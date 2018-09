Praha - Silný vítr, který se v noci přehnal Českem, omezil železniční i silniční dopravu. Spadlé stromy zastavily vlaky na víc než desítce úseků včetně hlavní trati mezi Benešovem a Táborem. Energetici ještě ráno evidovali přes 70.000 odběrných míst bez proudu, před půlnocí jich ovšem byl víc než dvojnásobek. Hasiči měli stovky výjezdů. U Hluboček na Olomoucku se dva lidé zranili po pádu stromu na chatu, v Menharticích na Třebíčsku spadla stodola na auta.

Desítka tratí byla neprůjezdná po 05:00, o tři hodiny později vlaky podle webu Českých drah stále nejezdily mezi Strakonicemi a Katovicemi, Jarošovem nad Nežárkou a Popelínem na Jindřichohradecku a na dvou regionálních úsecích na Písecku: Protivín - Putim a Branice - Červená nad Vltavou. Do trolejí strom spadl mezi Opavou a Děhylovem, na trati do Ostravy tak vyjely motorové vlaky. V noci byly vedle hlavní trati u Benešova přechodně mimo provoz také například některé úseky v Moravskoslezském kraji, ve Skalici u České Lípy vlak narazil do spadlého stromu.

Spadlé stromy omezily provoz i na řadě silnic. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Ve tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Hasiči vyjížděli hlavně ke spadlým stromům a větvím. V Libereckém kraji zasahovali u následků silného větru a deště na zhruba 25 místech, v Ústeckém a Zlínském kraji shodně na 35 místech. Na jižní Moravě evidují padesátku zásahů, na Vysočině víc než 60, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. K víc než 150 událostem byli povoláni hasiči v Moravskoslezském kraji. "Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

V chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku byli dva lidé zraněni po pádu stromu na chatu. Skončili v nemocnici. Hasiči v kraji podle mluvčí Vladimíry Hacsikové vyjeli kvůli větru k 90 zásahům, nejvíce jich bylo na Přerovsku. Silný vítr sroloval střechu rodinného domu ve Štěpánově na Olomoucku, poryv utrhl střechu o rozměru 15 krát 15 metrů v hranické nemocnici.

Energetická společnost ČEZ po větrné noci eviduje ještě 60.000 odběrných míst bez elektřiny, opravy se zřejmě protáhnou do úterý. E.ON hlásí zhruba 7000 domácností bez proudu na jihu Čech a 4300 na jižní Moravě. Před půlnocí měl ČEZ bez elektřiny 140.000 odběrných míst a E.ON na jihu Čech 20.000. "Aktuálně řešíme nejvíce poruch v Plzeňském, Středočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji," uvedla v 07:00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Poruch na vedení vysokého napětí evidoval ČEZ i E.ON ještě ráno víc než sto. Na Rakovnicku, kde spadlo šest stožárů velmi vysokého napětí, budou muset energetici postavit náhradní vedení.

Vichřice poničila Lesům ČR asi 300.000 metrů krychlových dřeva

Vichřice, které o víkendu zasáhly Českou republiku, poničily podle předběžných odhadů v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) přibližně 300.000 metrů krychlových dřeva. Představuje to asi 300.000 stromů. Pro ČTK to dnes uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová.

Při roční těžbě kolem osmi milionů metrů krychlových dřeva, představují víkendové polomy necelá čtyři procenta roční těžby Lesů ČR. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. Při dosud největší kalamitě po orkánu Kyrill v lednu 2007 bylo v lesích podniku naráz poničeno přes pět milionů metrů krychlových dřeva.

Nejsilnější vítr byl podle lesníků v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Plzeňském kraji. Právě v těchto krajích by škody v lesích měly být největší. Přesnější údaje o škodách budou mít lesníci podle Jouklové k dispozici v dalších dnech.

Největší škody v lesích v poslední době nadělala loni v říjnu vichřice Herwart, která v lesích Lesů ČR poničila asi 1,5 milionu metrů krychlových dřeva. Další dřevo poničily různé zimní větrné epizody, takže do letošního března škody na dřevě ve státních lesích přesáhly dva miliony metrů krychlových.

Praha

V souvislosti se silným větrem zasahovali pražští hasiči od nedělního večera do dnešních 07:00 u tří desítek událostí. Profesionální i dobrovolné jednotky pomáhaly především s odstraňováním stromů popadaných na komunikace, uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

U deseti případů hasiči zasahovali v neděli krátce po 20:00. V Lipencích museli zajistit uvolněnou střechu, v Nuslích se utrhla plachta na rozestavěné části domu. V Herálecké ulici v Záběhlicích se strom vlivem větru opřel o obytný dům.

Kolem 21:30 se situace uklidnila, ale jen přechodně. Těsně před půlnocí hasiči zasahovali v ulici Za návsí v Praze 4, kde spadl strom na zaparkovaná auta. "Po půlnoci pak jednotky zasahovaly v dalších několika případech, celkem tedy u 30 událostí," shrnul následky silného větru Kavka.

Jihočeský kraj

Kvůli nočním bouřkám a silnému větru zůstávalo dnes po ránu v Jihočeském kraji přibližně 7000 domácností bez elektřiny. Nejvíce havárií energetici odstraňovali na Jindřichohradecku. Počet míst bez elektřiny se ale rychle snižuje, řekla ČTK mluvčí distribuční společnosti E.ON Martina Slavíková. Dodala, že bez elektřiny zůstávají hlavně menší obce v kraji.

"Pracujeme na tom, aby se nám podařilo všechny poruchy během dneška odstranit. Ale garantovat to samozřejmě nemůžeme," uvedla Slavíková. Připomněla, že v noci bylo bez elektřiny v Jihočeském kraji přibližně 20.000 domácností.

Popadané stromy také omezily provoz na železnici. Dnes dopoledne je proto na některých místech neprůjezdná trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Jde o úseky mezi Protivínem a Putimí a na Strakonicku.

Hasiči kvůli bouřkám a silnému větru zasahovali v Jihočeském kraji od nedělního večera do dnešního rána u 220 událostí. Nejvíce práce měli do půlnoci. Pak už vyjížděli přibližně ke třem desítkám událostí. "Situace se uklidňuje, ale práce budou pokračovat i během dneška," řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Jihomoravský kraj

Jihomoravští hasiči v noci na dnešek kvůli silnému větru vyjížděli asi na 50 míst, většinou ke spadlým stromům a větvím na silnicích. Vichřice zanechala následky ve všech okresech kraje, vyplývá z přehledu zásahů.

Aktuálně by si měli řidiči dát pozor například u Drnovic na Vyškovsku. V Hatích na Znojemsku hasiči v noci také upevňovali utrženou plechovou střechu.

Výstraha před čerstvým severozápadním větrem o rychlosti šest až 11 metrů za vteřinu platí v celém Česku až do dnešního podvečera. Poté bude vítr slábnout. Český hydrometeorologický ústav předpovídal poškození stromů a lesních porostů i menší škody na budovách. Varoval před nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi.

Doprava v Jihomoravském kraji je ráno bez vážnějších komplikací. Z hlavního nádraží v Brně odjíždí většina spojů bez zpoždění. O žádných mimořádnostech v souvislosti s počasím neinformují na svých webech ani Dopravní podnik města Brna a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.

Karlovarský kraj

K desítkám událostí vyjížděli večer a v noci na dnešek hasiči v Karlovarském kraji. Většinou šlo o spadlé stromy nebo ulámané větve. Bouře se ale nad krajem přehnala rychle a podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala se tak následky silného větru podařilo rychle odstranit.

"Asi největší počet výjezdů jsme měli okolo Ostrova, Nejdku nebo Mariánských Lázní. Výjezdy byly ale napříč celým krajem," řek dnes ráno ČTK Kasal.

Spadlé stromy byly také příčinou dvou nehod na železnici. Obešly se bez zranění a vážnějších škod. V jednom případě hasiči vyjížděli s mobilním elektrickým agregátem do Březové na Karlovarsku k pacientovi, který byl napojen na přístroje a výpadek proudu by ho mohl ohrozit.

Královéhradecký kraj

Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali v neděli odpoledne, večer a v noci na dnešek kvůli silnému větru a dešti u 30 událostí. Nejčastěji likvidovali stromy popadané na silnice. V Broumově hasiči uvolňovali ucpanou kanalizaci, v Olešnici v Orlických horách spadl na silnici komín místní fary. Všechny případy se obešly bez zranění. ČTK to dnes řekla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Na Hradecku hasiči odstraňovali spadané stromy z komunikací v katastrech obcí Holohlavy, Smiřice, Hořiněves, Chotělice a Mlékosrby. Na Jičínsku zasahovali u spadaných stromů v Samšině a Jičíněvsi. Na Náchodsku popadané stromy a větvě blokovaly silnice ve Zlíči u České Skalice, v Dědově u Teplic nad Metují a na několika místech v Náchodě.

Na Rychnovsku lámal silný vítr stromy v katastru Deštného v Orlických horách, ve Valu u Dobrušky, v Přepychách, v Dlouhé Vsi a v Synkově-Slemeně. Dobrovolní hasiči v Olešnici v Orlických horách kromě spadlého komína na faře zabezpečovali i okna kostela.

Na Trutnovsku hasiči v neděli odpoledne likvidovali v Mladých Bukách strom spadlý na dětské hřiště a další strom, který hrozil pádem v části Hertvíkovice. Večer zasahovaly jednotky u spadlého stromu v Bedřichově, v trutnovské části Voletiny, jednotka ze Žacléře likvidovala popadané stromy na silnici v Královci. Ve Rtyni v Podkrkonoší pomáhala místní jednotka s čerpáním vody ze sklepa rodinného domu.

Liberecký kraj

Hasiči v Libereckém kraji měli kvůli silnému větru a dešti v noci na dnešek zhruba 25 výjezdů převážně k popadaným stromům. Energetici ráno evidovali tři poruchy na vedení vysokého napětí. Ve Skalici u České Lípy narazil vlak v noci do spadlého stromu, řekl dnes ČTK operační důstojník hasičů v Libereckém kraji.

"Obešlo se to bez zranění," dodal. Hasiči byli k nehodě voláni krátce po půlnoci.

Popadané stromy odstraňovali hasiči napříč celým krajem, v jednom případě vyjeli také k čerpání vody. "Nebylo to u nás tak extra rozsáhlé," uvedl operační.

Z neděle na pondělí napršelo v Libereckém kraji od deseti do 39 litrů vody na metr čtvereční, nejvydatnější byly srážky v Jizerských horách. Ráno k 6:00 nebyl provoz kvůli padlým stromům omezen na žádné silnici ani železniční trati.

Energetici v kraji k 6:00 evidovali tři poruchy na vedení vysokého napětí a další na nízkém napětí. "Vichřice doprovázená bouřkou zasáhla Liberecký a Ústecký kraj nejméně z celého zásobovacího území ČEZ Distribuce," řekla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Na Liberecku jsou podle ní v terénu pracovníci poruchových čet v lokalitě Českého Dubu, Hlavic, Kobyl a Všelibic. "Na Jablonecku a Semilsku pak řešíme poruchy v lokalitě Frýdštejn, Jenišovice a Turnova. Předpokládáme obnovení dodávek do těchto lokalit během dnešního dne," dodala.

Moravskoslezský kraj

Především polámané stromy musejí hasiči odstraňovat v souvislosti se silným větrem, který je v regionu od nedělního večera. Až do dnešního rána tak hasiči vyjeli k více než 150 událostem. Bez elektřiny bylo ráno téměř 10.000 domácností v kraji. Novinářům to sdělili mluvčí hasičů Petr Kůdela a mluvčí ČEZ Vladislav Sobol. Všechny události se zatím obešly bez zranění.

"Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé," uvedl Kůdela. Nejhorší je zatím situace na Frýdecko-Místecku, na které připadá zhruba třetina zásahů. Hasiči tam do dnešního rána zasahovali v 56 případech, relativně nejklidněji je na Bruntálsku, kde hasiči kvůli počasí zatím vyjížděli ve 13 případech. Podle Kůdely nelze vyloučit, že zásahů přibude dnes ráno.

Dispečink ČEZ Distribuce okolo 07:00 evidoval na vedení vysokého napětí v kraji 19 poruch a další poruchy pak na vedení nízkého napětí. Poruchy energetici ráno řešili například v Dobré na Frýdecko-Místecku, Příboru na Novojičínsku, Rýmařovu na Bruntálsku, ale i v Karviné, Orlové či v okolí Českého Těšína na Karvinsku a dalších místech.

"V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i dodavatelských firem, pracovali celou noc a pokračují nadále v obnovení dodávek elektřiny. Situace se uklidnila, vítr se utišil a daří se nám poruchy opravovat. Předpokládáme obnovení většiny dodávek na hladině vysokého napětí během dnešního dne a večera," uvedl Sobol. Opravy na nízkém napětí ale zřejmě potrvají až do úterý.

Olomoucký kraj

Na zaparkovaná osobní auta, železniční trať, dálnice či rodinné domy spadly v noci na dnešek v Olomouckém kraji stromy, které vyvrátil silný vítr. Poryv byl na některých místech tak silný, že sroloval i střechy. Podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové byli v chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček dva lidé zraněni po pádu stromu na chatu. Skončili v nemocnici. Hasiči řešili 90 událostí, nejvíce jich bylo na Přerovsku. České dráhy ráno uváděly, že všechny následky na trati byly v kraji už odstraněny.

Na Přerovsku vyjížděli hasiči k 41 událostem, na Olomoucku je silný vítr zaměstnal u třech desítek případů. Hasiči zasahovali také na Prostějovsku a Šumpersku. "Největší počet událostí se týkal popadaných stromů a větví na komunikacích a drátech elektrického vedení. Ve třech případech stromy zablokovaly také železniční tratě u Hluboček, Mariánského údolí, Lipová-lázně, nicméně šlo o jednotlivé události, kdy nebyl provoz na tratích zastaven," řekla ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Silný vítr zvládl srolovat také střechu rodinného domu ve Štěpánově na Olomoucku, která se otočila a opřela o komín. Poryv utrhl dnes časně ráno střechu o rozměru 15 krát 15 metrů také v hranické nemocnici. Hasiči střechy provizorně zajistili.

Hasiče však zaměstnaly především popadané stromy. Odstraňovali je i z dálnice u Olšan na D46 a Mladče na D35. Ve Vícově na Prostějovsku do polomu narazilo osobní vozidlo, nikdo nebyl zraněn. "Stromy se v několika případech opřely také o rodinné domy, spadly na zaparkované osobní a nákladní automobily. Dnes ráno řešili hasiči více popadaných stromů, které zablokovaly silnici z Hluzova na Špičky na Hranicku," doplnila mluvčí.

Podle meteorologů nejsilnější náraz větru v Olomouckém kraji dosahoval téměř sto kilometrů za hodinu. "Nejsilnější náraz byl na stanici Luká na Olomoucku, kde jsme naměřili 27 metrů za sekundu (97,2 kilometrů za hodinu). Na stanici Slaměnka na Dolní Moravě to bylo 24 metrů za sekundu (86,4 km/hod) a v Prostějově 22 metrů za sekundu (79,2 km/hod). V průměru v kraji to byly nárazy větru mezi 20 až 25 metrů za sekundu," řekl dnes ČTK pracovník ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle mluvčí hasičů k událostem vyjíždějí hasiči ještě dnes, jde především o odstraňování popadaných stromů.

Plzeňský kraj

Stovky hasičů a energetiků v Plzeňském kraji jsou stále v terénu kvůli vichřici, která v neděli večer zasáhla celý západ Čech. Zhruba na 350 místech nejde elektřina, dnes v 06:00 bylo ještě hlášeno 34 poruch na vedení vysokého napětí. Hasiči stále odstraňují zejména popadané stromy. Nejhorší situace byla na Klatovsku, Domažlicku a Tachovsku, zejména ve vyšších polohách. Silný vítr už dnes polevil. ČTK to řekli hasiči, energetici a meteorologové.

V Plzeňském kraji je stále na webových stránkách ČEZ Distribuce hlášeno přes 350 poruch, nejvíce na Klatovsku a Domažlicku, ale také na Tachovsku, Rokycansku a jihu Plzeňska. Všechny čety poruchové služby ČEZ, které byly včetně ohlašovny poruch výrazně posíleny, jsou podle regionální mluvčí ČEZ Michaely Jirovcové v terénu. Většinou jde o krátkodobé výpadky. Na některá místa se kvůli počtu, podmáčenému terénu i nebezpečí pádu stromů nemohli energetici v noci dostat.

"Plzeňský kraj je na tom asi nejhůře," uvedla Jirovcová. Vítr měl podle ní místy sílu jako orkán Kyrill v roce 2007, ale nedělní vichřice byla rychlejší, protože Kyrill trval zhruba dva dny. Podle ní byli energetici na silný vítr připraveni od pátku.

"Jen od dnešní půlnoci do rána jsme vyjeli k 36 událostem v souvislosti s pádem stromů. Nejezdíme teď k ničemu jinému," řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Od nedělních 19:00 do 24:00 evidují hasiči kvůli větru 254 událostí, nejvíc od 19:00 do 22:00. Vichřice poškodila střechy, odfoukávala billboardy, zahradní domky, čekárny i dopravní značky.

Podle meteorologa z plzeňského ČHMÚ Pavla Kopečka skončila hlavní vlna vichřice do nedělní půlnoci, poté vítr polevil. V neděli dosahoval rychlosti až 30 metrů za vteřinu, nyní je v nárazech maximálně na polovině. V dalších dnech už by měl být v regionu klid.

Středočeský kraj

Středočeské hasiče zaměstnal v noci na dnešek silný vír. Od nedělních 19:00 do dnešních 7:30 měli 247 výjezdů, z toho bylo 229 událostí v rámci technické pomoci, například při odstraňování spadlých stromů, řekl dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík. Hasiči večer zasahovali také u dvou nehod vlaků, které narazily do spadlého stromu. Vítr způsobil také výpadky elektrického proudu. Například u Krušovic na Rakovnicku v noci spadlo šest příhradových stožárů velmi vysokého napětí do křižujícího vedení napětí, které se také přetrhalo. V okresu je nyní bez proudu asi 7000 domácností.

Za celou neděli hasiči evidují zhruba 250 událostí, denní průměr je 40 výjezdů, počet zásahů tak kvůli silnému větru vzrostl na více než šestinásobek. Nejhorší situace byla večer a v noci na Rakovnicku a Berounsku, kde hasiči vyjížděli k 33, respektive k 30 událostem. Na Benešovsku, Kladensku, Příbramsku a v okrese Praha-východ dosáhl počet zásahů 20 a více. Nejklidnější noc byla naopak na Kolínsku, kde hasiči vyjížděli pětkrát.

Nejvíce událostí dostali hasiči nahlášeno v neděli mezi 20:00 a 21:00, kdy zavolalo na tísňovou linku 94 lidí. O hodinu dříve hasiči evidovali 37 hlášení, o hodinu později 39. Následně se situace uklidňovala, mezi 23:00 a půlnocí pak hasiči řešili již jen devět případů.

Hasiči převážně odstraňovali spadlé stromy. V několika případech je zaměstnala například utržená střecha, výjimečně také museli odčerpávat vodu. Například v neděli před 20:00 vyjížděli hasiči do Chrášťán na Rakovnicku, kde ulétla z budovy plechová střecha.

V noci řešili středočeští hasiči také dvě nehody vlaků, které narazily do spadlého stromu. První událost se stala v 19:51 nedaleko Lužné u Rakovníka, nikdo se nezranil. Další vlak narazil do stromu ve 20:41, jeden člověk se zranil a byl převezen do nemocnice.

Ústecký kraj

Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli v noci na dnešek zhruba k 35 událostem spojeným s vichrem. Většinou odstraňovali popadané větve a stromy. Energetici opravují aktuálně tři poruchy na vysokém napětí na Děčínsku.

Silný vítr zasáhl nejprve na Lounsku, později se rozšířil do dalších okresů. "Nakonec situace nebyla v našem regionu tak dramatická, žádnou vážnou událost nemáme," řekla ČTK krátce před 07:00 operační důstojnice krajských hasičů.

S prací v terénu počítají hasiči ještě ráno v souvislosti s tím, jak budou lidé po cestě do práce zjišťovat například různé překážky na cestách.

Energetici v noci vyjížděli na Chomutovsko a Lounsko, aktuálně pracují na Děčínsku. "Máme tam tři poruchy na vysokém napětí, jinak ale z republikového pohledu sever Čech dopadl, co se týče následků vichru, nejlépe," řekla ČTK mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Kraj Vysočina

Kvůli silnému větru museli hasiči na Vysočině v noci na dnešek odstraňovat ze silnic v kraji desítky stromů. Od nedělních 21:00 do dnešního rána evidují v souvislosti s počasím více než 60 výjezdů, nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Na Třebíčsku nejezdil v noci kvůli překážce na trati vlak a v Menharticích na Třebíčsku spadla stodola, uvádějí weby hasičů a dopravců.

Kvůli popadaným stromům na silnicích jsou hasiči stále v terénu, zásahů bude přibývat. Od nedělního večera jich bylo nejvíc na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku, dohromady přes 40. Nejméně práce měli v kraji hasiči na Jihlavsku a Třebíčsku.

Vlak nejezdil dnes přibližně od 5:00 do 7:00 mezi Budišovem a Studencem na Třebíčsku. Stodola v Menharticích spadla podle hasičů na auta.

Na Třebíčsku podle informací vodohospodářů nejméně pršelo. Za posledních 24 hodin méně než dva litry na metr čtvereční. Na Havlíčkobrodsku to bylo přes 12 litrů.

Zlínský kraj

Hasiče ve Zlínském kraji zaměstnal v neděli večer a v noci na dnešek silný vítr. V souvislosti s nepříznivým počasím evidují 35 výjezdů, především kvůli odstraňování popadaných stromů z komunikací. Nemáme hlášeno žádné zranění, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička. Energetici evidují v kraji dvě poruchy na vedení vysokého napětí, bez elektřiny jsou stovky lidí.

Dispečink ČEZ Distribuce eviduje v kraji jednu poruchu na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je kolem 700 odběratelů, sdělil dnes v tiskové zprávě mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol. Energetici řeší poruchy například ve Lhotě u Vsetína, Liptálu, Jasenné a Všemině. V terénu jsou pracovníci poruchových čet i dodavatelských firem. "Situace se uklidnila, vítr se utišil a daří se nám poruchy opravovat. Předpokládáme obnovení většiny dodávek na hladině vysokého napětí během dnešního dne a večera. Jisté je, že opravovat poruchy budeme i během zítřejšího dne. Mělo by se jednat však již jen o poruchy na hladině nízkého napětí," uvedl Sobol.

Mluvčí společnosti E-ON Martina Slavíková dnes ČTK řekla, že společnost eviduje v kraji jednu poruchu na vysokém napětí, a to na Otrokovicku.

Popadané stromy podle Žemličky blokovaly především silnice nižších tříd. Výjimku představoval v neděli po 20:00 strom spadlý přes silnici I/50, která je jedním z hlavních tahů ze Zlínského kraje na Slovensko. Silnice byla mezi Bystřicí pod Lopeníkem a Starým Hrozenkovem na Uherskohradišťsku dočasně neprůjezdná. "Strom blokoval oba jízdní pruhy. Jeho odstranění trvalo zhruba 15 minut," uvedl mluvčí.

Potíže byly ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje. Hasiči pomáhali ve třech případech také se zajištěním poškozených střech. Ve Valašském Meziříčí se u opravovaného domu zřítil stavební materiál na zaparkovaný osobní automobil. "Uvnitř vozidla naštěstí nikdo nebyl, takže nedošlo ke zranění," řekl Žemlička.

Výstraha před čerstvým severozápadním větrem o rychlosti 21 až 40 kilometrů za hodinu platí v celém Česku až do dnešního podvečera. Poté bude vítr slábnout. Český hydrometeorologický ústav předpovídal poškození stromů a lesních porostů i menší škody na budovách. Varoval před nebezpečím úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi.