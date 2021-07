Silný déšť zkomplikoval dopravu v Liberci

Praha - Na Liberecku nepřestává pršet, hladiny potoků a řek stoupají, podle krajského povodňového webu už platí stav ohrožení na Smědé v Raspenavě, na nižším druhém povodňovém stupni je Oleška v Dětřichově a první povodňový stupeň je nejen na Lužické Nise v Liberci, ale také na Kunratickém potoce a Jeřici v Mníšku. Hasiči řešili přes 30 událostí, evakuovat museli dětský tábor u Mníšku. ČTK to řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Přerovský.

Vytrvalý déšť také zkomplikoval dopravu v Liberci, některé ulice město muselo uzavřít. Neprůjezdná je Fibichova nebo Rychtářská ulice, vodu odčerpávali hasiči i v hotelu Impuls. Vodní laguna tam ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. Silný déšť má podle Přerovského vydržet zhruba do 18:00, zcela ustat by ale měl až po půlnoci. Lze tak čekat, že bude problémů přibývat. "Mimo Liberec máme jen drobné jednotlivé události, v Hrádku nad Nisou je to čerpání vody z domu, jedno čerpání bylo v Raspenavě a v Jablonci jeden spadlý strom," doplnil mluvčí.

Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v oblasti Jizerských hor nad Libercem od rána už téměř 50 litrů na metr čtvereční, a déšť neustává. Uzavřená je Fibichova ulice pod libereckou zoologickou zahradou, kterou zaplavila voda. "Důvodem je nedostatečná kapacita kanalizačních vpustí a ucpaný potok," řekl Přerovský. Jde o problém, který se v místě opakuje s každým silným deštěm. Hasiči se tam podle Přerovského vrátí a vodu odčerpají, až déšť ustane.

Uzavřená je také Rychtářská ulice, kde se vlivem deště propadla vozovka pod částí parkoviště. Hasiči zajistili a následně vyprostili osobní vozidlo pomocí lanového navijáku a bez poškození ho předali majitelce. Problémy jsou i jinde, tlak vody na několika místech vyrazil těžká víka kanálů, a zejména níže položené úseky tak mohou být pod vodou, uvedl mluvčí hasičů.

Bouřky, které dnes a v noci na neděli zasáhnou Česko, mohou být silnější, než meteorologové původně předpokládali. Velmi silné bouřky hrozí hlavně v pohraničních okresech, kde může v přívalových deštích spadnout až 60 litrů vody na metr čtvereční. Na horním toku Lužické Nisy proto hrozí dosažení nejvyššího povodňového stupně. Méně výrazný vzestup hladin lze ale očekávat ve většině Česka, a to až do nedělního poledne. Vyplývá to z dnes aktualizované výstrahy ČHMÚ.

Výstraha před velmi silnými bouřkami platí od dnešního dopoledne do nedělního rána v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Na Moravě se varování týká celého Moravskoslezského kraje, většiny kraje Olomouckého a severu Zlínského kraje.