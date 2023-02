Silný vítr komplikuje dopravu v Česku, tisíce domácností jsou bez proudu

Praha - Silný vítr dnes odpoledne zkomplikoval dopravu zejména v českých krajích. Popadané stromy zastavily provoz na několika železničních tratích, problémy byly například i na dálnici D10. Bez proudu jsou tisíce domácností, nejvíce ve středních Čechách. Výstraha před silným větrem platí na většině území ČR do soboty. Vedle větru působí problémy na některých místech také sníh. Pod jeho tíhou se lámou stromy, tvořit se mohou sněhové jazyky, v horách i závěje.

V důsledku počasí spadl strom například na trať mezi Perninkem a Potůčky a také mezi Poutnovem a Bečovem nad Teplou na Karlovarsku. Spadlý strom zastavil provoz i mezi Nepomukem a Pačejovem na Klatovsku, Loukou u Litvínova a Osekem na Mostecku či mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi na Kutnohorsku. Stromy se na většině míst daří odstraňovat.

Stromy popadaly také na 36. kilometru dálnice D10, další se nad vozovku naklonily. Ve směru na Prahu se tam zhruba hodinu dalo projet jen levým pruhem. Okolo 18:15 hasiči a silničáři stromy odklidili a dálnice je tak opět zcela průjezdná.

Ve Středočeském kraji je bez proudu zhruba 26.000 domácností. Nejpostiženější je Nymbursko, kde je bez elektřiny asi 8000 adres. Výraznější problémy jsou také na Příbramsku, Kutnohorsku a Mělnicku. Poruchy způsobily stromy a větve, které napadaly do vedení. Energetici zatím neumí odhadnout, kdy se podaří dodávky obnovit.

Na východě Čech je bez elektřiny asi 5500 domácností, především v Pardubickém kraji. V jižních Čechách má výpadek 2000 domácností, nejvíce v okresech České Budějovice a Český Krumlov. Problémy v Jihočeském kraji ale působí také sníh. Napadly desítky centimetrů, pod jeho tíhou se vyvrací a lámou stromy v Národním parku (NP) a CHKO Šumava. Před 16:00 vyjeli silničáři s veškerou technikou v okresech Prachatice a Český Krumlov.

Jihočeští hasiči do 16:00 odklidili 33 stromů. Téměř 60 stromů odklízeli hasiči v Libereckém kraji, zejména na Liberecku. Popadané stromy v podvečer zastavily provoz na třech železničních tratích ve Frýdlantském výběžku a také na Semilsku. Do spadlého stromu najel osobní vlak na trati mezi Višňovou a Frýdlantem, nehoda se obešla bez zranění.

Ráno a dopoledne měly problémy hlavně kamiony. Kvůli zhoršené sjízdnosti liberečtí silničáři znovu zavřeli pro nákladní auta silnici první třídy z Tanvaldu na Harrachov. Problémy měly nákladní vozy také v Olomouckém kraji a na Vysočině, uvízly na několika místech. Na obchvatu Frýdku-Místku se na namrzlé vozovce srazilo deset aut.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se v části Čech a Moravy budou v sobotu ráno a dopoledne při ochlazení tvořit zejména v místech bez sněhové pokrývky zmrazky a náledí. Do sobotního dopoledne bude silný vítr, přičemž na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a na západě Jihomoravského kraje bude velmi silný. Od vyšších poloh a na horách bude nárazový vítr místy tvořit sněhové jazyky a závěje.

Jihočeský kraj

Na Šumavě napadly desítky centimetrů sněhu, pod jeho tíhou se vyvrací a lámou stromy v Národním parku (NP) a CHKO Šumava. Lidé mají být podle ochranářů při pohybu v lesích obezřetní. Asi 2000 domácností je v jižních Čechách kvůli poruchám zaviněným větrem bez proudu, uvedl E.ON. Nejvíc poruch je v okresech České Budějovice a Český Krumlov. Hasiči v kraji celý den odklízejí stromy, které popadaly kvůli počasí. Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Před 16:00 vyjeli silničáři s veškerou technikou v okresech Prachatice a Český Krumlov. K večeru se bude někde tvořit náledí nebo zmrazky, místy je nárazový vítr. Vyplývá to z informací silničářů, meteorologů, hasičů, energetiků a ochranářů.

Firma EG.D evidovala k 17:00 zhruba 2000 domácností bez proudu. "Máme poruchy způsobené větrem, je to 14 poruch na vysokém napětí. Je to rozprostřené po celém Jihočeském kraji. Největší počet poruch je na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, šest ze čtrnácti poruch," řekl ČTK mluvčí firmy E.ON Roman Šperňák. V pondělí 30. ledna bylo kvůli silné námraze a větru v jižních Čechách bez proudu asi 600 odběratelů společnosti EG.D.

V NP Šumava připadly desítky centimetrů sněhu. Pod jeho tíhou se vyvrací a lámou stromy, jejich části, tedy špičky a větve, a to na celém území NP a CHKO Šumava. "Všichni návštěvníci musejí dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v lesních porostech na turistických a běžeckých trasách, v blízkosti stromů, ale také při jízdě autem," zdůraznil ve vyjádření pro média mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Hasiči dnes do 16:00 odklidili 33 stromů, zasahovali také u nehody, kdy vlak ve Stožci na Prachaticku narazil do stromu, informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Hasiči zasahují od víkendu u stromů, které popadaly kvůli námraze, větru nebo těžkému mokrému sněhu. Nejvíc zásahů měli v sobotu (73), hlavně na Prachaticku. Od neděle do čtvrtka to bylo dalších 85 zásahů.

"Nejedná se určitě o kalamitní stav, pouze o zvýšený počet událostí," uvedla Matějů. Za dnešek měli hasiči do odpoledne 38 zásahů. Odklidili 33 stromů, pomáhali při nehodě vlaku u Stožce, likvidovali sněhový převis ve Volarech, řešili i pád stromu na osobní auto v Písku. Likvidovali také stromy, které ohrožovaly chatu nebo auta ve Strakonicích a Velkých Nepodřicích na Písecku.

Sjízdné silnice udržují celý den silničáři. "Za poslední hodinu se vyjíždí permanentně se sypači, jak na Prachaticku, tak Českokrumlovsku, preventivně. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, někde je nárazový vítr," řekl ČTK po 16:30 dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Boško.

V kraji je dnes zataženo, nejvyšší teploty od čtyř do sedmi stupňů Celsia, na horách od minus jednoho do dvou stupňů. Místy může intenzivně sněžit, na horách lze čekat i závěje. K večeru se bude podle meteorologů lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky.

Královehradecký kraj

Na zasněžených a kluzkých silnicích v Královéhradeckém kraji policie od dnešního rána do asi 13:00 evidovala výrazně nadprůměrných 48 nehod. Obešly se bez vážnějších následků, několik lidí se při nehodách lehce zranilo. V kraji také havarovaly tři autobusy. Na kruhovém objezdu u Vamberka na Rychnovsku se převrátil kamion převážející betonové panely, řekla ČTK mluvčí policie Iva Kormošová.

Na silnicích v Královéhradeckém kraji ráno po sněžení ležela vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu. Silné sněžení zasáhlo zejména severní část Trutnovska a Krkonoše, kde napadlo deset centimetrů sněhu a na silnicích se kvůli silnému větru tvořily i sněhové závěje. Řidiči by měli být při jízdě nadále velmi opatrní, do hor by měli vyrážet se zimní výbavou, uvedli silničáři. V nižších polohách kraje dopoledne přešlo sněžení do deště, na horách dál sněžilo.

U Milovic na Jičínsku sjel dnes ráno autobus do příkopu, částečně ze silnice sjel i autobus v Javornici na Rychnovsku. V Horní Brusnici na Trutnovsku se autobus srazil s osobním autem, nehoda se obešla bez zranění. Právě na Trutnovsku řidiči havarovali nejvíce. Na některých místech uvázla nákladní auta, například u Malé Úpy nebo u Dolní Branné.

Převrácení kamionu u Vamberka se obešlo bez zranění, provoz na kruhovém objezdu byl omezen jen částečně. "Dopravce si zabezpečuje speciální techniku na vyproštění a vyzvednutí vysypaného nákladu," uvedli hasiči. Ti na řadě míst v kraji pomáhali s vyproštěním při nehodách uvízlých aut.

Odpoledne by mělo být v kraji zataženo s deštěm nebo deštěm se sněhem. Na horách bude dál sněžit. Večer by měla přijít proměnlivá oblačnost se silnými sněhovými přeháňkami. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách má být slabě pod nulou.

Na sobotní ráno a dopoledne vydali meteorologové pro Hradecko a Jičínsko výstrahu před náledím. Pro Krkonoše zůstává až do sobotního poledne v platnosti výstraha před velmi silným větrem a tvorbou závějí.

Liberecký kraj

Sněžení a silný nárazový vítr zkomplikovaly dnes dopravu v Libereckém kraji. Hasiči od rána vyjížděli k více než 60 událostem, většinou šlo o popadané stromy a ulámané větve, vyprošťovat pomáhali i uvízlá auta, řekl ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jakub Sucharda. Zhruba polovina zásahů je hlášena na Liberecku. Popadané stromy v podvečer zastavily provoz na čtyřech železničních tratích ve Frýdlantském výběžku a také na Semilsku a Jablonecku, informovala Správa železnic.

Do spadlého stromu najel osobní vlak na trati mezi Višňovou a Frýdlantem. "Bylo to ale bez zranění," řekla ČTK mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Nepodařilo se tam zajistit náhradní dopravu, cestující tak museli počkat na obnovení provozu, to se povedlo kolem 17:20. Podle Dušana Gavendy ze Správy železnic byl poškozený jen vlak. Přerušení provozu se dotklo také navazujícího úseku z Raspenavy do Bílého Potoka pod Smrkem. Spadlý strom v podvečer zastavil provoz také mezi stanicemi Košťálov a Semily na Semilsku nebo Železný Brod a Velké Hamry na Jablonecku.

Spadlé stromy od rána komplikovaly i provoz na silnicích včetně hlavních tahů. Dopoledne byla kvůli spadlému stromu omezená doprava na silnici 10 z Líšného na Železný Brod, podobné komplikace byly ráno také v Libštátu u Semil. Spadlý strom odklízeli hasiči také na silnici 9 u Jestřebí na Českolipsku nebo u Českého Dubu na Liberecku. "Od šesté ranní do 18:00 jsme vyjížděli k 33 dopravním nehodám, hlavně od Tanvaldu směrem na Semilsko, naštěstí šlo maximálně o lehká zranění," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Kvůli počasí uzavřeli už ráno silničáři pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo skončit v sobotu v 06:00. Podle stavu sjízdnosti a vývoje počasí může být termín uzavírky změněn, sdělil ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Během dne se situace zklidnila, v nížinách prší, v horských oblastech se ale stále objevují sněhové přeháňky a zesiluje vítr.

Úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova se uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Naposledy na ni nákladní auta nesměla od středečního do čtvrtečního dopoledne. Na uzavírku upozorňuje dopravní značení, na které motoristé narazí na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla vede po silnici 35 přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou.

Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a mokré, v horských oblastech ale leží i na silnicích první třídy zbytky rozbředlého sněhu, které mohou klouzat. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Odklízení sněhu podle ředitele Silnic LK Petra Správky navíc komplikuje vítr, který vozovky po průjezdu pluhu znovu zafoukává. Motoristé by měli být obezřetní i na silnicích nižších tříd, v Jizerských horách a Krkonoších na nich leží vrstva ujetého sněhu. Do nejvyšších poloh doporučuje Správka přibalit sněhové řetězy a lopatu.

Kvůli sněhu jsou pro těžké kamiony nad šest tun na Liberecku stále uzavřené silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a z Rynoltic na Hrádek nad Nisou. Vedou chráněnou oblastí a nelze tam solit, řidiči tak musí využít silnice 13 a 35, které se udržují chemicky. Zcela uzavřená je pro dopravu silnice z Albrechtic do Vítkova. Jde o úsek, který se v zimě neudržuje, silnice je zavátá, sníh a vítr navíc lámou větve stromů v aleji.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydrží dnes v Libereckém kraji zatažená obloha s přeháňkami až do večera, v horách musí motoristé počítat se sněžením. Podobné počasí čekají i v sobotu. Foukat bude západní až severozápadní vítr, který může v nárazech přesahovat rychlost 70 kilometrů v hodině, na hřebenech Krkonoš téměř 110 kilometrů za hodinu.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji kvůli hustému sněžení od ranních hodin pokrývá na řadě míst sníh nebo rozbředávající sněhová kaše. Správci silnic upozorňují na kluzkou vozovku a sníh na D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí a to mezi 236. až 250. kilometrem. Sníh způsobuje komplikace také kamionům na Červenohorském sedle, podle webových kamer Ředitelství silnic a dálnic stojí kamiony na okraji tahu. Kamiony stojí v kopcích i na dalších místech v kraji, řidiči na sociálních sítích upozorňují na kluzké vozovky. Hasiči od rána zasahovali u 11 nehod, informovala ČTK jejich mluvčí Lucie Balážová.

Silnice byly v kraji ještě kolem 07:00 většinou holé a mokré, poté zasáhlo husté sněžení celý kraj. Silnice nižších tříd nyní většinou pokrývá ujetý sníh, bílá je však i řada hlavních tahů - kromě silnice přes Červenohorské sedlo je to i tah směrem z Šumperka na Bruntál, na Vidly nebo silnice na Konicku. Silnice jsou ale všechny sjízdné, potřeba je zvýšená opatrnost.

Husté sněžení také zkomplikovalo dopravu, kromě kamionů stojících v kopcích řeší policie i několik nehod. Hasiči zasahovali do 10:30 u jedenácti z nich. "Od rána opět vyrážíme kvůli čerstvému sněhu k většímu počtu dopravních nehod v kraji. Zasahujeme nyní u Olšan na Šumpersku u nehody osobního auta, v České Vsi na Jesenicku řešíme převrácený kamion a u Postřelmova na Šumpersku vůz po smyku v příkopu. Zasahovali jsme také u Palonína na D35," uvedla mluvčí hasičů.

Pomáhali také na D1 u Lipníku nad Bečvou, kde se střetla dvě osobní auta. Zaměstnaly je také dvě nehody v Olomouci, nehoda v Uničově a u Horní Loděnice. "Od 8.00 evidujeme 11 dopravních nehod, kde byla potřeba naše pomoc. Prozatím se všechny nehody, u nichž jsme zasahovali nebo zasahujeme, obešly bez vážnějších zranění," dodala mluvčí.

Kraj Vysočina

Kvůli větru je na Vysočině, jihu Čech a jižní Moravě 12.000 domácností bez proudu. Firma EG.D eviduje 26 poruch. Do vedení vysokého napětí padají stromy. Kvůli silnému větru popadaly na Vysočině desítky stromů. Na Havlíčkobrodsku vítr způsobil výpadek v dodávce elektřiny u stovky domácností, jimž proud dodává ČEZ. Spadlé stromy na několika místech omezily provoz na železnici. Vyplývá to z informací firem E.ON, ČEZ, hasičů a Českých drah.

"Nejčastějšími důvody poruch jsou pády stromů a větví, které nevydržely nápor větru, do vedení. Na jihu Čech jsme evidovali první poruchy už odpoledne a aktuálně jich dodávku omezuje deset zhruba 1900 odběratelům - nejvíce na Českobudějovicku v okolí Kamenného Újezdu. V podvečer pak přibyly poruchy na Vysočině a v Jihomoravském kraji v oblasti Blanska a Boskovic. Šestnáct poruch na vedení vysokého napětí v těchto oblastech omezuje zhruba 10.100 odběratelů," uvedl mluvčí firmy E.ON Roman Šperňák.

Hasiči na Vysočině museli stromy blokující silnice od dnešních 12:00 odstraňovat na 50 místech v kraji. Přes dvě hodiny nejezdily vlaky mezi Horní Cerekví a Pelhřimovem. Před spadlým stromem zastavil před 18:00 vlak také mezi stanicemi Herálec a Lípa na Havlíčkobrodsku. České dráhy předpokládají, že provoz obnoví před 20:00. Strom z trati je nutné odstranit také mezi stanicemi Třebíč a Studenec, kde by měl být provoz obnovený před 19:00.

"V Kraji Vysočina evidujeme jednu poruchu na vedení vysokého napětí, na Havlíčkobrodsku je asi 100 domácností bez energie. Na odstraňování poruch samozřejmě pracujeme a budeme pracovat i v noci, pokud počasí terén a bezpečnost dovolí. Poruchy jsou způsobeny velmi silným větrem, mokrým těžkým sněhem, stromy a větve padají do vedení," uvedla mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Meteorologové upozorňovali na to, že na Českomoravské vrchovině, v Pardubickém kraji a na západě Jihomoravského kraje může mít dnes vítr rychlost až kolem 90 kilometrů v hodině. Nejnižší noční teploty budou na Vysočině mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia. Stejné teploty mají být i v sobotu, kdy bude vítr postupně slábnout.

Zlínský kraj

Na silnicích ve Zlínském kraji zůstává po ranním a dopoledním sněžením místy uježděný nebo rozbředlý sníh, případně jeho zbytky. Řidiči s ním musejí počítat především na silnicích nižších tříd, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku mohou mokré silnice namrzat, místy se na vozovkách v regionu tvoří ledovka, vyplývá z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Od rána se v kraji staly desítky dopravních nehod, většina z nich se obešla bez zranění, řekla dnes ČTK po 12:30 krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Od 07:00 policie ve Zlínském kraji eviduje 36 dopravních nehod. Podle mluvčí se bouralo ve všech čtyřech okresech, nejméně nehod zaznamenali policisté na Kroměřížsku. "Všechny byly bez zranění kromě nehody ve Valašském Meziříčí, kde došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Tam jsou tři lehká zranění," uvedla Kyšnerová.

Podle hasičů jsou silnice na mnoha místech Zlínského kraje kluzké. Ráno vyjížděli například k Hluku na Uherskohradišťsku, kde podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové řidič nezvládl jízdu s kamionem plným palet, sjel ze silně namrzlé komunikace na pole, kde se vozidlo převrátilo na bok. "Řidič vyvázl bez zranění," uvedla na sociální síti Javoříková. Po cestě zpět na stanici podle ní narazili hasiči u Kunovic na další vozidlo, se kterým řidič sjel mimo cestu. Ani on neutrpěl zranění.

Kluzká vozovka a uvízlé nákladní auto komplikuje nyní provoz na silnici I/69 mezi Liptálem na Vsetínsku a Jasennou na Zlínsku. Ledovka je na silnici II/493 mezi Pozlovicemi a Slavičínem na Zlínsku a na silnici III/4837 mezi Prostřední Bečvou a horským střediskem Pustevny na Vsetínsku.

Kvůli ledovce je v délce 6,2 kilometru uzavřena silnice III/4932 mezi Loučkou a Vizovicemi na Zlínsku. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. "Vozovka se v zimě neudržuje," uvedli silničáři.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude odpoledne a večer v kraji zataženo s dešťovými nebo smíšenými přeháňkami, lokálně i bouřkami se sněhovými krupkami. Ve vyšších polohách budou přeháňky sněhové. K večeru očekávají meteorologové částečné protrhávání oblačnosti a přeháňky jen místy. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na dva až pět stupňů Celsia. Vát bude mírný, postupně čerstvý vítr, k večeru i silný. Jeho nárazy mohou zejména k večeru dosahovat místy rychlosti až 70 kilometrů v hodině.