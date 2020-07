Silniční cyklisté budou mít ME v Plouay těsně před Tour de France

Paříž - Mistrovství Evropy v silniční cyklistice bude hostit francouzské město Plouay v Bretani od 24. do 28. srpna, tedy těsně před Tour de France. Nový termín i dějiště dnes oznámila kontinentální unie UEC. Původně měli jezdci o evropské medaile bojovat v září v Trentinu, ale kvůli nejisté situaci související s koronavirovou nákazou zorganizují Italové šampionát až za rok.

"Vzhledem k mimořádně obtížné sezoně kvůli covidu-19 je možnost pořádání mistrovství Evropy nepochybně velkým úspěchem," řekl předseda UEC Rocco Cattaneo. Kalendář je totiž zcela jiný než před březnovým vypuknutím pandemie. Tour de France dostala nový termín od 29. srpna, těsně před ME se pak uskuteční většina národních šampionátů.

Čeští cyklisté místo v červnu v Opočně pojedou mistrovství republiky od 20. do 22. srpna v Mladé Boleslavi. V době evropského šampionátu se v Plouay bude konat i jednorázová klasika zařazená do seriálu World Tour Bretagne Classic Ouest-France. Ta má termín 25. srpna, tedy mezi časovkou a závodem s hromadným startem mužské elity na ME.