Silný vítr komplikuje dopravu v ČR, kolem 7000 odběratelů je bez proudu

Praha - Dopravu v Česku místy komplikují silný vítr a sněžení. Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. V Jihočeském kraji byl ráno na několika úsecích přerušený provoz vlaků. Kvůli větru bylo ráno bez proudu v ČR kolem 7000 odběratelů.

Kvůli silnému nočnímu větru bylo kolem 08:00 bez elektřiny zhruba 2500 zákazníků firmy ČEZ. Nejvíce poruch měla společnost hlášeno na východě Čech a v Moravskoslezském kraji. ČTK to řekla mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Dalších zhruba zhruba 4400 odběratelů bez proudu evidovala k dnešnímu ránu energetická společnost EG.D.

Skupina ČEZ měla dnes ráno 17 poruch na vedení vysokého napětí. Bez dodávek elektřiny tak bylo asi 2500 odběratelů. To představovalo výrazný pokles oproti noci, kdy kolem 03:00 bylo bez dodávek elektřiny přes 8000 odběrných míst.

Nejvíc odběratelů bez proudu, kolem 900, má ČEZ v Královéhradeckém kraji. Vyšší stovky výpadků jsou také v Pardubickém kraji a kolem 500 domácností bez elektřiny bylo po ránu v Moravskoslezském kraji. Dohromady kolem 500 míst bez proudu bylo i v Plzeňském a Karlovarském kraji.

Na odstraňování poruch ČEZ pracuje. Podle Holingerové by dodávky měly být obnoveny ještě dnes. V Ústeckém kraji, kde byla situace nejhorší během noci, už byly připojeni téměř všichni odběratelé, uvedla mluvčí.

Energetická společnost EG.D ze skupiny E.ON evidovala k dnešnímu ránu deset poruch na vysokém napětí. Celkem bylo bez proudu zhruba 4400 odběratelů v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině, uvedl v tiskové zprávě mluvčí firmy Lubomír Budný.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji byl dnes ráno kvůli větru přerušený provoz vlaků na několika úsecích. Stromy spadly do kolejišť mezi Ražicemi a Táborem a mezi Táborem a Horní Cerekví na Vysočině. Na trati z Českých Budějovic do Rakouska je kvůli poruše trakčního vedení uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště. Vyplývá to z údajů na webu Českých drah. Podle meteorologů může mít dnes vítr na jihu Čech v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině.

Náhradní autobusy jezdí mezi Rybníkem a Horním Dvořištěm, kde bude podle předpokladu drah kvůli kontrole trakčního vedení přerušený provoz celé dopoledne.

Mezi Ražicemi a Táborem najel vlak do spadlého stromu v úseku Vlastec - Červená nad Vltavou, také tam je náhradní autobusová doprava. V úseku Obrataň - Chýnov by mohl být provoz obnovený po 08:00.

Překážka po ránu blokovala trať také mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou, vlaky tam znovu jezdí od 06:30.

Sypače silničářů jezdily v noci na dnešek kvůli sněžení hlavně ve vyšších polohách Českokrumlovska a na Prachaticku. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

V jižních Čechách dnes podle Českého hydrometeorologického ústavu budou sněhové přeháňky na většině území. Nejvyšší denní teploty budou do čtyř stupňů Celsia, na horách zůstanou pod nulou. Vítr by měl odpoledne slábnout.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji komplikuje dnes ráno dopravu déšť se sněhem. Přeháňky se objevují téměř po celém kraji. Fouká také silný a místy nárazový vítr. Řidiči by proto měli být opatrní. Vyplývá to z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Hasiči v Jihomoravském kraji měli za noc 25 výjezdů v souvislosti se silným větrem. Nejčastěji zasahovali na Brněnsku, uvedl na twitteru mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Nejvíce hasiči řešili popadané stromy, vyjížděli ale i k větrem odnesenému přístřešku nebo spadlému billboardu. Události nikomu nezpůsobily zranění.

Silný a místy nárazový vítr fouká dnes ráno téměř po celém území Jihomoravského kraje. "Od třetí hodiny ranní evidujeme nárůst počtu událostí v souvislosti se silným větrem. Do 07:45 je jich 25. Nejčastěji zasahujeme na Brněnsku," uvedl Mikoška. Případy se ale objevily i na Břeclavsku nebo Hodonínsku.

Nejvíce padaly stromy na komunikace. Například ve Vlkoši na Hodonínsku ale hasiči odstraňovali billboard, který spadl na silnici. Ve Starovičkách na Břeclavsku uletěl na komunikaci přístřešek. Podle Mikošky se nikomu nic nestalo.

Teploty se v kraji pohybují od nuly do sedmi stupňů Celsia. Největší zima je na Brněnsku, nejtepleji na Vyškovsku. Dešťové nebo sněhové přeháňky se objevily téměř ve všech regionech kraje. Komunikace proto byly v ranních hodinách vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Bez problémů by měly být silnice na Znojemsku.

Kromě toho fouká v kraji silný vítr, místy je až nárazový, a to například na Brněnsku, na Břeclavsku, Hodonínsku a také na Vyškovsku. Viditelnost na silnicích je bez omezení.

Královehradecký kraj

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravu ráno komplikovaly místy popadané stromy a větve. Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na většině území kraje vál ráno silný vítr, sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Na vedlejších silnicích zůstával místy rozbředlý sníh, ve vyšších nadmořských výškách leží vrstva nového sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších ležela ráno vrstva sněhu do pěti centimetrů. Vyplynulo to z dnešních informací silničářů a meteorologů.

"Kvůli silnému větru jsme zatím zasahovali asi v deseti případech. Odstranili jsme hlavně spadlé stromy ze silnic. Do jedné zlomené části stromu narazilo v Solnici auto, nikdo nebyl zraněn. V Hradci Králové zabezpečili hasiči plotové dílce s reklamou, které zasahovaly do silnice I/35," uvedli okolo 08:00 na webu hasiči.

Ráno se v kraji teploty pohybovaly od minus dvou stupňů Celsia po nulu, na hřebenech Krkonoš od minus osmi do minus šesti stupňů Celsia.

Meteorologové na dnešek v Královéhradeckém kraji předpovídají zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách sněžení četnější a trvalejší. K večeru od západu bude srážek a později i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do plus tří stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h, na horách kolem 110 km/h, bude odpoledne a večer od západu slábnout.

Liberecký a Ústecký kraj

S opatrností jsou sjízdné silnice na severu Čech. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

"V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn," uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Na severu Čech připadlo od noci několik centimetrů sněhu. Ráno uvízl jeden kamion na silnici 65 nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou a další na silnici 35 u Rádelského Mlýna. "Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova, na silnici I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic," uvedlo ráno na twitteru ŘSD pro Liberecký kraj. Kvůli spadlému stromu byl ráno omezený průjezd silnicí 290 u Poniklé na Semilsku.

Opatrní by měli být motoristé i při cestách po Ústeckém kraji. Ráno havaroval jeden kamion na D8, dočasně uzavřená byla kvůli čerstvě napadenému sněhu silnice 223 v obcích Výsluní a Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. V Krušných horách i na Teplicku se místy tvořily sněhové jazyky. "Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/27 mezi Pšovem a Blšany, na silnici I/7 od Chomutova směrem na Horu Sv. Šebestiána, kde se drží i sníh na vozovce, stejně tak na D8 kolem Řehlovic," uvedlo na twitteru ŘSD pro Ústecký kraj.

Hasiči v Ústeckém kraji od noci do dnešního rána likvidovali spadlé stromy v 17 případech, z toho pětkrát na Děčínsku. V Libereckém kraji šlo o jednotky případů, informovali hasiči na twiteru.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na severu Čech zataženo až oblačno se sněžením. Srážky by měly ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty budou v Libereckém kraji mezi minus jedním až třemi stupni Celsia, v Ústeckém mezi nulou až čtyřmi stupni. Na horách bude mezi minus pěti až minus jedním stupni. Silně foukat by mělo zejména dopoledne. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách až kolem 110 kilometrů. Od středních poloh se budou místy tvořit sněhové jazyky, nad 800 metry nad mořem budou i závěje.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji jsou dnes ráno kvůli sněhovým přeháňkám mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči musí být opatrní také kvůli nárazovému větru. V severních částech kraje jsou ve vyšších polohách na silnicích místy zbytky sněhové kaše po chemickém ošetření. Na úsecích udržovaných posypem jsou zbytky uježděného sněhu, také poprašek nově napadaného sněhu. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je dnes ráno zataženo se sněhovými nebo smíšenými přeháňkami. Teploty se pohybují od minus tří do pěti stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v Olomouckém kraji zataženo až oblačno, na většině území by měly být sněhové přeháňky, v nižších polohách i smíšené, nebo by tam mohlo pršet. Odpoledne by měly srážky ubývat. Teploty by měly být jeden až čtyři stupně Celsia, na horách minus šest až minus dva stupně. Vát by měl vítr s nárazy o rychlosti 15 až 25 metrů za sekundu, na horách až 30 metrů za sekundu. Večer by měl vítr slábnout. Ráno a dopoledne by se mohlo od středních poloh ojediněle tvořit náledí. Ve vyšších polohách by mohly být sněhové jazyky.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji na silnicích ve vyšších nadmořských výškách místy leží rozbředlý sníh, kde se nesolí, zůstává vrstva nového sněhu. Na většině území kraje ráno sněžilo nebo padal déšť se sněhem za silného větru. Od středních poloh se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Například na vedlejších silnicích v okolí Hlinska mohou komplikovat provoz spadlé stromy a větve, hrozí také náledí. Vyplynulo to z aktuálních informací silničářů a meteorologů.

"Vítr a sníh komplikuje situaci v celém Pardubickém kraji. Od rána evidujeme 12 dopravních nehod. Nejhorší je situace v okrese Svitavy. Všechny zatím s žádným nebo jen lehkým zraněným," uvedli dnes okolo 09:00 hasiči.

Ráno bylo v kraji zataženo, na většině území se sněžením, teploty se pohybovaly od minus dvou stupňů Celsia po nulu.

Meteorologové na dnešek pro Pardubický kraj předpovídají zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách sněžení četnější a trvalejší. K večeru od západu bude srážek a později i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do plus tří stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h, na horách kolem 110 km/h, bude odpoledne a večer od západu slábnout.

Kraj Vysočina

Cestování na Vysočině dnes ztěžuje silný vítr a sněžení. Hasiči měli od půlnoci přes 40 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy a větve z vozovek. Na železnici je přerušená doprava v Jihlavě kvůli poruše trakčního vedení. Kvůli spadlému stromu podle webu Českých drah (ČD) nejezdily po ránu skoro dvě hodiny vlaky mezi Obrataní a jihočeským Chýnovem. Bez elektřiny je asi 1200 odběratelů na Jihlavsku a v okolí Žďáru nad Sázavou, uvedl Lubomír Bludný za společnost EG.D ze skupiny E.ON.

Výstraha meteorologů před silným až velmi silným větrem platí na Vysočině do dnešních 19:00.

Policie přijala po ránu oznámení o šesti dopravních nehodách. "V současné době nemáme informace, že by při nich došlo ke zranění osob," uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Na trati mezi Obrataní a Chýnovem zastavil vlak před spadlým stromem, vlaky tam nabraly desítky minut zpoždění. Kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Jihlava - město jezdí náhradní autobusy mezi Rantířovem a Jihlavou a mezi Jihlavou a Kostelcem. Provoz na dráze bude podle ČD zřejmě přerušený celé dopoledne.

Sypače silničářů vyjely kvůli sněžení tři hodiny po půlnoci, nejdřív na Žďársku a Třebíčsku a pak i jinde v kraji. Jezdilo jich přes 70. Solené silnice byly po 06:00 mokré. "Nejhorší je ten prudký vítr, byly popadané stromy," uvedl dispečer krajské správy a údržby Jiří Havel.

Teploty se na Vysočině k ránu pohybovaly mezi jedním až minus dvěma stupni Celsia. Přes den vystoupí nejvýše ke třem stupňům nad nulou. Podle meteorologů dnes bude občas sněžit, srážky by měly ubývat k večeru. Vítr může mít podle Českého hydrometeorologického ústavu v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině, lokálně až 90 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Řidiči ve Zlínském kraji by dnes ráno měli být opatrní kvůli sněhovým přeháňkám a místy nárazovému větru. Silnice jsou většinou holé a mokré a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku silničáři nad ránem varovali před možnou tvorbou námrazy. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno na většině území zataženo s dešťovými či sněhovými přeháňkami. Vál místy silný, proměnlivý vítr. Teploty se v různých částech regionu pohybovaly od minus dvou od pěti stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, na většině území by měly být sněhové přeháňky, v nižších polohách i smíšené. K večeru by srážky měly ubývat. Teploty by měly být dva až pět stupňů Celsia. Vát by měl silný vítr s nárazy o rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu, večer by měl vítr částečně slábnout. Ve vyšších polohách Vsetínska se mohou vytvářet sněhové jazyky.