Silnice v Libereckém kraji pokryl nový sníh; na D8 se tvoří kolony

Nepříznivé počasí zavřelo 8. února 2021 v Ústeckém kraji jediný dálniční hraniční přechod do Německa na dálnici D8. Německo nejprve kvůli kalamitnímu počasí zavřelo tunel ve směru na Drážďany. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) poté oznámilo, že se v důsledku toho uzavřely v Česku tunely Libouchec a Panenská na D8. Policie odklání osobní dopravu na 80. kilometru přes exit Knínice. Kamiony se staví do fronty.

Praha - V Libereckém kraji do rána napadlo až deset centimetrů sněhu a silně mrzne, silničáři doporučují opatrnost. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupáních. Německo stále neotevřelo v pondělí uzavřený tunel na Drážďany. Zavřené zůstávají i tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8, kde se tvoří kolony od 68. kilometru ve dvou pruzích.

Jihočeský kraj

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Tam, kde silničáři místo soli používají štěrk a písek, leží místy vrstva ujetého sněhu krytá posypem. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

V kraji byly sněhové přeháňky mezi 3:00 a 5:00 ranní. "Nespadlo toho tolik. Ve většině okresů vyjížděla všechna vozidla, silnice jsou ošetřené. Nemáme žádná hlášení o nesjízdnosti," řekl dispečer.

Žádné vážné nehody silničáři nezaznamenali. Jen u Libínského Sedla na Prachaticku se kolem 5:15 srazil autobus s převozní sanitkou. V autobusu byl jen řidič, podle policie se nikomu nic nestalo.

V kraji bude dnes podle meteorologů oblačno, ojediněle až polojasno, místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus čtyř do minus jednoho stupně, na horách až minus sedm.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji leží na silnicích sníh, po solení rozbředlý. Ve vyšších polohách kraje a na horských silnicích udržovaných pluhováním je většinou vrstva sněhu. V kraji ráno sněžilo, bylo zataženo, teploty mezi minus deseti až minus pěti stupni Celsia, na horách kolem minus devíti. Vyplynulo to z ranního sdělení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Komplikace v dopravě hlásili silničáři ráno například na hlavní silnici do Polska I/33 u obce Vysokov na Náchodsku. Na silnici v úseku asi 1,5 kilometrů se tvořila ledovka, byly tam uvízlé nebo jen pomalu jedoucí kamiony, uvedli na webu.

V Královéhradeckém kraji by mělo být dnes oblačno až zataženo, zpočátku místy sněžení nebo sněhové přeháňky, během dne sněžení jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty mají být mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus osmi až minus pěti stupni. Vítr má vát slabý proměnlivý.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadlo do rána pět až deset centimetrů sněhu, silně mrzne, teploměry klesají až k minus 12 stupňům Celsia. I na hlavních tazích je vrstva sněhu, při tak nízkých teplotách totiž sůl, přestože ji zkrápějí solankou, působí jen velmi pomalu. Problémy mohou mít kamiony ve stoupáních. Ráno jeden mířící do průmyslové zóny uvízl na nájezdu ze silnice I/35 směrem do ulice České Mládeže.

Sněhu napadlo víc, než meteorologové předpovídali, silničáři se přesto rozhodli nechat i pro nákladní dopravu otevřenou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. "Uzavřeli bychom ji jen v případě, že by tam nějaký kamion uvízl," řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti. Aktuálně ale podle něj přestalo sněžit a tak silničáři pracují na tom, aby silnici vyčistili.

Kvůli sněhu je ale stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se neudržuje chemicky, a pro nákladní vozy je nesjízdná. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky. Pozor by si měli dát motoristé i na silnicích nižších tříd, které se neudržují chemicky. Leží tam silná vrstva ujetého sněhu. Silničáři doporučují vyjíždět s plnou nádrží a do hor raději přibalit lopatu a sněhové řetězy.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus sedmi do minus 12 stupňů. Podle meteorologů bude i přes den sněžit, zejména na horách. Teploty přes den by měly vystoupat maximálně k minus pěti stupňům, na horách bude nejvýš minus sedm.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné, ale řidiči musí dbát na zvýšenou opatrnost. Na vozovkách je většinou rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Některé silnice I. třídy jsou holé a vymrzlé, na dálnicích je místy námraza. Na některých silnicích nižších tříd ve vyšších polohách je zajetá sněhová vrstva krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude oblačno až zataženo a dopoledne bude na většině území sněžit. Odpoledne budou sněhové přeháňky místy a později večer budou ustávat. Teploty budou pod nulou.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji leží na většině silnic sníh. Po solení je většinou rozbředlý, ve výše položených místech tvoří i souvislou uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli být opatrní zvláště na silnicích nižších tříd v okolí Hlinska, Lanškrouna, Moravské Třebové, Poličky nebo Žamberka. Uježděný sníh je i na vozovkách v Železných horách, kde se nepoužívá sůl.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty dosahovaly minus devíti až minus čtyř stupňů.

Plzeňský kraj

Silnice i dálnice D5 v Plzeňském kraji jsou dnes ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Místy leží na některých komunikacích vrstva rozbředlého sněhu nebo ve vyšších polohách i ujetý sníh posypaný drtí. V kraji je zataženo a převážně bez srážek, teploty klesly až k minus deseti stupňům, informuje ve svém dopravním zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice na Tachovsku, Plzeňsku i Rokycansku je většinou holá a mokrá. Se zbytky rozbředlého sněhu po solení se mohou řidiči potkat například na Klatovsku, severním i jižním Plzeňsku nebo na Rokycansku Ve vyšších polohách na silnicích, které se nesolí, ale pouze pluhují a sypou drtí, je ujetá vrstva sněhu. To platí například na Klatovsku, Tachovsku či v Brdech.

Ústecký kraj

Německo stále neotevřelo tunel ve směru na Drážďany, který země uzavřela v pondělí odpoledne kvůli nepříznivému počasí. Zavřela tím i jediný dálniční hraniční přechod do Německa na D8. Zavřené zůstávají i tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8, kde se tvoří kolony od 68. kilometru ve dvou pruzích. Policie to dnes ráno uvedla na svém webu s tím, že se s uzavírkou počítá do 11:00. Policie odklání osobní dopravu na 80. kilometru přes exit Knínice.

"Řidičům nákladní dopravy doporučujeme využít dálnice D5 a D7," doporučila v pondělí policie na twitteru.

Z webových kamer Ředitelství silnic a dálnic je patrné, že se před tunelem do Německa tvoří dlouhé kolony. Kamiony, které na dálnici přečkaly mrazivou noc, pokryla sněhová pokrývka. Vozidla stojí i před Knínicemi. Mluvčí regionální policie Veronika Hyšplerová ČTK v pondělí řekla, že řidiči mohou použít hraniční přechod Hora svatého Šebestiána na Chomutovsku.

Obdobná situace, kdy se tvořily mnohakilometrové kolony kvůli zavřeným tunelům, nastala loni v dubnu. Tunely Libouchec a Panenská byly zavřené z rozhodnutí ministerstva dopravy. Uzávěra tehdy trvala dva dny.

Kraj Vysočina

Na Vysočině byly dnes nad ránem znovu sněhové přeháňky. Silnice jsou po solení mokré a kde se nesolí, je na vozovkách ujetá nebo i zledovatělá vrstva sněhu s posypem. Místy, zejména na Třebíčsku, může být mlha. Je potřeba jezdit opatrně, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby.

Teploty byly v noci tři až sedm stupňů pod nulou. Sněžit začalo okolo 04:00, připadlo do dvou centimetrů sněhu. Vyjelo 46 sypačů. "Měli jsme obavy, aby se to neujíždělo. Ale zatím nikdo nevolá, takže provoz je plynulý," řekl dispečer před 06:30.

Na Vysočině dnes bude zataženo až oblačno, občas bude podle meteorologů znovu sněžit. Odpolední teploty vystoupí nejvýš k nule.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno až na výjimky sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku a Zlínsku na nich místy leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vozovky v ostatních částech kraje jsou většinou holé a vlhké, případně mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku se v oblasti Syrákova tvoří námraza. Kvůli ledovce je neprůjezdný 1,5 kilometru dlouhý úsek silnice III/4913 severně od Ostraty na Zlínsku. Nesjízdná zůstává vinou ledovky silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

Ve Zlínském kraji bylo ráno většinou oblačno až polojasno bez srážek, místy vál slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus 13 do minus čtyř stupňů Celsia. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v kraji dosáhnout minus tří stupňů Celsia až nuly. Bude zataženo až oblačno, postupně místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami.