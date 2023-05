Silný déšť na Moravě zaplavoval silnice a sklepy domů

Zlín/Praha - Východ Česka v úterý zasáhly bouřky provázené silným deštěm. Hasiči ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji měli kvůli počasí desítky výjezdů. Většinou odčerpávali vodu a bahno ze sklepů či odstraňovali spadané stromy. Počasí působilo problémy také v dopravě. Voda a bahno částečně zaplavily u Otrokovic a Napajedel na Zlínsku dálnici D55, průjezdná byla se zvýšenou opatrností. Do středečního rána platí na východě a jihovýchodě Česka varování před možným vzestupem hladin.

K regionům, které odpolední bouřky postihly nejvíce, patřil Zlínský kraj. Hasiči tam čerpali vodu ze sklepů a čistili ucpané kanalizační vpusti. "Odpoledne před půl třetí bylo vysláno šest jednotek hasičů do ulice Kvítkovická v Napajedlích, kde do areálu zdejší firmy tekla voda z okolního pole, sesunula se část svahu a u budov skladů se vytvořila obrovská laguna vody a hrozilo, že vteče do budov. O dvě hodiny později vyjelo pět jednotek do Otrokovic - Kvítkovic do ulice U Farmy, kde se taktéž rychle vytvořila bahnitá laguna vody a neodtékala, neboť byly ucpané mříže z odvodnění," uvedla na facebooku mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Voda a bahno částečně zaplavily u Otrokovic a Napajedel na Zlínsku také dálnici D55, průjezdná byla se zvýšenou opatrností. Na Zlínsku byly také po průtrži mračen zaplavené některé podjezdy. Na zatopené silnici III/4973 u Otrokovic uvízla dodávka s vlekem. V Otrokovicích kvůli následkům přívalového deště zasedla povodňová komise.

V Jihomoravském kraji dnes hasiči vyjížděli ke zhruba 40 případům souvisejícím s počasím. V 25 případech čerpali vodu z polí nebo domů, v sedmi případech odstraňovali stromy a ve zbytku se zabývali třeba uvolněním vodních toků. Nejvíce výjezdů zaznamenali na Znojemsku a Brněnsku, informovali na twitteru.

Následky počasí likvidovali jihomoravští hasiči třeba v Přibyslavicích na Brněnsku, kde se po silném dešti bahno z polí dostalo na silnici, po které se nedalo projet. "Proteklo i do některých domů, kde jsme vynášeli nábytek," řekl mluvčí hasičů Petr Příkaský. Do večera se většinu problémů podařilo odstranit, kolem 20:30 tak zbývalo už jen dočerpat vodu v Ratíškovicích na Hodonínsku, řekl Příkaský ČTK.

Počasí dnes zaměstnalo hasiče také v Moravskoslezském kraji. Do podvečera vyjížděli k více než dvěma desítkám událostí. "Nejčastěji jsme čistili ucpané propustky a čerpali sklepy, pomocí pytlů jsme odkláněli vodu od rodinných domů," informovali na twitteru.

Přestože intenzivní déšť dnes v podvečer ustal, až do středečního rána platí na východě a jihovýchodě Česka varování meteorologů před vzestupem hladin. Některé toky by mohly dosáhnout prvního, tedy nejnižšího povodňového stupně. "Vzhledem k nasycení území nelze na menších tocích vyloučit ojedinělé překročení druhého stupně povodňové aktivity," uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kolem 21:45 byl první stupeň dosažen na Želetavce v Jemnici na Třebíčsku a na Ropičance u obce Řeka na Frýdecko-Místecku. Vyplývá to z údajů na hydrologickém webu ČHMÚ.