Silnice jsou po středečním sněžení opatrně sjízdné, v noci se čeká další sníh

Praha - Silnice v Česku jsou po středečním večerním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní silniční tahy a dálnice jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré, na horách zpravidla leží vrstva ujetého sněhu krytá posypem. I když silničáři zaznamenali od večera stovky výjezdů, řidiči by měli být opatrní i na hlavních tazích. Náledí bylo hlášeno například na dálnicích D1 a D11. V Ústeckém a Zlínském kraji se stalo několik nehod. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Další sněžení očekávají meteorologové v noci na pátek.

V Česku navíc pokračuje mrazivé počasí, na některých místech teploty klesly k minus deseti stupňům Celsia. Podle silničářů při tak nízkých teplotách ztrácí sůl účinnost a vozovky mohou namrzat.

V Ústeckém kraji se od rána stalo několik nehod. Do svodidla narazil řidič na silnici I/13 u Teplic. Událost se obešla bez zranění. Do lampy veřejného osvětlení a plotu u rodinného domu naboural dnes ráno řidič ve Vilémově na Litoměřicku. Ani u této nehody se podle policie nikdo nezranil. V Hoře Svatého Šebestiána na Chomutovsku narazil kamion do stojanu u čerpací pumpy.

Provoz na silnici III/49016 mezi Rackovou na Zlínsku a Mladcovou, která je místní částí Zlína, komplikovala nehoda dodávky. Podle údajů policie se obešla bez zranění. V pořádku byl i řidič, který měl ve středu večer za sněžení nehodu na dálnici D5 nedaleko Rokycan. Kamion zůstal ležet převrácený přes všechny jízdní pruhy, vyproštění vozidla a úklid dálnice trvaly celou noc. Dálnice byla ve směru na Prahu uzavřená do dnešních 06:00.

Hodně oblačnosti dnes bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hlavně po ránu a večer. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi minus čtyřmi stupni Celsia a nulou. V noci na pátek očekávají meteorologové od jihu postupně na většině území sněžení, na jihovýchodě ojediněle i srážky smíšené, dešťové nebo mrznoucí. Do rána by mohlo napadnout do pěti centimetrů sněhu, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i kolem sedmi centimetrů.