Silný vítr, který dnes zasáhne ČR, zesílí v pondělí na extrémní

Praha - Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před větrem, který má dnes zasáhnout Českou republiku. V noci má být podle jejich předpokladu vítr na většině území republiky velmi silný, postupně ale zesílí a v pondělí bude foukat extrémně silně. Zejména v západní polovině ČR bude mít v nárazech ojediněle rychlost až 110 kilometrů v hodině. V pondělí večer a v noci vítr přechodně zeslábne, aby se v úterý ráno vrátil s menší intenzitou, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V této souvislosti upozorňuje, že vítr může lámat stromy a způsobovat problémy v dopravě a dodávkách elektřiny.

V Čechách a na severu Moravy a Slezska meteorologové dnes v noci očekávají vítr s nárazy nad 90 kilometrů v hodině, na horách na severu země může dosáhnout až síly orkánu. Na jihu Moravy má podle nich vítr výrazněji zesilovat v pondělí dopoledne, kdy bude přes Česko směrem k východu postupovat výrazná studená fronta. Za ní se vítr změní na západní a především v Čechách dosáhne ojediněle v nárazech kolem 110 kilometrů v hodině, na Moravě kolem 90 kilometrů v hodině.

V úterý ráno a dopoledne vítr opět zesílí a bude foukat místy rychlostí kolem 70 kilometrů v hodině, ojediněle i vyšší.

Podle informací ministerstva průmyslu a obchodu jsou vzhledem k očekávané situaci v pohotovosti hasiči, silničáři i energetici. Meteorologové i hasiči doporučují lidem, aby sledovali aktuální situaci, zajistili okna a dveře, odstranili, případně upevnili volně uložené předměty a omezili pohyb venku i jízdu autem. Neměli by se zdržovat či parkovat v okolí starších budov, větších stromů a vysokých stožárů, nemají ani chodit za silného větru do lesa a přibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně. Návštěvníci hor mají omezit horské túry a respektovat pokyny horské služby. V případě bezprostředního ohrožení mají lidé volat hasiče na číslo 112 nebo 150.