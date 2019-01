Praha - Ujetá vrstva sněhu je v Libereckém kraji na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor. Jinak jsou povrchy mokré či vlhké. Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce deseti až 25 centimetrů krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy na Vysočině jsou po chemickém ošetření mokré nebo holé.

Liberecký kraj

Ujetá vrstva sněhu je v Libereckém kraji na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš a Jizerských hor. Jinak jsou povrchy mokré či vlhké, opatrní by měli být i řidiči při jízdě po těchto silnicích. V noci na většině území kraje mrzlo a místy viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů od <a href="http://www.dopravniinfo.cz/">silničářů</a> a <a href="http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/aktualni-stav-pocasi/ceska-republika/stanice/grafy-automatickych-stanic">meteorologů</a>.

Na silnici 35 mezi Libercem a Turnovem se ráno se staly dvě dopravní nehody. Osobní auto narazilo u Jeřmanic do svodidel a u Hodkovic nad Mohelkou se srazilo osobní s nákladním vozem. Obě nehody se obešly bez zranění.

Teploty byly ráno mezi třemi a minus třemi stupni Celsia, beze srážek. Přes den by mělo být oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. V polohách nad 800 metrů nad mořem budou srážky sněhové, večer by sněžit mělo v polohách nad 400 metrů. Nejvyšší denní teploty budou mezi třemi až šesti stupni, na horách mezi minus jedním a dvěma stupni.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce deseti až 25 centimetrů krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a mokré, případně vlhké, na Uherskohradišťsku hrozí jejich namrzání. Na Vsetínsku místy snižují dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně oblačno až zataženo, na některých místech i polojasno. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout osmi stupňů Celsia. Přes den bude oblačno až polojasno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Odpoledne očekávají meteorologové od severozápadu přibývání oblačnosti a večer ojediněle déšť. Vát bude slabý jižní, během dne mírný jihozápadní vítr.

Kraj Vysočina

Hlavní tahy na Vysočině jsou po chemickém ošetření mokré nebo holé. Na silnicích nižších tříd leží místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, případně zbytky sněhu po pluhování. Silnice jsou s opatrností sjízdné, vyplývá z informací krajských silničářů.

"Na Žďársku jsme přes noc vyjížděli asi s 20 vozy, na Jihlavsku se dvěma. Jinde v kraji byl v noci klid," řekl dispečer krajských silničářů Aleš Hubený. Na Žďársku jsou hlavní tahy po chemickém ošetření mokré, jinde v kraji jsou díky nočním mrazů holé a vymrzlé dosucha.

Teploty v noci na některých místech kraje klesaly až k minus pěti stupňům Celsia. Dnes bude v kraji podle meteorologů nejprve oblačno, později až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi čtyřmi a sedmi stupni Celsia. Odpoledne a večer může ojediněle pršet. Vítr bude foukat rychlostí okolo 20 kilometrů za hodinu.