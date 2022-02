Silnice v několika krajích jsou kvůli sněžení sjízdné s opatrností

Praha - Silnice v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Kvůli sněžení v regionu od ranních hodin udržuje vozovky na 130 sypačů. V Libereckém kraji do rána nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Silničáři radí opatrnost, i na hlavních tazích to může klouzat.

Jihočeský kraj

Silnice jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Kvůli sněžení od ranních hodin udržuje vozovky na 130 sypačů. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Novotný.

"Žádné dopravní komplikace zatím nenastaly. Ale řidiči musí počítat s tím, že někde mohou být silnice namrzlé a někde může ležet sníh," uvedl. Silničáři udržují vozovky po celém kraji.

Na jihu Čech od časných ranních hodin lehce sněží. Teploty v regionu se po ránu pohybují pod bodem mrazu, na Šumavě klesly na minus pět stupňů. Podle předpovědi meteorologů budou přes den sněhové přeháňky. Ve vyšších polohách se pak mohou tvořit sněhové jazyky nebo závěje.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v kraji leží po nočním sněžení vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči musejí být opatrní zejména na Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku. Souvislá vrstva ujetého sněhu pokrývá horské silnice v Krkonoších a v Orlických horách, uvedli silničáři.

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin do deseti centimetrů sněhu. Na horách se dnes večer čeká silný vítr o rychlosti v nárazech až 90 kilometrů v hodině. Teploty se ráno pohybovaly těsně pod nulou, na horách bylo od minus dvou do minus pěti stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, místy se sněhovými přeháňkami. Večer by mělo sněžit v celém kraji, na horách i vydatněji. V nížinách by mohlo i pršet. Teploty by se dnes měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách od minus jednoho do minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

V kraji do rána nasněžilo a místy se stále objevují sněhové přeháňky. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, i na hlavních tazích leží zbytky rozbředlého sněhu a mohou klouzat. Pozor by si měli dát řidiči kamionů ve stoupáních, vrstva sněhu leží i na silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, zatím ale zůstává pro nákladní dopravu otevřená.

Většinou jsou hlavní silnice holé a mokré, pozor by si ale měli dát motoristé v horských oblastech, kde leží na silnicích silná vrstva ujetého sněhu. Vzhledem k počasí zůstává dál pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Silničáři tam nesolí, pro nákladní dopravu je tak silnice nesjízdná. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

V kraji je dnes většinou zataženo a objevují se sněhové přeháňky. Teploty se pohybují od minus šesti do minus jednoho stupně Celsia. Meteorologové očekávají sněhové přeháňky po celý den, na horách budou četnější. K večeru od severozápadu trvalé sněžení, na horách i vydatnější. V nižších polohách bude sněžení přecházet v déšť se sněhem nebo déšť. Teploty přes den vystoupají maximálně ke třem stupňům, na horách bude celý den mrznout. K večeru bude zesilovat vítr, na horách může v nárazech přesáhnout 70 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Sněhové přeháňky mohou dnes komplikovat situaci řidičům v kraji. Opatrní by měli být především ve vyšších polohách regionu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli sněhovým přeháňkám mohou mít řidiči sníženou dohlednost. Na Opavsku je nutné ve vyšších polohách počítat s čerstvou vrstvou sněhu. Také v Beskydech mohou na cestách zůstávat zbytky sněhu. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Starými Hamry na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit a ve stoupáních je zledovatělá.

Podle předpovědi meteorologů by dnes mělo být v kraji oblačno až zataženo, místy s občasným sněžením. V polohách pod 400 metrů to bude déšť se sněhem. Později večer by od západu mělo srážek přibývat a od vyšších poloh se tak mohou tvořit sněhové jazyky. Nejvyšší teploty stoupnou na čtyři stupně Celsia, na horách mohou klesnou až k minus čtyřem.

Pardubický kraj

V kraji leží na mnoha silnicích nový sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří i uježděnou vrstvu, všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné. Během dne mohou vznikat sněhové jazyky, upozorňují silničáři.

Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky nebo Žamberka, V Železných horách jsou menší silnice místy zledovatělé, vznikají i sněhové jazyky. Státní silnice I/11 mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou přes Suchý Vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy.

Dnes ráno bylo v Pardubické kraji většinou zataženo, na Svitavsku foukal nárazový vítr. Na většině území regionu sněžilo nebo se byly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Středočeský kraj

Silnice jsou dnes ráno mokré po chemickém ošetření, místy na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. Jízdu mohou ztěžovat také sněhové přeháňky nebo déšť se sněhem, vyplynulo z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Se zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření by měli řidiči počítat například na dálnici D1, silničáři tam doporučují jízdu se zvýšenou opatrností. Sněhové přeháňky jsou hlášeny na Pražském okruhu, dálnicích D5 a D10 nebo na silnicích druhé a třetí třídy na Kutnohorsku, Nymbursku a v okolí Prahy.

Teploty v regionu se ráno pohybují od minus dvou do dvou stupňů Celsia, je zataženo a vane slabý vítr.

Ústecký kraj

V kraji mohou dnes silnice v nižších polohách klouzat. Na horách připadl sníh, místy leží na vozovkách Namrzlá je cesta směrem na Cínovec na Teplicku. Vyplývá to z informací policie a silničářů.

Uzavřen zůstává úsek na silnici II z Horní Halže k hotelu Nástup v lyžařském středisku Klínovec. Protože řidiči mohou využít i jiné cesty, tento úsek silničáři v zimě neudržují. Zatímco v Krušných horách sněžilo, v nižších polohách padal déšť se sněhem, který v noci namrzal. Sypače vyrazily na silnice v nižších polohách. Pozor si musí dát i chodci, klouzat mohou také chodníky.

Policisté nabádají řidiče k opatrnosti. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu může v regionu sněžit i dnes. Na horách bude silný vítr, tam může připadnout až deset centimetrů nového sněhu. Nejvyšší teploty stoupnou ke čtyřem stupňům Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice jsou po nočním sněžení s opatrností sjízdné. Hlavní tahy jsou po solení mokré, na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Podle dispečera krajské správy a údržby silnic Aleše Hubeného sněžilo s různou intenzitou po celém kraji, silničáři vyjeli se 171 vozy, pomáhalo i osm traktorů.

Teploty se dnes po ránu pohybují od minus čtyř stupňů Celsia po nulu. Policie má nahlášeno několik dopravních nehod. Na svém webu upozorňuje také na ledovku v jihlavské Pávovské ulici.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo. Občasné sněžení bude večer častější. Večer zrychlí i vítr, v nárazech až na 70 kilometrů v hodině. Ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky. Nejvyšší odpolední teploty budou od minus jednoho do dvou stupňů Celsia nad nulou.

Zlínský kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Zlínsku a Vsetínsku se na vozovkách může tvořit námraza. Silnice nižších tříd v okrese Zlín, které silničáři neudržují chemicky, pokrývají místy zbytky rozbředlého sněhu, případně jeho uježděná vrstva. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Se sněhem, vyježděnými ledovými kolejemi a lokálně i tvorbou sněhových jazyků musejí řidiči počítat také na některých silnicích druhé a třetí třídy na Vsetínsku, především ve vyšších polohách. Silničáři je projíždějí pluhy a ošetřují posypem. Vozovky na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku jsou většinou holé a mokré po chemickém ošetření, případně vlhké.

Ve Zlínském kraji je většinou oblačno až zataženo, na Vsetínsku se sněhovými přeháňkami. Místy vane slabý vítr. Teploty se ráno v regionu pohybovaly v rozmezí od minus tří stupňů Celsia do nuly.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ojediněle se slabým sněžením, na Valašssku a v Bílých Karpatech četnějším. V nižších polohách se přes den budou vyskytovat srážky smíšené. Večer a v noci očekávají meteorologové od západu na celém území sněžení, v nížinách postupně i déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezí jedním až čtyřmi stupni Celsia. Vát bude slabý, postupně mírný západní až jihozápadní vítr, večer místy s nárazy přesahujícími rychlost 50 kilometrů v hodině.