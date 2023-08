Silný hurikán Idalia udeřil na Floridu a zaplavil pobřežní oblasti

Tallahassee (USA) - Západ amerického státu Florida zasáhl silný hurikán Idalia, který hnal vodu z moře do nízko položených oblastí a způsobil rozsáhlé výpadky proudu. Obyvatelé nejvíce zasažených oblastí dostali pokyn k evakuaci. Podle agentury AP byly některé domy u moře už zatopeny téměř až po střechu. Tlakový útvar zůstal hurikánem i poté, co se přesunul do sousedního státu Georgia s větrem o rychlosti až 150 kilometrů za hodinu. Meteorologové předpovídají, že v noci na čtvrtek zasáhne už jako tropická bouře také Severní a Jižní Karolínu.

Střed bouře dorazil na pevninu krátce před 08:00 místního času (14:00 SELČ), a to na severu Floridy v oblasti mezi městy Tallahassee a Gainesville, oznámilo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Bouři při úderu na pevninu klasifikovalo jako hurikán třetí kategorie z pěti s odhadovanou maximální rychlostí větru kolem 200 kilometrů v hodině. Po příchodu k pevnině bouře zeslábla na hurikán druhé kategorie.

"S touhle bouří si nezahrávejte," uvedl ráno na tiskové konferenci floridský guvernér Ron DeSantis. "Nevycházejte uprostřed tohoto ven," citovala jej BBC. Úřady předtím vyhlásily alespoň částečnou evakuaci ve 30 ze 67 floridských okresů.

Idalia je podle meteorologů nejsilnější bouří, jaká od začátku záznamů zasáhla danou část floridského pobřeží. NHC varovala před záplavami, silným větrem a prudkým deštěm podél západního pobřeží Floridy. Za největší hrozbu jsou považovány přívaly mořské vody, kterou silný vítr žene do vnitrozemí a která zaplavuje nízko položená místa.

Agentura AP uvádí, že voda na pobřeží místy sahala téměř po střechy domů a odnášela i celé konstrukce, zatímco vichr ničil značky a střechy. "Máme několik spadlých stromů, trosky v ulicích, nechoďte sem," uvedl hasičský sbor ve městě Cedar Key, které patřilo mezi nejvíce ohrožené lokality.

Podle floridské dálniční policie dnes ve státě při automobilových nehodách zaviněných počasím zahynuli dva lidé.

Ve městě Perry vítr rozbíjel výlohy obchodů, strhával obklady budov a vyvracel střechy na benzinových pumpách. Částečně zatopena byla dálnice Interstate 275 v Tampě a spadené vysokonapěťové vedení zastavilo provoz i na dálnici Interstate 75 jižně od Valdosty v Georgii. Jižněji na Floridě v oblasti města Sarasota se ocitly pod vodou také silnice u luxusních obchodů a restaurací v lokalitě St. Armands Circle. V řeku se proměnila také nábřežní třída Bayshore Boulevard v Tampě.

O něco mírnější záplavy zasáhly hustěji osídlené pobřeží dál na jih až po město Tampa, kde byl přerušen provoz mezinárodního letiště. Podle webu Poweroutage.us bylo už před příchodem hurikánu na pevninu na Floridě přes 100.000 odběrných míst bez elektřiny, podle AP brzy nato součet přesáhl 200.000. Později web uváděl, že bez elektřiny bylo na Floridě přes 280.000 odběratelů a v Georgii více než 90.000.

Hurikán třetí kategorie na Floridě zasáhl hlavně řídce obydlenou oblast zvanou Big Bend (Velký záhyb) a podle NHC to byla největší bouře v regionu od roku 1950. Jihokarolínský meteorolog Brian Haines upozornil, že situaci na pobřeží může ještě zhoršit skutečnost, že Měsíc je nyní nejblíže Zemi, tedy ve fázi takzvaného superúplňku, a jeho gravitace zesiluje dmutí moře.

Nová pohroma Floridu zasáhla po necelém roce od chvíle, co na jihu státu udeřil ještě o něco silnější hurikán Ian. Ten si vyžádal desítky obětí.

Silné hurikány třetího, čtvrtého a pátého stupně jsou podle BBC stále častějším úkazem. Bouře čerpají energii z tepla v Atlantském oceánu, což je důvod, proč vědci varují, že globální oteplování hnané vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry bude zhoršovat jejich intenzitu. Voda v Mexickém zálivu se letos za rekordních veder ohřála na nevídanou úroveň a Idalia v uplynulých dnech při postupu touto oblastí rychle zesílila.