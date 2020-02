Silný vítr ovlivňuje provoz na ruzyňském letišti

Praha - Pravděpodobně kvůli silnému větru se letecké společnosti rozhodly pro dnešek zrušit zatím sedm zpátečních letů na Letiště Václava Havla v Praze. Další spoje mohou kvůli nepříznivému počasí nabírat zpoždění. Ruzyňské letiště ale zůstává v provozu bez omezení. Pouze ranní let z katarského Dauhá do Prahy byl na základě rozhodnutí posádky přesměrován do Vídně, sdělila dnes ráno Kateřina Pavlíková z tiskového odboru letiště.

"Dnes v brzkých ranních hodinách panoval na Letišti Václava Havla Praha silný vítr s rychlostí v nárazech až 94 kilometrů v hodině i déšť, situace se však stabilizovala," popsala situaci kolem 10:00 Pavlíková. Dodala, že při odbavení letadel se postupuje podle pravidel předepsaných pro silný vítr.

Personál letiště už v neděli večer zajistil stavby, manipulační techniku a upevnil předměty, které by mohl vítr uvolnit. "Letadla, která byla zaparkována na letištní ploše, byla rovněž zajištěna nebo případně umístěna do hangárů," uvedla mluvčí letiště.

Letecké společnosti se rozhodly pro dnešek zrušit sedm zpátečních letů. Opatření se týká spojů do Curychu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Londýna, Amsterdamu a dvou spojů do Mnichova. Situace se ale může během dne měnit. "Proto všem cestujícím doporučujeme, aby sledovali aktuální informace u své letecké společnosti nebo na webových stránkách letiště," zdůraznila Pavlíková.