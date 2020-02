Silný vítr a sníh znovu komplikovaly dopravu v Česku

Praha - Silný vítr, mokrý sníh a sněhové jazyky dopoledne komplikovaly dopravu na mnoha místech republiky. Hasiči stejně jako v úterý odstraňovali popadané stromy ze silnic i železničních tratí, energetici dnes zatím nehlásí problémy s dodávkami elektřiny. Na Mladoboleslavsku spadl strom na projíždějící auto, člověk ve voze nehodu nepřežil. Na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a Německem uvízly brzo ráno na 82. kilometru kamiony, tunel do Německa byl zhruba dvě hodiny neprůjezdný, po otevření se tvořily kolony. Na několika řekách ráno platil první povodňový stupeň, dál platí výstraha meteorologů na silný vítr a sněhové jazyky.

Na Mladoboleslavsku se zřítil strom na vozidlo, jež místem projíždělo. Muž ve vozidle utrpěl vážné zranění hlavy, kterému podlehl. Záchranářům zkomplikoval cestu k nehodě další spadlý strom na jiném místě, museli proto využít jinou trasu.

V Libereckém kraji napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký mokrý sníh ohýbal stromy, silný vítr vytvářel sněhové jazyky a závěje. Hasiči vyjížděli zatím ke 45 událostem, kdy silnice zablokovaly popadané větve a stromy. Například spadlý strom mezi Desnou a Dolním Polubným v Jizerských horách přerušil dopravu na frekventované železniční trati z Tanvaldu na Harrachov a dál do polské Sklářské Poreby. Silný vítr zastavil ráno kabinovou lanovku na Ještěd v Liberci.

Místy až šest centimetrů sněhu napadlo v noci v Ústeckém kraji. Nehoda nákladního auta, které sjelo do příkopu, uzavřela dopoledne silnici I/7 v úseku mezi Křímovem a Horou Svatého Šebestiána. Na silnicích v Krušných horách si musí dát motoristé pozor na sněhové jazyky, Cínovec na Teplicku hlásí nebezpečí námrazy.

Na větrných úsecích silnic na Vysočině se ráno tvořily závěje, silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Sněžit má i přes den. Na několika místech museli v noci hasiči odstraňovat popadané stromy. Opatrní musí být řidiči také v horských oblastech Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Silný vítr a vydatné srážky zaměstnaly hasiče také v Olomouckém kraji. Odstraňovali především popadané stromy a větve, čerpali vodu nebo čistili vodní toky. Ve Velkém Týnci spadl strom na dodávku a v Určicích na Prostějovsku do spadlého stromu narazilo auto, nikdo se nezranil. Hasiči také po deštích odčerpávali vodu ze silnice v průmyslové části Hranic či ze zatopeného sklepa v Huzové na Olomoucku.

Provoz na trati mezi Brnem a Přerovem přerušila porucha na trakčním vedení, jde o úsek mezi Ivanovicemi na Hané a Nezamyslicemi. České dráhy mezi Vyškovem a Nezamyslicemi zavedly náhradní autobusovou dopravu.

Pro dnešek platí varování meteorologů na silný vítr pro většinu republiky. Sněhové jazyky se budou tvořit hlavně v příhraničních oblastech Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také v části Vysočiny. Pro některé oblasti ve Zlínském a Jihomoravském kraji platí do dnešního poledne povodňová bdělost. Okolo 11:00 podle údajů hydrologů platil první, tedy nejnižší povodňový stupeň na osmi místech, mimo jiné na řece Moravě v Kroměříži, Spytihněvi a Strážnici, na potoce Velká Stanovnice pod nádrží v Karolince či na říčce Bystřička nad stejnojmennou nádrží. Zvednutá byla i hladina Tiché Orlice ve stanici Čermná nad Orlicí či Olešnice ve stanici Kokory.

Hladiny řek začaly kvůli vydatným srážkám výrazně stoupat v úterý ráno, na několika místech ve Zlínském kraji překročily druhý povodňový stupeň. Večer a v noci na dnešek už voda opadala. V úterý vyvrácené stromy poškodily dráty elektrického vedení, což odstřihlo od proudu zhruba 16.500 domácností, během noci se podařilo všechny dodávky obnovit.

Jihomoravský kraj

Hasiči v Jihomoravském kraji dnes znovu vyjíždějí k událostem v souvislosti se silným větrem, od rána evidují necelou třicítku výjezdů k popadaným stromům. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Na Blanensku spadl na elektrické vedení strom, bez elektřiny je tam aktuálně asi 1000 domácností. Jen za úterý měli hasiči v souvislosti se silným větrem asi 170 výjezdů, bez elektřiny bylo až 6200 domácností. Zpožďují se i některé autobusové linky.

"Zatímco v úterý jsme měli výjezdy v celém kraji, dnes suverénně vede Blanensko. Něco je ale i v Brně, na Brněnsku, jednotlivě pak Hodonínsko a Znojemsko," řekl Mikoška. Doplnil, že jde výhradně o popadané stromy. Události se zatím obešly bez zranění.

Mluvčí energetické společnosti E.ON Martina Slavíková v tiskové zprávě kolem 11:30 uvedla, že na Blanensku spadl na elektrické vedení strom, což přerušilo dodávku elektřiny kolem Lysic. Jde asi o 1000 domácností. "Na místě už zasahují naši technici a do hodiny by závada mělo být odstraněna," uvedla mluvčí.

Kvůli povětrnostním podmínkám se v kraji zpožďují i některé autobusové linky, podle webu integrovaného dopravního systému především na Blanensku. Jde o linky 313, 235 a 332, mohou nabírat až dvacetiminutové zpoždění.

Silný vítr v kraji zaměstnal hasiče už v úterý, během dne evidovali asi 170 událostí v souvislosti se silným větrem, vyjížděli především ke spadlým stromům. Stromy spadly i na auta, nikdo nebyl zraněn. V průběhu dne také bylo bez elektřiny až 6200 domácností, do 17:00 ale E.ON všechny poruchy v kraji odstranil. V několika okresech se dopoledne kvůli popadaným stromům přes silnici zpožďovaly i některé autobusové linky, a to o pět až 20 minut.

Královéhradecký kraj

Silný vítr dnes na Trutnovsku a Rychnovsku způsobil desítky výpadků elektřiny. Hasiči od rána v Královéhradeckém kraji vyjížděli k desítkám stromů popadaným na silnice. U Pilníkova na Trutnovsku najel vlak na větev v kolejišti. Vítr zastavil některé krkonošské lanovky a vleky. Horská služba Krkonoše turistům nedoporučuje kvůli větru, závějím a velmi špatné viditelnosti hřebenové túry. Vyplývá to z informací energetiků, hasičů a horské služby.

"Poruchy jsme dnes ráno evidovali převážně v horských a podhorských oblastech Krkonoš a Orlických hor. Bez energie se ocitly desítky domácností," řekla ČTK regionální mluvčí společnosti ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. Nejhorší situace podle ní byla před 07:00 v okolí Vrchlabí, Rýchor, Prkenného Dolu, Orlického Záhoří, Semechnice či Podchlumí na Rychnovsku. Do zhruba 09:30 se podle mluvčí podařilo přes dvě třetiny poruch odstranit.

Hasiči do 11:00 vyjížděli v kraji k asi 30 stromům spadlým na silnice. "Asi dvě třetiny výjezdů jsme měli na Trutnovsku," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Najetí vlaku na větev u Pilníkova se podle ní obešlo bez zranění cestujících. Ti pak odjeli náhradní dopravou. V Jívce na Trutnovsku hasiči vyprošťovali autobus, který dostal smyk a zůstal stát napříč přes silnici. "Ve Zlaté Olešnici skončil v příkopu prázdný kamion," uvedla mluvčí.

Kvůli větru byly dnes dopoledne mimo provoz oba úseky lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Před polednem se rozjel spodní úsek. Ve Špindlerově Mlýně vítr zastavil lanovku na Medvědín, dvousedačkovou lanovku ve Svatém Petru a vlek Stoh. V Peci pod Sněžkou se mimo provoz ocitly lanovka Hnědý vrch a vleky Klondike a Mulda.

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin dalších 20 centimetrů sněhu a celkem hřebeny pokrývá 30 až 70 centimetrů sněhu. Nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné škály.

Deště a tání minulých dní zvedly hladiny řek. Hladina Tiché Orlice ve stanici Čermná nad Orlicí na Rychnovsku v noci na dnešek překročila hranici prvního povodňového stupně. Od dnešního rána její hladina klesá.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadlo přes noc až 20 centimetrů sněhu, nejvíc v Jizerských horách a Krkonoších. Těžký mokrý sníh ohýbá stromy, silný vítr tvoří v otevřených úsecích sněhové jazyky a závěje. Po poledni přestalo sněžit, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. Zejména v horských oblastech se tvoří sněhové jazyky, narazit na ně mohou řidiči také na silnici 13 na Práchni u Kamenického Šenova. ČTK to řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu krajských silnic i části silnic první třídy.

Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli do dnešního poledne k 57 událostem, z toho nejčastěji na Liberecku. Většinou šlo o popadané stromy či ulámané větve. "V Liberci spadl strom na zaparkovaný automobil a rozbil čelní sklo, nikomu se ale nic nestalo," řekla ČTK krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková. V Jablonci podle ní spadl strom na garáž, ta už ale před tím byla ve velmi špatném stavu. Ve Stráži nad Nisou odstraňovali hasiči strom, který se nebezpečně nakláněl na komunikaci a visel v telefonním vedení. "Všechny události se obešly bez zranění," dodala.

Kvůli silnému nárazovému větru nejezdí od rána kabinová lanovka na Ještěd. Spadlý strom mezi Desnou a Dolním Polubným v Jizerských horách přerušil ráno dopravu na frekventované železniční trati z Tanvaldu na Harrachov a dál do polské Sklářské Poreby. Provoz tam po 08:00 České dráhy obnovily, stále tam ale musí cestující kvůli větru počítat s problémy. Spadlý strom ráno zastavil i vlaky ze Smržovky do Josefova Dolu, i tam byl ale provoz obnoven. Zhruba třicetiminutová zpoždění nabíraly ráno kvůli popadaným stromů také vlaky Arrivy na trati z Liberce do Lomnice nad Popelkou a v opačném směru.

Kvůli sněhu zůstane podle Šéna zřejmě až do pátku pro kamiony nad šest tun zavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu. Řidiči musí po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Kvůli popadaným stromům je pro veškerou dopravu uzavřena silnice třetí třídy z Navarova na Jablonecku do Jesenného. Silničáři dnes dopoledne řešili také vážnou havárii sypače. "U Pasek nad Jizerou uhýbal autu, utrhla se s ním krajnice, překulil se přes střechu a spadl nějakých deset metrů pod silnici. Řidič je naštěstí v pořádku," řekl Šén.

V Libereckém kraji jsou po poledni hlavní tahy většinou jen holé a mokré, hlavně v horách mohou být na vozovkách zbytky sněhu. Na silnicích nižších tříd je ujetá vrstva sněhu, bez zimní výbavy by motoristé neměli vyjíždět. Podle meteorologů by mělo sněžení ustávat a postupně se bude vyjasňovat. Foukat ale bude silný nárazový vítr, který může na horách dosahovat až 70 kilometrů v hodině. Tvořit se tak budou sněhové jazyky a závěje. Teploty se pohybují kolem nuly, na horách mohou být až minus čtyři stupně Celsia.

Olomoucký kraj

Na ledovku i rozbředlý sníh si dnes ráno musí po nočním vydatném sněžení dát pozor řidiči v Jeseníkách, kde napadlo několik centimetrů sněhu. Slabá vrstva rozbředlého sněhu je také na některých silnicích ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Nebezpečná ledovka se v noci vytvořila na silnici mezi Vápennou a Jeseníkem. Rizikový úsek má délku 7,5 kilometru. Řidiči se tam musí dát pozor i na hluboký sníh. Rozbředlý sníh ráno pokrývá většinu silnic na Jesenicku a Šumpersku, kde jsou stále sněhové přeháňky, což snižuje dohlednost.

Opatrní musí být řidiči také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Například na Protivanovsku u Prostějova po nočním sněžení pokrývá vozovky slabá vrstva sněhu s posypem.

Pardubický kraj

Stromy shozené silným větrem dopoledne v Pardubickém kraji zablokovaly vícero silnic. Déšť zaplavil podchod v Čenkovicích a výkyvy počasí zkomplikovaly také situaci na železnici. Hasiči zasahují především na Orlickoústecku, pomáhají jim kolegové z vedlejších krajů, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková na webu.

"Vlak u obce Pilníkov najel na větev o průměru 15 centimetrů. Hasiči větev odstranili a cestujícím pomohli s přepravou do náhradního vlaku. Museli vytvořit přes řeku náhradní můstek ze žebříku. Cestujícím se nic nestalo," uvedla Horáková.

V obci Hnátnice odstranili strom přes komunikaci, v Dolní Libchavě směrem na Orlické Podhůří zatarasil strom vozovku, komunikace nebyla průjezdná do příjezdu hasičů. V Lanškrouně byla kvůli spadlým stromům blokovaná silnice II/315. Kvůli sněhu na silnici I/34 u Pomezí uvízl u přejezdu před Poličkou kamion. Komunikace je už otevřená. V Čenkovicích na silnici I/11 blokovala dopravu tři nákladní vozidla.

V Linharticích dopoledne hasiči odčerpávali vodu ze zatopeného sklepa, hladina tam dosáhla výšky půl metru. V Čenkovicích odčerpávali vodu v zaplaveném podchodu. Problémy odstraňují také energetici. Poruchy od dopledne evidují v regionech Žamberka a Červené vody, uvedla mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Ústecký kraj

Motoristé v Ústeckém kraji se stále potýkají se sněhem, který napadl v noci na dnešek, místy dosahuje výšky až šest centimetrů. V krušnohorském Nakléřově na Ústecku ve směru na Petrovice brzdí dopravu několik uvízlých kamionů. Jeden z řidičů ČTK dnes řekl, že měl v plánu najet na dálnici D8, chtěl se tak vyhnout koloně.

Cestu řidiči zatarasil německý kamion. "Chtěl jsem mu couvnout," dodal řidič. Jeho vozidlo ale zapadlo, pomoc podle jeho slov nepřijela, protože silničáři zasahují jinde.

Kluzké silnice, na kterých leží rozbředlý sníh, jsou také na Teplicku a Děčínsku. Policie od rána vyjela k desítkám dopravních nehod, řekla ČTK mluvčí policie Šárka Poláčková.

Ranní nehoda nákladního auta uzavřela silnici I/7 v úseku mezi Křímovem a Horou Svatého Šebestiána. Auto sjelo do příkopu, vyprostili jej hasiči. Na silnicích v Krušných horách si musí dát motoristé pozor na sněhové jazyky. Sněžení ráno zkomplikovalo situaci i řidičům mířícím do Německa po dálnici D8. Na 82. kilometru uvízly kamiony, tunel ve směru do Německa byl zhruba dvě hodiny neprůjezdný, kilometrové kolony ale na dálnici byly celé dopoledne.

Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré, místy ležel rozbředlý sníh. Teploty se ráno pohybovaly od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách bylo kolem minus dvou stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Meteorologové také varují před silným větrem, v nárazech může dosahovat místy až 70 metrů za sekundu, na horách až 90 metrů za sekundu. Po poledni by měly srážky i vítr slábnout.

Kraj Vysočina

Na Vysočině, kde od noci místy sněží, se dnes stala asi dvacítka nehod. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové to byla především nákladní auta a dodávky, které sjely do příkopu. Lehce se při nich zranili dva lidé, řekl mluvčí záchranářů Petr Janáček. Silničáři v kraji od rána vyzývali k opatrnější jízdě. Na silnicích byl ujetý nebo rozbředlý sníh, někde byly závěje. Přes noc měli silničáři v terénu asi 110 sypačů.

"Jeli jsme s veškerou technikou, co máme. Jedničky jsou po chemii rozbředlé, na dvojkách a trojkách je ujetý sníh a dělají se závěje," řekl dispečer krajských silničářů Roman Hubený. Na několika silnicích museli v noci hasiči odstraňovat popadané stromy, dopoledne spadly i na dálnici D1. Na 128. kilometru bránily průjezdu v jednom pruhu.

Problémy se sjízdností měla nákladní auta například na silnici 34 na Havlíčkobrodsku. Během dopoledne hlásili řidiči potíže se sjízdností na dalších více než deseti místech. Neprůjezdná byla silnice 19 mezi obcemi Kámen a Obrataň na Pelhřimovsku. V noci se tam převrátil slovenský tahač převážející náhradní díly k autům. Bylo náročné 30 tun vážící auto vyprostit. Proto se na odstraňování nehody pracovalo i dopoledne. Silnice byla bez omezení průjezdná asi v 10:00.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině oblačno až zataženo a může dál sněžit. Nejvyšší odpolední teploty budou okolo nuly. Silný vítr bude mít v nárazech rychlost až 90 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Kvůli dnešnímu silnému větru evidují energetici ve Zlínském kraji opět poruchy na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny jsou stovky domácností na několika místech regionu, v okolí Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku či u Slušovic na Zlínsku, sdělila dnes ČTK mluvčí společnosti E-ON Martina Slavíková.

Bez elektřiny byli lidé na některých místech regionu kvůli silnému větru a vydatnému dešti již v úterý, ještě večer nefungovala elektřina v asi tisícovce domácností. Situace se však v noci zklidnila a dnes ráno nebyly nahlášené žádné poruchy. Podle Slavíkové však poté opět začal foukat vítr, který způsobil další problémy. E-ON nyní v celé zemi eviduje osm poruch na vedení vysokého napětí, bez elektřiny je asi 3750 domácností, na Moravě je šest poruch na vedení vysokého napětí.

"Na Kroměřížsku jsou omezeny dodávky elektřiny v okolí Bystřice pod Hostýnem, konkrétně jde asi o 870 domácností kolem Rychlova. Na Zlínsku řešíme poruchu, která odřízla od elektřiny přibližně 1230 domácností kolem Slušovic. Na Zlínsku se nám během rána naopak podařilo obnovit dodávky elektřiny pro 440 domácností, třeba v lokalitě Brumov-Bylnice," uvedla mluvčí.

Na Uherskohradišťsku energetici opravují poškozený sloup elektrického vedení. "Takže jsme museli krátkodobě odpojit asi 100 domácností v okolí Stupavy," uvedla Slavíková.

Společnost ČEZ, která zajišťuje dodávky elektřiny na Vsetínsku, žádnou poruchu není neeviduje.