Silný vítr dál zaměstnává hasiče, vlaky nejezdí na desítce tratí

Praha - Kvůli silnému větru je dnes ráno přerušen provoz vlaků na zhruba desítce tratí. Jde třeba o spojení mezi Klatovy a Plzní, Českými Budějovicemi a Českými Velenicemi nebo Jindřichovým Hradcem a Počátky. Vyplývá to z informací Českých drah na webu. V pondělí, kdy silný vítr zasáhl Česko, byl přerušen provoz na 132 tratích. Na řadě míst popadaly stromy na koleje, od rána nejezdily vlaky z Českých Budějovic.

Správa železnic dnes ráno na twitteru uvedla, že po pondělním vichru obnovila provoz na drtivé většině tratí. "Ale máme i nějaké nové," dodala. Vzhledem k dozvukům bouře a trvající nepřízni počasí jsou i dnes některé tratě a úseky se zastaveným provozem.

Z Českých Budějovic je nadále provoz zastaven na trati do Českých Velenic a Gmündu v Rakousku, vlaky jsou nahrazeny autobusy. Na trati mezi Budějovicemi a Horním Dvořištěm je provoz obnoven, z Horního Dvořiště do rakouského Summerau je ale provoz přerušen.

Mezi Plzní a Klatovy vlaky nejezdí kvůli velmi silnému větru a poškozenému trakčnímu vedení. Termín zprovoznění je odhadován na dnešní poledne, záležet bude na rychlosti odstraňování stromů. Na trati mezi pražskými Čakovicemi a Neratovicemi ležely brzy ráno popadané stromy, také na trakční vedení mezi Přibyslaví do Sázavy u Žďáru spadl strom.

Vlaky mezi Prahou a Benešovem s opatrností jezdí, mohou být ale až půl hodiny zpožděny.

Silný vítr zasáhl Česko už v noci na pondělí. Na řadě míst způsobil výpadky proudu a zkomplikoval dopravu. Vítr bude podle meteorologů foukat ještě dnes do večera, rychlost větru má dosahovat 55 až 90 kilometrů za hodinu, na horách až 110 kilometrů za hodinu.

Jihočeský kraj

Dálnici D3 u Soběslavi na Táborsku zhruba na hodinu uzavřel spadlý strom. Místo bylo od 7:00 zhruba hodinu neprůjezdné. Překážka zablokovala oba pruhy ve směru na České Budějovice. Do stromu narazila dvě auta, nikdo nebyl zraněn. O obnovení provozu informovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Strom spadl na dálnici poblíž obce Myslkovice. Policisté odkláněli dopravu z D3 na vedlejší komunikace. Silný vítr zasáhl region už v pondělí. Hasiči museli odstraňovat polámané a vyvrácené stromy. Velmi silný vítr hrozí podle výstrahy meteorologů v Česku i dnes, v nárazech může dosahovat rychlosti až 70 - 110 kilometrů v hodině.

Jihomoravský kraj

Vítr v kraji přes noc už nepáchal nové škody, hasiči v této souvislosti neřešili prakticky žádné potíže, řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle výstrahy meteorologů hrozí i v úterý v Česku velmi silný vítr, neměl by však být tak silný jako v pondělí. Foukat by mělo rychlostí do 40 kilometrů za hodinu s nárazy zhruba do 65 kilometrů za hodinu.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj se po pondělní vichřici vrací zvolna do běžného stavu. Hasiči ještě od rána vyjížděli asi k dvacítce událostí, nejčastěji k padlým stromům. Energetici už také odvolali večer kalamitní stav. Zastavený provoz je ještě na tratí Františkovy Lázně - Hazlov, zjistila ČTK.

Hasiči v pondělí zasahovali u 238 událostí. "Hodně z nich ale bylo sloučených, to znamená, že při jednom výjezdu zasahovali na více místech. Celkem tak šlo asi o tři stovky míst," řekl dnes ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

V Karlovarském kraji se vichřice projevila ve dvou vlnách, ranní, nejsilnější vítr zasáhl kraj kolem 6:00, další vlna přišla po 12:00. Počet hlášení na tísňovou linku po těchto vlnách vzrostl z běžných 15 až 20 na stovku. I dnes ráno začali hasiči vyjíždět k nově hlášeným událostem.

"Jde už ale spíše o stromy, které jsou nahnuté, ale ještě nepadly nebo stromy na vedlejších silnicích a podobně," popsal Kasal.

Ještě v pondělí bylo kvůli větru bez proudu v Karlovarském kraji 17.000 lidí. Většinu poruch se už podařilo odstranit.

Vlaky zatím nejezdí na trati Cheb - Aš - Hof v úseku Františkovy Lázně - Hazlov a směrem do Německa. Podle webu Českých drah by se během dneška měl provoz obnovit s tím, že vlaky v Německu budou jezdit sníženou rychlostí, jsou proto pravděpodobná zpoždění.

Královéhradecký kraj

V Krkonoších v noci na dnešek napadlo asi 20 centimetrů sněhu. Sněžilo i ve vyšších polohách hradeckého kraje, kde na řadě silnic nižších tříd dnes ráno ležela vrstva sněhu. Při jízdě na krkonošský hraniční přechod do Polska na Pomezních Boudách si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky. Pozor si musejí dát řidiči i na větrem shozené stromy a větve na silnice, uvedli silničáři, meteorologové a horská služba.

Před silným větrem v Královéhradeckém kraji varují na webu také České dráhy. Žádná trať v hradeckém kraji ale k 8:30 mimo provoz nebyla. Zpoždění až 60 minut nebo zrušení vlaků v některých úsecích hrozilo dopoledne na tratích Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka a Hradec Králové - Turnov. Mohlo tam dojít k zastavení vlaku kvůli spadlým stromům na trať.

V polohách nad 500 metrů nad mořem dnes meteorologové čekají přeháňky deště se sněhem, na horách by mohly být srážky četnější. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho stupně.

Pro celý kraj dnes platí výstraha před silným větrem, a to až do dnešních 20:00. V nárazech by vítr mohl mít rychlost až 90 kilometrů v hodině. Na horách by mohl dosahovat až 110 kilometrů v hodině. V pondělí odpoledne měl vítr na Sněžce v nárazech rychlost až 198 kilometrů v hodině, výrazně tak překonal hranici orkánu, která činí 117,7 kilometru v hodině.

Podle hasičů byla noc na dnešek klidná, ale situace se zhoršila ráno. "Od 05:00 jsme začali přijímat hlášení o nových událostech. Zatím jich je v souvislosti s větrem asi 20. Jsou převážně na Hradecku, několik jich je také na Rychnovsku a Novobydžovsku," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. Většinou se podle ní jedná o spadané stromy na silnice.

Liberecký kraj

Problémy v Libereckém kraji mohou být nadále i v dopravě. "Vlivem opatrné jízdy nebo při zastavení před spadlými stromy může docházet ke zpoždění vlaků a autobusů v Libereckém kraji," varuje na twitteru společnost Korid LK, která koordinuje dopravu v Libereckém kraji. Zpoždění měly ráno vlaky mezi Turnovem a Mladou Boleslaví nebo na trati z Doks na Rumburk. Pro motoristy je uzavřená silnice III. třídy v Manušicích na Českolipsku. Silničáři ale varují, že větve z popadaných stromů mohou být i na dalších silnicích.

Hasiči za dnešní noc od pondělních 18:00 vyjeli ve více než 30 případech k popadaným stromům. "Aktuálně řešíme čtyři události," řekl po 6:00 operační hasičů. Omezení jsou v některých městech. V Liberci minimálně do dnešních 10:00 platí zákaz vstupu na městské hřbitovy a Turnov uzavřel park u letního kina a Metelkovy sady. Podle předpovědi meteorologů by dnes měl mít vítr v nárazech 55 až 90 kilometrů v hodině, na horách může dosahovat až rychlosti 110 kilometrů. Na horách se budou místy tvořit sněhové jazyky.

Silný vítr zasáhl Česko v neděli večer. Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli od nedělního do pondělního večera k více než 350 událostem, z toho v 90 procentech případů pomáhali s odstraněním popadaných stromů. Největší problémy nadělala druhá vlna vichřice, která zasáhla kraj v pondělí po poledni. V důsledku silného větru bylo bez proudu až 38.000 odběratelů, popadané stromy blokovaly silnice, zkomplikovaly i dopravu na železnici. Dva lidé byli zraněni. V Doksech na Českolipsku spadl strom na ženu, další žena se zranila při havárii svého vozu v České Lípě. V České Lípě museli kvůli taškám padajícím ze střechy uzavřít jeden vstup do radnice.

Olomoucký kraj

Situace v Olomouckém kraji v souvislosti se silným větrem se z pohledu hasičů zatím zklidnila. Do půlnoci hasiči zaznamenali 180 výjezdů, v noci na dnešek to byly čtyři případy týkající se popadaných stromů. Dnes ráno hasiči zasahovali v Přerově, kde uvolněné plechy padaly na auta na ulici, vše se obešlo bez zranění. ČTK to dnes řekl jejich mluvčí Zdeněk Hošák.

"Situace se po půlnoci zklidnila. Dosud jsme odklízeli čtyři popadané stromy. V Přerově - Svépomoci řešíme části uvolněných plechů, které padají na auta. Mělo by to být bez zranění. Požádali jsme městskou policii, aby dohledala majitele vozidel, aby se je mohli přeparkovat. Na místo jede výšková technika, která provede provizorní zajištění," uvedl mluvčí hasičů. Podotkl, že hasiči jsou i nadále v pohotovosti kvůli předpovědi, podle které by v kraji měl foukat silný vítr i během dneška.

Silný vítr zaměstnává hasiče v kraji od neděle v noci, v pondělí ráno zasáhl především Jesenicko, odpoledne se ve druhé vlně dostal na Prostějovsko, Přerovsko i Olomoucko. Šlo především o popadané stromy, spadlé sloupy elektrického vedení i utržené střechy. Kraj má v souvislosti se zásahem hasičů kvůli větru i jednu oběť. U Pňovic na Olomoucku se se zasahující cisternou střetla řidička osobního vozidla, na místě zemřela.

Pardubický kraj

Hasiči stále likvidují následky silného větru. Jen v pondělí od 13:00 do 19:00 vyjížděli k 155 událostem. Nejčastěji museli odstraňovat spadlé či nakloněné stromy. Poryvy větru ničily i střechy, například na kostele ve Stojicích na Chrudimsku, na budově záchranné služby v Pardubicích, na firmě v Černé za Bory a na restauraci na Dukle v Pardubicích. Billboard hrozící pádem zajišťovali hasiči v Pardubicích - Trnové, v Chrudimi museli odtáhnout zaparkovaná vozidla tak, aby strom hrozící pádem automobily nepoškodil. V Načešicích na Chrudimsku spadl strom na vodárnu a poničil střechu domu.

Plzeňský kraj

Hasiči dnes zatím v souvislosti s počasím vyjížděli k 18 zásahům, převážně to byly popadané stromy. "Včerejšek ze zastavil na necelých 720 zásazích kvůli větru, nicméně jsme řešili ještě okolo dalších asi 30 zásahů, které s větrem nesouvisely. Celková bilance byla v pondělí 752 výjezdů v Plzeňském kraji," shrnul krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Silnější vítr bude foukat i dnes. Během dne má dosáhnout v nárazech rychlosti 55 až 90 kilometrů v hodině, na horách a 110 kilometrů v hodině, řekla Jana Stacke z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dosud nejsilnější náraz zaznamenali meteorologové dnes v Plzni, dnes časně ráno dosáhl v nárazu rychlosti 70 kilometrů za hodinu. Během dne bude stále silně foukat, večer by se měla situace uklidnit.

Praha

Kvůli silnému větru vyjížděli pražští hasiči v noci k osmi případům. Kvůli nepřízni počasí nejezdí od pondělního rána přívoz mezi Císařským ostrovem a Trojou. Problémy působí vítr také v autobusové a železniční dopravě v okolí Prahy. Vyplývá to z informací pražských hasičů a společnosti Ropid, která organizuje pražskou veřejnou dopravu.

"Během noci jsme zasahovali u dalších osmi případů v souvislosti se silným větrem," uvedl na twitteru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Podobně jako v pondělí přes den i v noci na dnešek hasiči odstraňovali popadané větve, vyvrácené stromy a upevňovali uvolněné plechy na střechách. Celkem hasiči v souvislosti s vichřicí Sabine vyjížděli už k 305 případům.

Silný vítr v pondělí zastavil přívoz mezi Císařským ostrovem a Trojou. Loď nevyjela ani dnes ráno. Naopak pražská zoologická zahrada dnes už bude otevřená pro veřejnost. Pondělní vítr v ní nezpůsobil škody, uvedla zoo na twitteru.

Problémy počasí působí i v příměstské dopravě. Společnost Ropid evidovala kolem dnešních 08:00 devět mimořádností. Omezen nebo zastaven je provoz na železničních tratích na Rakovnicku, Berounsku, Benešovsku a v Posázaví. Omezení provozu se týká rovněž autobusových linek 304, 404, 579 a 604.

Výstraha před silným západním větrem platí do dnešních 20:00. Vítr by dnes podle meteorologů mohl dosahovat v nárazech rychlosti 55 až 90 kilometrů za hodinu, na horách až 110 kilometrů.

Středočeský kraj

Mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová potvrdila, že jsou hasiči stále voláni k popadaným stromům nebo uvolněným střechám. Od pondělních 21:00 do dnešních 8:00 zasahovali hasiči u 136 událostí, minimálně 120 z nich mělo souvislost s bouří Sabine. Od nedělních 22:00 se tak hasiči ve středních Čechách zabývali více než 1300 událostmi. Dnešní práci jim komplikuje i rozsáhlý požár haly v Úvalech u Prahy, vyhlášený byl třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, kolem 8:00 byl snížen na druhý.

Středočeský kraj je spolu s Královéhradeckým nejpostiženější, co se odběratelů bez elektřiny týče. "Předpokládáme, že se nám většinu zákazníků podaří připojit zpět k distribuční soustavě během dnešního dne," řekla ČTK mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Problémy přetrvávají v dopravě, omezený provoz je na řadě železničních tratí. Kvůli silnému větru mohou nabírat až hodinová zpoždění vlaky na trati ze Všetat do Mladé Boleslavi, mezi Rakovníkem a Kladnem se mohou vlaky zpožďovat až o 40 minut. Zpožděné mohou být i vlaky mezi Berounem a Rakovníkem, kde vypadlo napájení staničního zabezpečovacího zařízení ve stanici Roztoky u Křivoklátu.

S problémy musí počítat i řidiči aut. U Petrovic na Příbramsku narazilo auto do spadlého stromu, nikdo se nezranil. U Žďáru na Rakovnicku převrátil vítr návěs nákladního automobilu.

Ústecký kraj

Nejvíce potíží v souvislosti s větrem bylo na Děčínsku. Správa Národního parku České Švýcarsko ještě dnes žádá návštěvníky, aby nevstupovali do lesa, a to ani na značené turistické stezky. Strážci dnes park projdou s zjistí případné škody.

Foukat bude na severu Čech podle předpovědi meteorologů i během dneška. Očekávají se nárazy větru až 90 kilometrů v hodině, na horách se mohou tvořit sněhové jazyky.

Kraj Vysočina

Silný vítr omezuje provoz železnic. Problémy jsou mezi Přibyslaví a Sázavou u Žďáru nad Sázavou. Kvůli popadaným stromům je uzavřená silnici v Libici nad Sázavou nebo mezi Chotěboří a obcí Dolní Sokolovec.

Silný vítr zasáhl Vysočinu v pondělí ráno. Na řadě míst způsobil výpadky proudu a zkomplikoval dopravu. Poškodil mnohé střechy domů. V Rohozné na Jihlavsku zasáhl skoro padesátku nemovitostí. V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku zaznamenali meteorologové náraz větru o rychlosti 110 kilometrů v hodině. Na několika dalších místech měl rychlost před 90 kilometrů v hodině. Před silným větrem varují meteorologové i dnes.