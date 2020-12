Silničáři zprovozní opravený most přes Nové Mlýny

Pasohlávky (Brněnsko) - Oprava mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny končí, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nachystalo jeho zprovoznění po půlnoci z neděle na pondělí. Na svém twitrovém účtu to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Oprava mostu na frekventované silnici I/52 vedoucí z Brna na česko-rakouskou hranici trvala tři čtvrtě roku.

"Na I/52 most Pasohlávky dnes skončila poslední kontrola za účasti všech zúčastněných včetně silničního správního úřadu a Policie ČR. Most uvedeme do provozu minutu po půlnoci," uvedl Mátl. Doplnil, že tak končí uzavírka s nejhorším letošním dopadem na provoz v Jihomoravském kraji.

Už na začátku tohoto týdne se uskutečnila zátěžová zkouška mostu. Na jednotlivé plochy najelo šest naložených nákladních vozů o celkové tonáži 192 tun a silničáři měřili průhyb. Zkouška ukázala, že se konstrukce vrací do své původní polohy.

Stavba začala 11. března. Hotová musela být do konce roku. Výjimečná byla i tím, že část betonáže museli provádět potápěči. Cílem rekonstrukce bylo zajištění vyšší nosnosti mostní konstrukce.

Uzavírka mostu motoristům komplikovala jízdu mezi Brnem, Mikulovem a Vídní, jezdilo se totiž po okolních silnicích nižších tříd. Na jaře stavba větší problémy ještě nepůsobila, protože byly zavřené hranice. V létě však vznikaly na objízdných trasách kolony, protože po silnici mířilo na jih do Rakouska a Chorvatska množství turistů.