/44 v úseku přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách je podle silničářů nebezpečí vzniku akvaplaningu. Na silnici II/369 u Ostružné na Jesenicku a na silnici II/450 mezi Bělou pod Pradědem na Jesenicku a Karlovou Studánkou na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky. V Olomouckém kraji je dnes většinou oblačno až zataženo, na Šumpersku se sněhovými přeháňkami. Místy vane silný vítr. Teploty se v kraji ráno pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji převážně zataženo, dopoledne místy, během odpoledne na většině území s občasným sněžením. V nižších polohách postupně očekávají meteorologové srážky smíšené nebo dešťové. V Jeseníkách by dnes mělo vydatně sněžit, napadne deset až 25 centimetrů sněhu a při čerstvém až silném nárazovém větru se budou tvořit sněhové jazyky, později místy i závěje.

Nejvyšší dnešní odpolední teploty by se měly pohybovat mezi čtyřmi až sedmi stupni Celsia, na horách od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Foukat bude čerstvý jihozápadní vítr, na Jesenicku od vyšších poloh s nárazy o rychlosti až okolo 70 kilometrů v hodině, na horách i přes 100 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Na silnicích druhé a třetí třídy v horských oblastech Vsetínska zůstává místy nesouvislá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, suché a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno až zataženo bez srážek, v severní části Vsetínska polojasno. Místy vane silný vítr. Teploty se v kraji ráno pohybovaly od minus dvou do plus čtyř stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji většinou zataženo, místy se slabými sněhovými přeháňkami, v polohách pod 400 metrů nad mořem se srážkami smíšenými nebo i dešťovými. Večer a v noci očekávají meteorologové na většině území déšť, ve vyšších polohách i srážky smíšené.

Nejvyšší dnešní odpolední teploty by se měly pohybovat mezi třemi až šesti stupni Celsia. Foukat bude mírný vítr, večer s nárazy kolem 50 kilometrů v hodině. Na horách na východě Zlínského kraje může v noci napadnout pět až 15 centimetrů sněhu a lokálně se mohou tvořit sněhové jazyky nebo závěje.