Silnici I/34 z Hlinska na Poličku uzavřela nehod, vozvovku zasypal štěrk

Hlinsko (Chrudimsko) - Státní silnici I/34 z Hlinska na Poličku uzavřela dnes dopoledne nehoda nákladního a osobního auta a dodávky. V úseku u Medkových Kopců se z převráceného tahače vysypal na celou šířku vozovky štěrk. Při nehodě se tři lidé zranili, nebylo je ale nutné z vozidel vyprošťovat, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Řidič vozidla Škoda Fabia přejel do protisměru, kde se střetl s nákladním autem. To se převrátilo na bok a narazilo do protijedoucí dodávky, která skončila v poli," popsala ČTK nehodu mluvčí krajské policie Dita Holečková. Dechová zkouška u řidičů vyloučila alkohol, s lehkými zraněními byli převezeni do nemocnice. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun.

Na silnici se vysypalo zhruba 15 tun štěrku. Odklízení následků nehody bude trvat ještě několik hodin. Objízdné trasy vedou z Hinska přes Holetín,v opačném směru z Krouny přes Skuteč.