Paříž - Přes 400 raněných, z toho 14 těžce, a jednu mrtvou si podle nové bilance dosud vyžádaly protesty na různých místech celé Francie proti plánovanému zvýšení cen pohonných hmot, informovala dnes agentura AFP. Blokády komunikací, které začaly a vyvrcholily v sobotu, pokračovaly podle ministerstva vnitra na zhruba 150 místech i dnes.

Blokád se v sobotu zúčastnilo zhruba 288.000 lidí. Podle ministerstva životního prostředí bude vláda nicméně ohledně ceny pohonných hmot sledovat "nastolenou dráhu", napsal dnes deník Le Parisien. Podle AFP protestující čekají na reakci prezidenta Emmanuela Macrona nebo premiéra Édouarda Philippea.

Manifestace organizovalo hnutí žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně. Demonstranti blokovali nájezdy na dálnice či kruhové objezdy na více než 2000 místech. Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží byla nad Lyonem zablokována v obou směrech.

Policie použila slzný plyn při rozhánění blokád u vjezdu do tunelu pod alpským masivem Mont Blanc, poblíž prezidentského Elysejského paláce v Paříži a také v centru Lyonu. Protestující skandovali "Macrone, odstup" a někteří měli na vestách slogany jako "Vraťte nám naši kupní sílu".

Přibližně 3500 lidí pokračovalo v blokádě na "87 místech" i přes noc na dnešek, informoval ministr vnitra Christophe Castaner. Na některých místech pokračoval protest i dnes dopoledne.

Raněno bylo přes 400 lidí, z toho 14 vážně, včetně příslušníků pořádkových sil. Policie vyslechla 282 osob.

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela v sobotu nešťastnou náhodou 63letá demonstrantka. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička, která utrpěla šok, byla vzata do vazby.