Silniční časovku na MS vyhrála Dygertová z USA, Kvasničková byla 40.

Stirling (Británie) - Vítězkou časovky na mistrovství světa v silniční cyklistice je podruhé Američanka Chloé Dygertová. Stříbro získala Australanka Grace Brownová a bronz Rakušanka Christina Schweinbergerová. Eliška Kvasničková obsadila 40. místo, druhá Česka ve startovním poli Kristýna Burlová byla padesátá.

Šestadvacetiletá Dygertová, která vyrážela na 36,2 kilometru dlouhou trať jako devatenáctá z 86 cyklistek, zajela suverénně nejlepší čas. Dokázala ho stlačit těsně pod 47 minut a usedla na místo určené průběžně nejlepší závodnici. Nakonec na něm i zůstala, byť Brownová z jejího velkého náskoku na mezičasech hodně smazala a v cíli byla pomalejší jen o necelých šest sekund. Schweinbergerová ztratila na Američanku takřka minutu a čtvrt.

Kvasničková byla sedmou nejlepší mezi cyklistkami do 23 let. Do cíle přijela s více než pětiminutovým mankem na vítězku. Burlová, jež spadá rovněž do třiadvacítky, potřebovala ke zdolání trati v okolí skotského Stirlingu další minutu navíc.

MS v silniční cyklistice v Stirlingu - časovka: Ženy - elite (36,2 km): 1. Dygertová (USA) 46:59, 2. Brownová (Austr.) -5, 3. Schweinbergerová (Rak.) -1:12, 4. Hendersonová (Brit.) -1:15, 5. Labousová (Fr.) -1:22, 6. Volleringová (Niz.) -1:27. Ženy do 23 let (36,2 km): 1. Niedermaierová (USA) 49:27, 2. Kerbaolová (Fr.) -8, 3. De Wildeová (Belg.) -39, ...7. Kvasničková -2:50, 11. Burlová (obě ČR) -3:48. Juniorky (13,4 km): 1. Wilsonová-Haffendenová (Austr.) 19:31, 2. Sharpová (Brit.) -16, 3. Venturelliová (It.) -29, ...27. Douděrová -1:56, 32. Kaňkovská (obě ČR) -2:18.