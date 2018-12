Zlín - Déšť se sněhem komplikuje dopravu na Vsetínsku. Silnice jsou tam kvůli srážkám, které snižují dohlednost, mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací silničářů.

V kraji je zataženo až oblačno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Přes den bude panovat proměnlivá oblačnost, místy se vyskytnou přeháňky, ve vyšších polohách sněhové. Večer se může sněžení objevit i v nížinách.

Vát bude mírný západní, během dne přechodně čerstvý severozápadní vítr, jehož rychlost může v nárazech přesáhnout 50 kilometrů v hodině.