Silničáři vyrazili se sypacími vozy na D8, postupně vyjedou v celé ČR

Řehlovice (Ústecko) - Silničáři dnes po poledni poprvé v této sezoně vyjeli ze střediska u dálnice D8 na Ústecku se sypacími vozy do terénu. S údržbou komunikací začíná Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po celé republice. Novinářům to dnes v Řehlovicích na D8 řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Fotogalerie

"V následujících hodinách budeme vyrážet prakticky v celé republice. Asi poslední bude jižní Morava, pokud tam vůbec bude technika potřebná," uvedl Rýdl. Dodal, že do této doby silničáři vyjížděli pouze v jednotlivých případech a solili silnice na mostech.

Ředitelství silnic a dálnic se stará o 1350 kilometrů dálnic. "Máme připraveno 51.000 tun soli ve skladech v celkem 22 středicích," uvedl Rýdl. Za volant celkem 220 vozů údržby může usednout 600 řidičů., kteří se střídají v nepřetržitých službách, mezi dalšími 200 zaměstnanci jsou dispečeři či údržbáři techniky. Nikoho si ŘSD nenajímá. "Přes léto se tito lidé starají o dálnice a v zimě naskočí na sypače," uvedl Rýdl.

Techniku mají silničáři připravenou od 1. listopadu. Meteorologické modely signalizují s předstihem očekávané počasí. Jakmile se tak dnes dopoledne sněhový mrak přiblížil k Drážďanům, dispečeři povolali za volanty řidiče. Na dálnici D8 vyjely vozy do kopců v Krušných horách k hranicím s Německem kolem 13:00. "Je to situace, kdy tzv. podsolujeme, ještě nesněží, ale my už solíme, což je efektivnější, než solit do sněhu," uvedl Rýdl. "Připravenou máme techniku tak, abychom mohli jezdit celou noc," dodal Rýdl. "Neustále posolené musíme udržovat při nízkých teplotách hlavně mostní objekty, které promrzají jako první," zdůraznil.

ŘSD pravidelně obnovuje techniku pro zimní údržbu, letos je podle Rýdla zhruba 20 až 30 kusů techniky nové. Silničáři mají povinnost zprůjezdnit dálnici do dvou hodin od chvíle, kdy je kvůli počasí omezen provoz, o jednu hodinu navíc mají u silnic I. třídy.

O víkendu se v Česku zřejmě výrazně ochladí, místy bude sněžit a vytvoří se náledí. Třeba v noci na neděli mohou teploty klesnout dokonce až na minus 12 stupňů Celsia. V sobotu bude mráz i přes den. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a vyjádření pracovníků ústavu.