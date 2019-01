Praha- Silnice v Libereckém kraji mohou namrzat. Varování cestářů platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova či silnici 13 z Liberce do Frýdlantu. Silnice ve vyšších polohách Vsetínska udržované inertním posypem pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce deseti až 15 centimetrů. Při poklesu teplot hrozí jejich namrzání.

Jihočeský kraj

Na některých jihočeských vozovkách ve vyšších polohách se může tvořit náledí. Týká se to především Českokrumlovska a Prachaticka. Na některých místech lehce prší, nebo drobně sněží. Silničáři proto museli v celém regionu udržovat vozovky. ČTK to řekla Kateřina Řepová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"Nejvíce práce jsme měli na Prachaticku od Netolic výše, na Českokrumlovsku a také na Strakonicku v okolí Volyně," řekla. Dodala, že všechny vozovky by měly být ošetřené, ale všude platí sjízdnost se zvýšenou opatrností.

Teploty se v regionu pohybují většinou pod bodem mrazu. Podle předpovědi meteorologů se budou přes den vyskytovat sněhové nebo dešťové přeháňky.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji začalo znovu sněžit. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, sněhové jazyky se mohou tvořit už od 300 metrů nad mořem. Velmi kluzká vozovka je například na silnici I/6 z Karlových Varů na Prahu u odbočky na Olšová Vrata a golfové hřiště, vyplývá z informací serveru Dopravniinfo.cz.

Rozbředlý sníh po chemickém ošetření je ale také na dálnici D6 i na dalších silnicích první třídy v kraji. Na silnicích nižších tříd leží vrstva nového sněhu.

Podle předpovědi meteorologů by nicméně srážky měly dopoledne ustávat a během dne by se obloha měla vyjasnit. Teploty mohou klesat až k sedmi stupňům pod nulou.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo a na řadě silnic leží rozbředlý sníh. V Krkonoších a v Orlických horách je na cestách vrstva ujetého sněhu. Na Jičínsku by si řidiči měli dát pozor na náledí. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od nuly do dvou stupňů, na horách byly minus dva stupně. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Meteorologové na dnešek v kraji předpovídají oblačno, postupně místy až polojasno. Dopoledne se mohou místy objevit sněhové přeháňky, na horách mohou být četnější a vydatnější. Teploty by se přes den měly pohybovat kolem nuly, na horách má být kolem minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji mohou namrzat. Varování <a href="http://www.dopravniinfo.cz/">cestářů</a> platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce do Turnova či silnici 13 z Liberce do Frýdlantu. Teploty jsou ráno kolem nuly, na horách mezi minus dvěma až pěti stupni Celsia. Na riziko náledí a na horách na tvorbu sněhových jazyků upozorňují ve své <a href="http://www.chmuul.org/">předpovědi</a> meteorologové.

Silnice v Libereckém kraji jsou převážně mokré, ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na vozovkách nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších. Místy viditelnost snižují mlhy.

Podle předpovědi by přes den mělo být oblačno až zataženo, místy se sněhovými přeháňkami nebo občasným sněžením. Odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi minus dvěma a jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus pěti a minus dvěma stupni. Během dne očekávají meteorologové ochlazování.

Kraj Vysočina

Kvůli zledovatělé vozovce stojí oba směry na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Problémy jsou podle mluvčí policie Dany Čírtkové se zledovatělou vozovkou i jinde v kraji. Řidiči musejí být opatrní nejen na mokrých hlavních tazích, které mohou začít namrzat, ale i na lesních úsecích vedlejších silnic, kde leží ujetý nebo zledovatělý sníh, zjistila ČTK u krajských silničářů.

Podle dispečera krajských silničářů Aleše Hubeného byly v noci v kraji teploty nad nulou. "O půlnoci byly tři stupně, ještě ve čtyři ráno se teplota držela půl stupně nad nulou, po páté hodině ráno spadla pod nulu a silnice začaly namrzat," řekl Hubený. Kvůli zledovatělé vozovce museli nad ránem silničáři vyjet i k Želetavě na Třebíčsku.

Podle meteorologů bude dnes na Vysočině proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat v rozmezí minus dvou do dvou stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska udržované inertním posypem pokrývá dnes ráno uježděná vrstva sněhu o tloušťce deseti až 15 centimetrů. Při poklesu teplot hrozí jejich namrzání. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Se zbytky sněhu musejí řidiči počítat také na vozovkách v Hostýnských vrších. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, na některých místech Kroměřížska a Vsetínska i polojasno. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od jednoho do pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout čtyř stupňů Celsia. Přes den bude panovat zpočátku velká, postupně proměnlivá oblačnost, místy se objeví sněhové přeháňky. K večeru očekávají meteorologové ustávání srážek a vyjasňování. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, jehož rychlost může místy v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině. Večer vítr zeslábne a změní se na severní.