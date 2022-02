Silný vítr dnes v Česku působí problémy v dopravě i energetice

17 February 2022, Mecklenburg-Western Pomerania, Dragun: Firefighters clear a road from fallen tree amid a windy weather due to Storm Ylenia. Photo: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Praha - Většinu území České republiky v noci na dnešek zasáhl silný vítr, který komplikuje železniční i silniční dopravu, přidělává práci hasičům a o elektřinu připravil téměř 100.000 odběratelů. V nižších polohách měl ráno vítr většinou rychlost do 90 kilometrů v hodině. Na Sněžce ale meteorologové naměřili náraz o rychlosti 181 kilometrů v hodině, což odpovídá síle orkánu. Varování meteorologů před silným větrem platí pro celou zemi do dnešní půlnoci.

Silný vítr komplikuje dopravu hlavně na železnici. Popadané stromy zastavily provoz na několika tratích, mimo jiné mezi Plzní a Chebem v úseku mezi Lázněmi Kynžvart a Lipovou nebo na koridoru z Prahy na Moravu mezi Velimí a Kolínem. Spadlé vedení vysokého napětí v bezprostřední blízkosti tratě zastavilo provoz vlaků také mezi Berounem a Karlštejnem.

Neprůjezdné jsou kvůli počasí i některé silnice. Policie na twitteru uvedla, že vítr komplikuje dopravu na silnicích například v Karlovarském kraji, kde přes komunikace popadalo několik stromů. "V souvislosti s tím evidujeme také několik dopravních nehod. Některé pozemní komunikace jsou v současné době neprůjezdné," uvedla ráno karlovarská policie.

Následky větru přidělávají práci hasičům, kteří musí vyjíždět zejména k popadaným stromům a ulomeným větvím. Od půlnoci do 07:00 zasahovali v souvislosti se silným větrem u 392 případů. "Nejvíce událostí se týká kraje Plzeňského, Středočeského a Karlovarského," uvedli na twitteru.

Počasí zaměstnává také energetiky. V důsledku velmi silného větru bylo ráno v Česku bez proudu téměř 96.000 odběratelů. Nejhorší situace byla kolem 07:00 v Karlovarském a Středočeském kraji, vyplývá z vyjádření mluvčích společností ČEZ Distribuce a E.ON.

Nejvíce poruch ráno řešil ČEZ v Karlovarském kraji, kde bylo od proudu odříznuto 40.000 odběrných míst a na vedení vysokého napětí způsobil vítr 33 poruch. Následoval Středočeský kraj zhruba s 20.000 zákazníky bez proudu a 23 poruchami na vysokonapěťových linkách.

Foukat by dnes podle varování meteorologů mělo v Česku celý den. Silný jihozápadní až západní vítr může mít v nárazech rychlost 70 až 110 kilometrů v hodině. V platnosti je do pátečního rána také výstraha před vzestupem hladin toků v důsledku vydatných srážek na první, nejnižší povodňový stupeň. Týká se to severu a jihozápadu země.

Popadané stromy komplikují dopravu na železnici i na silnicích

Silný vítr komplikuje dopravu na železnici, popadané stromy zastavily dnes ráno provoz na několika tratích, neprůjezdné jsou i některé silnice. Podle Správy železnic jsou největší potíže v Karlovarském kraji, nejvíce mimořádností bylo na Chebsku. Kromě výpadků elektřiny jsou to spadlé stromy na regionálních tratích. Spadlé vedení vysokého napětí v bezprostřední blízkosti tratě zastavilo i provoz mezi Berounem a Karlštejnem. Hasiči od půlnoci do 07:00 zasahovali u téměř 400 případů technické pomoci v souvislosti se silným větrem.

"Od půlnoci do 07:00 jsme zasahovali u 392 technických pomocí v souvislosti se silným větrem. V převážné většině případů se jedná o odstranění spadlých stromů. Nejvíce událostí se týká kraje Plzeňského, Středočeského a Karlovarského," uvedli hasiči na twitteru.

K 08:00 byl na hlavních železničních tratích přerušen provoz z Prahy do Kolína v úseku Velim - Kolín nebo mezi Jaroměří a Trutnovem v úseku Červený Kostelec - Starkoč. Dále vlaky stály mezi Teplicemi v Čechách a Krupkou - Bohosudovem na trati z Kadaně-Prunéřova do Ústí nad Labem, pak mezi Berounem a Karlštejnem, na trati z Plzně do Klatov v úseku Přeštice - Chlumčany u Dobřan a mezi Plzní a Chebem v úsecích Valy u Mariánských Lázní - Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart - Lipová u Chebu. Neprůjezdný je i úsek Chotoviny - Střezimíř na trati z Prahy do Českých Budějovic. O situaci České dráhy informovaly na twitteru. Další omezení evidují na regionálních tratích.

Policie na twitteru uvedla, že vítr komplikuje dopravu na silnicích například v Karlovarském kraji, kde přes komunikace popadalo několik stromů. "V souvislosti s tím evidujeme také několik dopravních nehod. Některé pozemní komunikace jsou v současné době neprůjezdné," uvedla karlovarská policie.

Podle hasičů více výjezdů začalo přibývat ráno po 05:00. "Zatímco od půlnoci do 05:00 jsme evidovali 77 technických pomocí, tak do 06:00 se počet událostí více než zdvojnásobil na 173 technických pomocí," uvedli hasiči.

Nárazy větru v nižších polohách se podle meteorologů pohybují většinou do 90 kilometrů za hodinu, od vyšších poloh jsou ale vyšší. Velmi silně fouká zejména v oblasti Čech a severní Moravy a Slezska, uvedl ČHMÚ.

HS v Krkonoších nedoporučuje hřebenové túry, Sněžku zasáhl orkán

Sněžku dnes nad ránem zasáhl vítr o síle orkánu, v nárazu dosáhl rychlosti 181 km/h, uvedli meteorologové na svém facebooku. Hranice orkánu je 118 km/h. Horská služba Krkonoše nedoporučuje hřebenové túry, hrozí vítr s nárazy přes 70 km/h a na hřebenech přes 100 km/h. Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku a také některé lanovky ve Špindlerově Mlýně a kabinovou lanovku na Černé hoře nad Janskými Lázněmi.

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Kabinová lanovka na Sněžku má dva úseky, z Pece na Růžovou horu a z Růžové hory na Sněžku. Dolní úsek bývá mimo provoz kvůli počasí jen výjimečně. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu.

Sněžka je charakteristická svým jehlanovitým tvarem a z hlediska počasí jde podle meteorologů o extrém a nemusí být vždy reprezentativním místem toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a klima je tam navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské.

Ve Špindlerově Mlýně dnes silný vítr zastavil sedačkovou lanovku na Medvědíně, Horních Mísečkách a dvě sedačkové lanovky ve Svatém Petru, vyplynulo z údajů na webu skiareálu.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno zataženo, mlha, dva stupně nad nulou a vítr v nárazech dosahoval 108 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály, značí mírné nebezpečí. Horská služba v Krkonoších upozorňuje také na poškozené tyčové značení na turistické cestě na Obřím hřebeni mezi vrcholem Sněžky a Jelení boudou.

Na hřebenech Krkonoš je okolo 110 až 150 cm sněhu, více je ho na závětrných svazích, žlabech a odtrhových zónách. "Během odpoledních a večerních hodin se oteplilo a srážky byly dešťové i na hřebenech hor. Nyní se postupně ochlazuje, vzniká krusta a srážky přecházejí ve sněhové. Sněhová pokrývka je mokrá a ztrácí stabilitu," uvedl ráno na webu horské služby Robert Dlouhý.

Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. "Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Dlouhý.

Varování před velmi silným větrem vydali meteorologové ve středu. Vítr podle nich dnes může mít v nárazech rychlost mezi 70 až 110 kilometrů v hodině. Výstraha platí pro celou Českou republiku do dnešní půlnoci.

Na Klínovci měl vítr rychlost 134 km/h, lyžařský areál zrušil provoz

Na Klínovci u Božího Daru dnes vítr dosáhl rychlosti až 134 kilometrů za hodinu. Jde zatím o nejsilnější nárazy větru na západě Čech od dnešní půlnoci, kdy do Čech dorazil velmi silný vítr, vyplývá z údajů plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Vítr v celém regionu od noci láme stromy, na mnoha místech omezuje dopravu. Lyžařský areál Klínovec dnes kvůli větru kompletně zrušil provoz. "Vzhledem k silnému větru je z důvodu bezpečnosti dnes skiareál kompletně uzavřen. Síla větru může způsobit pohyb volných předmětů, větví a podobně a hrozí tak nebezpečí úrazů. Ve čtvrtek odpoledne by měl vítr slábnout a v pátek 18. února očekáváme již standardní provoz," uvedli provozovatelé areálu na svém webu.

Karlovarský kraj

Desítky tisíc domácností jsou v Karlovarském kraji kvůli silnému větru bez proudu. Hasiči měli v noci do 7:40 osm desítek výjezdů. Odstraňovali hlavně stromy, které spadly na silnice, ale někde i poškodily domy či zaparkovaná auta, vyplývá z informací krajských hasičů na facebooku. Silný vítr a popadané větvě komplikují v kraji také dopravu.

Kvůli silnému větru a následnému pádu stromů a větví je v Karlovarském kraji k 7:20 bez elektřiny přes 40.000 domácností, řekla ČTK regionální mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Situace je podle ní v Karlovarském kraji aktuálně nejhorší. Postižené jsou všechny tři okresy, výpadky proudu jsou konkrétně v okolí Karlových Varů, Nejdku, Sokolova, Toužimi a dalších míst. Energetici evidují 33 poruch na vedení vysokého napětí, další desítky poruch na nízkém napětí.

"Pracujeme na obnovení dodávky elektřiny, ale zatím v regionu stále silně fouká. Jde to přes západní Čechy, kde byla situace ráno nejhorší. Evidujeme popadané stromy, přetrhané vodiče, poškozené izolátory," řekla ČTK Holingerová.

Policie na twitteru uvedla, že vítr komplikuje v Karlovarském kraji dopravu na silnicích, kde na vozovky popadalo několik stromů. "V souvislosti s tím evidujeme také několik dopravních nehod. Některé pozemní komunikace jsou v současné době neprůjezdné," uvedla karlovarská policie.

Ráno také havarovalo velitelské auto hasičů u krajské knihovny v Karlových Varech. Narazilo do stromu, který spadl přímo před auto. Protože je nehoda se zraněním, s likvidací stromu musí hasiči počkat na vyšetření nehody. Komplikuje to dopravu na frekventované silnici u krajského úřadu.

První výjezdy měli hasiči okolo 2:30 v noci, od 5:00 pak vyjíždějí prakticky každých několik minut. Spadlé stromy většinou komplikovaly dopravu. V Plesné spadl strom i na rodinný dům a dráty elektrického vedení, v Karlových Varech - Drahovicích spadl strom na tři zaparkovaná auta. Výpadky proudu jsou zejména na Chebsku a Karlovarsku.

Podle webu Českých drah popadané stromy způsobily i uzavírky některých železničních tratí. Kvůli překážkám na trati nejezdí vlaky v úseku Potůčky - Horní Blatná, mezi Chebem a Františkovými Lázněmi a Toužimí a Otročínem. Porucha trakčního vedení je i mezi Lipovou u Chebu a Lázněmi Kynžvart. Už od středy je preventivně zastavena doprava i na přeshraniční trati Kraslice - Klingenthal.

Meteorologové varují přes silným větrem až do dnešního odpoledne. Nárazy v nižších polohách dosahují rychlosti okolo 70 kilometrů za hodinu, ve vyšších polohách fouká silněji. Například na Klínovci automatická měřící stanice evidovala rychlost větru přes 130 kilometrů za hodinu.

Královéhradecký kraj

Silný vítr od dnešního rána v Královéhradeckém kraji láme stromy a ničí střechy. Hasiči zatím v souvislosti s větrem měli do dnešních 08:30 asi 220 výjezdů. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Vítr nejdříve po 06:00 zasáhl Jičínsko a dále především Trutnovsko a Náchodsko. "Na tyto tři okresy zatím připadají asi tři čtvrtiny našich výjezdů," řekla mluvčí. Sněžku dnes nad ránem zasáhl vítr o síle orkánu, v nárazu dosáhl rychlosti 181 kilometrů v hodině.

Vítr v kraji zatím podle hasičů poničil asi deset střech. Například ve Velké Jesenici na Náchodsku zničil část střechy na rodinném domě. V Hradci Králové ve Vrchlického ulici nedaleko centra města spadl vzrostlý smrk. Poničil oplocení domu a osobní auto.

Liberecký kraj

Silný vítr komplikuje dopravu v Libereckém kraji, popadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati z Tanvaldu na Desnou, provoz už tam byl obnoven. Další vlaky v kraji nabírají zpoždění. Popadané stromy zastavily i provoz na hlavní silnici 9 u Dubé na Českolipsku nebo na silnici druhé třídy 263 u Kravař, obě silnice jsou už ale průjezdné. Do spadlého stromu najelo osobní auto na silnici 292 u Benešova u Semil, obešlo se to bez zranění. Hasiči vyjížděli také odčerpávat vodu ze sklepů, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Eva Klímová.

"Noc nebyla tak rušná, měli jsme jen dva výjezdy k popadaným stromům, s rozedněním a tím, jak lidé začali vyjíždět do práce, ale hlášení přibylo," řekla Klímová.

Teploty v kraji se dnes ráno pohybují většinou od čtyř do osmi stupňů, obloha je zatažená a prší i na horách. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, pozor by si měli dát motoristé na silnicích nižších tříd v horách, kde je zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Fouká silný nárazový vítr, který může překročit 70 kilometrů v hodině. Podobné počasí zůstane podle meteorologů po celý den, později budou přeháňky na horách přecházet ve sněžení a vítr zeslábne.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji dnes vyjížděli na desítky míst, aby odstranili následky silného větru. Ve většině případů odklízeli spadlé stromy. Někde vítr také poničil střechy a auta. Energetici musí opravit 16 poruchy na vedení vysokého napětí.

Silný vítr zasáhl celé území kraje. "V Pardubicích vítr utrhl atiku na domě v Palackého ulici, v Rosicích nad Labem zničil střechu. V Býšti na Pardubicku spadl na auto strom," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Spadlé stromy také na některých místech komplikují dopravu. Například u obce Přívrat na Orlickoústecku je kvůli popadaným stromům neprůjezdná silnice, stejná je situace na silnici I/11 na výjezdu ze Žamberka směrem na Líšnici.

Energetici k 8:00 evidovali v regionu 16 poruch na vedení vysokého napětí. Bez energie bylo 17.300 domácností. "K nejpostiženějším oblastem v Pardubickém kraji patří Ústí nad Orlicí a okolí, Chrudimsko a Pardubicko," uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Plzeňský kraj

Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnává celou noc silný vítr. Po celém kraji odstraňují stromy, které polámal nebo vyvrátil. Od půlnoci do 7:00 mají hasiči za sebou 90 takových výjezdů, další stále přibývají, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Žádná zranění nemá v souvislosti s větrným počasím hlášená.

V pěti případech hasiči likvidovali stromy spadlé do elektrického vedení. "Jednou jsme v Zářečí u Horažďovice připevňovali poškozenou zastávku autobusu. V Klatovech - Břežanech spadla utržená plachta do elektrického vedení. A v Plzni na Doubravce jsme připevňovali utrženou plachtu billboardu. V této chvíli vyjíždíme do Horní Břízy, kde měl padnout strom na prázdné vozidlo," vyjmenoval zásahy mluvčí.

V Plzeňském kraji dosahuje zatím vítr v nížinách rychlosti do 90 kilometrů v hodině. Zatím nejsilnější náraz zaznamenali meteorologové v Přimdě na Tachovsku - 98 kilometrů v hodině, rychlostí 85 kilometrů za hodinu foukalo dnes v Konstantinových Lázních na Tachovsku, v Plni vítr dosáhl rychlosti přes 80 kilometrů za hodinu, řekl ČTK Josef Cink z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dopoledne bude vítr ještě sílit, může i v nížinách dosahovat rychlosti kolem sta kilometrů za hodinu, vyloučeny nejsou ani bouřky, dodal Cink.

Středočeský kraj

Silný vítr dnes ve středních Čechách zaměstnává hasiče, vyjíždějí hlavně k popadaným stromům. Od půlnoci do 8:00 zaznamenali 330 událostí, nejvíc zásahů je hlášeno na Benešovsku, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová. Napilno mají také energetici, kteří řeší poruchy na vedení vysokého napětí, problémy jsou i na železnici.

"Začalo to půl hodiny po půlnoci, kdy jsme měli první událost v Příbrami. Jedná se o technické události, spadlé stromy a větve přes vozovku, bránící provozu. Někde stromy spadly i na zaparkovaná auta, odstraňují se dráty elektrického vedení a v několika případech zasahovali hasiči u utržených střešních krytin," uvedla Zemanová.

Hasiči vyjíždějí také k dopravním nehodám, zatím se všechny události obešly bez vážnějších následků. Vítr podle mluvčí fouká po celém kraji, velké množství případů je hlavně na Benešovsku.

Výstraha před silným větrem platí pro celé území České republiky, řada domácností se ocitla bez proudu. Nejvíc poruch ráno řešil ČEZ v Karlovarském kraji, kde je od proudu odříznuto 40.000 odběrných míst a na vedení vysokého napětí způsobil vítr 33 poruch. Následuje Středočeský kraj se zhruba 20.000 zákazníky bez proudu a 23 poruchami na vysokonapěťových linkách.

Komplikace jsou i na železnici. Ve Středočeském kraji byl zastaven provoz v úseku mezi stanicemi Plaňany a Radim nebo Ledečkem a Kácovem

Kraj Vysočina

Na Vysočině je dnes ráno bez elektrické energie 4800 domácností. Uvedla to Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí společnosti ČEZ, která v kraji zásobuje elektřinou hlavně Havlíčkobrodsko. Poruchy způsobil silný vítr. Hasiči v kraji kvůli němu měli na 60 zásahů, zejména při odklízení spadlých stromů. Vítr komplikuje i provoz vlaků.

Situace s dodávkou elektřiny se podle Lapáčkové Beránkové výrazně zhoršila k 08:00, kdy technici museli řešit šest poruch na vedení vysokého napětí. Před tím byly poruchy v kraji dvě a navíc nevedly k omezení dodávek elektřiny do domácností. "Poruchy způsobil velmi silný vítr, větve a stromy popadané do vedení. Na odstraňování intenzivně pracujeme, ale i naše čety musí dbát na bezpečnost, protože stále velmi silně fouká. Bohužel vítr se má uklidnit až zřejmě k večeru, takže předpokládáme další poruchy," uvedla mluvčí.

Hasiči kvůli popadaným stromům vyjíždějí po celém kraji. Nejvíc je ale zaměstnává situace na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku, vyplývá z informací na jejich webu.

Podle informací Českých drah nejezdí vlaky kvůli silnému větru v úseku Havlíčkův Brod a Rozsochatec. Kvůli spadlému stromu je přerušený také provoz mezi Ždírcem nad Doubravou a Hlinskem. České dráhy předpokládají obnovení provozu před 11:00.