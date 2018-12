Praha - Většina jihočeských silnic je sjízdná se zvýšenou opatrností. Na silnicích v okrese Jindřichův Hradec je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na silnicích nižších tříd Vysočiny je ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Vozovky I. třídy jsou holé, vlhké nebo mokré. Silničáři obnovovali posyp. Sníh zůstává také na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš. Silnice na horách Vsetínska pokrývá ujetá vrstva sněhu a ledu do 3 cm. Jinak jsou povrchy silnic v Libereckém a Zlínském kraji mokré či vlhké. Na jižní a severní Moravě komplikuje místy dopravu mlha.

Jihočeský kraj

Většina silnic je sjízdná se zvýšenou opatrností. Na silnicích II. a III. tříd v okrese Jindřichův Hradec je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová.

Na Českokrumlovsku a Jindřichohradecku je místy mlha. Dálnice jsou mokré po chemickém ošetření a sjízdné bez omezení, silnice I. tříd na Táborsku jsou mokré po chemickém ošetření. "Holé vlhké jsou silnice na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku a Strakonicku, holé suché na Českobudějovicku a Písecku," řekla dispečerka.

V jižních Čechách bude dnes většinou zataženo, místy nízká oblačnost, ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů, na horách v 1000 metrech kolem nuly.

Jihomoravský kraj

Mlha komplikuje dnes ráno místy dopravu v některých oblastech kraje. Vyskytuje se na Znojemsku, Hodonínsku a Břeclavsku, ale také v okolí dálnic. V Bílých Karpatech a na Znojemsku jsou místy zbytky rozbředlého sněhu stejně jako na méně využívaných úsecích v lesích na Blanensku. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují od minus tří do jednoho stupně Celsia. Největší zima je na Blanensku. Na Znojemsku leží na silnicích II. a III. třídy zbytky rozbředlého sněhu stejně jako v Bílých Karpatech nebo v lesních úsecích na Blanensku. Je proto nutné, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti. Opatrnost je potřeba i na dálnici D1 od Rousínova ve směru na Kroměříž a Zlín. Jinak jsou komunikace sjízdné bez omezení.

V kraji fouká slabý vítr. Mlha je především na Znojemsku, Hodonínsku a Břeclavsku. V Brně, na Brněnsku a Vyškovsku je kouřmo.

Liberecký kraj

Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš. V dalších částech Libereckého kraje jsou povrchy silnic mokré či vlhké, vyplývá z údajů na dopravním webu.

Teploty byly ráno pod nulou v horách. Místy viditelnost snižují mlhy, podle meteorologů mohou být ojediněle mrznoucí. Opatrní by měli být řidiči na silnici 10 na Malé Skále na Jablonecku, kde auto ráno najelo do padajícího kamení. Nehoda se obešla bez zranění.

Přes den by mělo být v Libereckém kraji podle předpovědi většinou zataženo nízkou oblačností. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi třemi stupni Celsia a nulou, na horách by měly zůstat pod bodem mrazu.

Moravskoslezský kraj

Řidiči by měli být opatrní především kvůli mlhám. Místy může být snížená dohlednost. Na Opavsku silničáři varují před možnou tvorbou námrazy. V Ostravě může sjízdnost komplikovat i mrznoucí mrholení.

Silnice jsou ale v kraji převážně holé. V Beskydech ale musí řidiči ve vyšších polohách počítat s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Také podle meteorologů by dnes v kraji měly být ráno místy mrznoucí mlhy. Denní teploty budou maximálně okolo tří stupňů Celsia, na horách by mohly být až tři stupně pod bodem mrazu.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd Vysočiny zůstává zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Solené hlavní tahy jsou holé, vlhké nebo mokré. Po úterním oteplení klesly teploty v noci na dnešek jeden až dva stupně pod nulu, místy byla mlha. V místech, kde hrozilo namrzání, silničáři obnovovali posyp, řekla dnes ČTK dispečerka krajské správy a údržby.

V některých částech Vysočiny jezdily sypače už v úterý večer, jinde dnes k ránu. Problémy v dopravě podle silničářů nebyly.

Na Vysočině dnes bude zataženo, na východě kraje může slabě sněžit nebo se vyskytne mrznoucí mrholení. Místy mohou být mrznoucí mlhy. Odpoledne budou teploty nejvýše mezi minus dvěma stupni Celsia a nulou.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska, které jsou udržovány inertním posypem, pokrývá uježděná vrstva sněhu a ledu o tloušťce do tří centimetrů. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy musejí řidiči počítat také s vyjetými ledovými kolejemi. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a vlhké, na Kroměřížsku suché. V některých úsecích snižují dohlednost mlhy. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Kvůli ledovce je od pondělního rána pro nákladní vozidla nad 12 tun neprůjezdná silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Omezení platí v úseku dlouhém 21 kilometrů, kde se nadále pohybuje údržba.

V kraji je převážně polojasno až oblačno, na Kroměřížsku jasno. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zpočátku polojasno, později oblačno až zataženo. Ojediněle se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy. Vát bude slabý proměnlivý vítr, během dne mírný jihovýchodní až jižní vítr, jehož rychlost může v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.