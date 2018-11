Paříž - Nejméně 409 raněných, z toho 14 těžce, a jednu mrtvou si podle nové bilance vyžádaly protesty na různých místech celé Francie proti plánovanému zvýšení cen pohonných hmot, informovala dnes agentura AFP. Blokády komunikací, které začaly a vyvrcholily v sobotu, pokračovaly podle ministerstva vnitra na zhruba 150 místech i dnes. Premiér Édouard Philippe dnes rozhlasové stanici France 2 řekl, že vzkaz demonstrantů slyšel, ale vláda na plánovaném zvýšení daní na pohonné hmoty trvá.

Blokád se v sobotu zúčastnilo zhruba 288.000 lidí. Podle ministerstva životního prostředí bude vláda nicméně ohledně ceny pohonných hmot sledovat "nastolenou dráhu", napsal dnes deník Le Parisien. Podle agentury AP bylo zadrženo a vyslechnuto 157 osob, což je dvojnásobek oproti počtu ohlášenému v sobotu v noci.

Demonstranti dlouho čekali také na vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona nebo premiéra Philippea. Druhý z nich dnes večer řekl, že hněv demonstrantů a jejich stížnosti k němu dolehly, ale vláda se zvoleného kurzu, který označil za správný, bude držet. "Svoboda demonstrovat je zaručena, ale není to anarchie," zdůraznil Philippe v reakci na hromadné víkendové protesty.

Manifestace organizovalo hnutí žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně. Demonstranti blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než 2000 místech. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží byla nad Lyonem zablokována v obou směrech.

Policie použila slzný plyn při rozhánění blokád u vjezdu do tunelu pod alpským masivem Mont Blanc, poblíž prezidentského Elysejského paláce v Paříži a také v centru Lyonu. Protestující skandovali "Macrone, odstup" a někteří měli na vestách slogany jako "Vraťte nám naši kupní sílu".

Přibližně 3500 lidí pokračovalo v blokádě na "87 místech" i přes noc na dnešek, informoval ministr vnitra Christophe Castaner. Na některých místech pokračoval protest i dnes dopoledne.

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela v sobotu nešťastnou náhodou 63letá demonstrantka. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička, která utrpěla šok, byla vzata do vazby.