Silničáři zahájí další přípravné práce letošní opravy Barrandovského mostu

Barrandovský most v Praze na snímku z 29. září 2022. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Silničáři dnes zahajují další fázi přípravných prací na letošní opravy Barrandovského mostu v Praze. Na Strakonické ulici bude uzavřená část vyhrazeného jízdního pruhu v úseku vedoucím pod mostem. Začátek letošních hlavních oprav mostu naplánovala Technická správa komunikací (TSK) na 15. května a práce potrvají 92 dní, tedy do 14. srpna. Opravy zahrnují práce na severní straně mostu ve směru do Braníku a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu.

Důvodem nynějšího omezení na Strakonické je výstavba přístupové věže do komory mostu a zajištění bezpečného pohybu stavbařů v těchto místech. Uzavírka se týká zhruba 90metrového úseku a doprava bude v místě uzavírky vedená ve dvou jízdních pruzích o šíři jednoho pruhu 3,25 metru.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dříve nikdy neopravovalo. Most je součástí městského okruhu. Denně ho přejede přes 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.