Silnice Nepomuk: Stavební materiály začínají poslední měsíc zlevňovat

Nepomuk (Plzeňsko) - Stavební materiály po dvou letech razantního zdražování začínají poslední měsíc zlevňovat. To je dobrá zpráva pro stavebníky, řekl ČTK Josef Skala, ředitel a majitel firmy Silnice Nepomuk, která se orientuje na silniční, inženýrské i pozemní stavby. Očekává také, že příští rok začnou klesat ceny nemovitostí, až o 15 procent.

"Situace dramaticky blbne už dva roky. Letos po nešťastné události na Ukrajině ceny vylétly do extrému. Bohužel celosvětově i celorepublikově se toho všichni chytili a zdražují, i ti, kteří by nemuseli. Takže s tím trochu zápasíme, ale už teď se to malinko začíná vracet do původních kolejí. Třeba železo nebo stavební materiály, a to i zdicí prvky, poslední měsíc mírně zlevňují," uvedl Skala.

Podle něj se výrobci a prodejci stavebnin "trochu umravnili". "Zdražování má samozřejmě pro investory nějakou hranici," uvedl ředitel. Finanční limity si teď hlídají investoři hlavně u nových a připravovaných staveb. "Myslím, že je obava výrobců stavebních hmot a materiálů, že by ten odbyt mohl podstatně klesat, takže se trochu přibližují realitě," řekl.

Skala očekává, že příští rok začnou klesat ceny nemovitostí o deset až 15 procent, což vyvolá tlak na stavební firmy i na výrobce hmot a materiálů. "To je dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí bydlet. Už teď ceny začaly stagnovat," uvedl.

Problémy s nedostatkem některých materiálů jsou podle něj hodně dány tím, že řada dodavatelů nebo subdodavatelů je z Ukrajiny. "Ten výpadek je tam znát - například překližky a stavební řezivo, které jdou pořád ještě cenově nahoru, ale naopak třeba železo (ceny) se vrací," řekl.

Problémy jsou i s nedostatkem stavebnin z ČR, velmi silně to podnik cítí třeba u žulových obrubníků, které kupoval z okolních lomů. "Oslovili jsme 20 firem - u nás, i v Polsku a na Slovensku. Teď jsme to vyřešili. Ale ten problém bude trvalý, protože i u těch výrobců vypadávají personální kapacity, stejně jako nám," řekl ředitel. V lomech chybí lidé na těžkou práci. A navíc stavebnictví zažívá boom, hodně se zvýšil objem dopravních staveb, které spotřebovávají obrubníků daleko víc. "A nemůžete je koupit dopředu. Každá stavba má jiný rádius, musí se to řešit individuálně," uvedl.

Stejný problém jako s obrubníky podle Skaly vznikne v ČR do deseti patnácti let i s drceným kamenivem a písky. "V republice teď jsou, ale od roku 1990 nemám zprávu o tom, že by se otevřel jediný nový lom. Čerpá se tedy ze současných dobývacích prostorů," řekl. Rozšíření dobývacích prostor bude podle něj velký problém, protože naráží na pozemky, na protesty občanů a ekologů. "Ale musí si uvědomit, že nemůžeme bydlet v zemljankách, musíme jít dopředu," dodal.

K tomu se přidávají problémy s plynem. "Všechny výrobny cementu mají plynové sušáky. Kupujeme cement v Německu. Ale co když tam plyn nebude a cementárny to zavřou," ptá se Skala.

Firma se na nedostatek stavebnin připravuje tím, že víc využívá recyklovaný materiál. Před rokem koupila drahou recyklační linku - drtič a třídič. "Veškeré stavební odpady - asfaltové kryty, betonové výrobky ze starých staveb nebo výkopové materiály - všechno drtíme, a znovu je zpracováváme, to je trend. Ale kompletně to nové materiály nenahradí," dodal.