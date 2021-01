Silničáři uzavřeli kvůli sněhu pro kamiony silnici na Harrachov

Zapadlý kamion 29. ledna 2021 na silnici I/8 u příjezdu do Teplic, kde komplikuje dopravu husté sněžení.

Praha - Silničáři kvůli sněžení od 15:00 uzavřou pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov. Kamiony musí přes Hrádek nad Nisou. V Karlovarském kraji je kvůli těžkému sněhu, který padá od čtvrtka, přes 4000 odběratelů bez elektřiny. Aktuálně sněží hlavně na Karlovarsku.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji jsou dnes po nočním sněžení sjízdné s opatrností. Zejména na vozovkách nižších tříd zůstávaly zbytky rozbředlého sněhu. Nad ránem teploty klesly pod nulu a vznikaly i ledové zmrazky, vyplývá z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic. Na Karlovarsku začalo znovu intenzivně sněžit odpoledne.

Zatímco na Sokolovsku od dopoledne prší, směrem na sever a ve vyšších polohách sněží. Nejhorší situace je nyní na silnici I/13 směrem na Chomutov, kde kvůli ledovce stojí auta a je v podstatě neprůjezdná. Podle krajské policejní mluvčí Evy Valtové v kopcích uvázly kamiony. "Na místě je již Správa a údržba silnic a kolona se postupně rozjíždí," dodala Valtová.

Těžký sníh způsobuje i výpadky elektřiny. Bez proudu je v Karlovarském kraji přes 4000 odběratelů.

V Karlovarském kraji je přes 4000 odběratelů bez elektřiny

V Karlovarském kraji je kvůli těžkému sněhu přes 4000 odběratelů bez elektřiny. Sníh padá od čtvrtka. Aktuálně sněží na Karlovarsku a na hranicích s Ústeckým krajem. Výpadky se energetikům daří postupně opravovat, vznikají ale nové, řekla dnes odpoledne ČTK regionální mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Těžký sníh způsobil první výpadky elektřiny už ve čtvrtek v podvečer. Podařilo se je do večerních hodin opravit. Další výpadky nastaly dnes ráno. Podle Holingerové bylo ráno bez proudu asi 400 odběratelů, a to hlavně na Sokolovsku. Odpoledne, při dalších poruchách vedení, na než padají stromy, už počet odběratelů bez proudu vzrostl na více než 4000.

"Týká se to lokalit Kraslice - Hraničná, Jindřichovice, Krajková, Oloví a Rotava. Výpadek je i v Nejdku, tam by se ale měla porucha brzy opravit. U ostatních poruch je předpoklad oprav během dneška," uvedla Holingerová.

Výpadky způsobují hlavně větve a stromy, které spadnou na dráty elektrického vedení pod vahou mokrého sněhu. Sníh dnes v Karlovarském kraji působí problémy i na silnicích.

Královéhradecký kraj

Na horských silnicích v kraji leží vrstva ujetého sněhu. Na Trutnovsku a v Krkonoších se může na silnicích tvořit ledovka. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od jednoho do minus tří stupňů Celsia, na horách až do minus pěti stupňů. Na hřebenech Krkonoš teploty klesly k minus deseti stupňům. V Krkonoších by dnes mohlo napadnout až deset centimetrů sněhu, uvedli meteorologové, silničáři a horská služba.

Přes den by mělo být v kraji zataženo až oblačno, odpoledne má kraj zasáhnout sněžení nebo déšť se sněhem. Ojediněle se čekají i mrznoucí srážky. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách od minus tří stupňů do nuly.

Liberecký kraj

Silničáři kvůli sněžení až do půlnoci uzavřeli pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov. Do Polska musí řidiči kamionů po silnici I/35 přes Hrádek nad Nisou, řekl ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti. V Libereckém kraji vytrvale sněží, i na hlavních tazích zůstává vrstva rozbředlého sněhu, která může klouzat. Problémy mohou mít kamiony ve stoupáních.

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice stačí jediný uvízlý kamion. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje nové proměnné dopravní značení v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích. Uvízlé kamiony už zkomplikovaly dopravu v Desné. O preventivní uzavření silnice pro kamiony požádala podle Barka policie, jež se obává kolapsu kvůli velkému náporu turistů, kteří do hor míří.

Jinak jsou hlavní tahy v Libereckém kraji většinou holé a mokré, místy je sněhová břečka. "Občas nějaký kamion uvízne ve stoupání," dodal Bark. Kvůli sněhu je zatím stále pro kamiony nad šest tun uzavřená také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se neudržuje chemicky, a pro nákladní vozy je proto nesjízdná. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky.

Teploty v Libereckém kraji se pohybují od minus jednoho do minus pěti stupňů, sněží prakticky v celém kraji, v horách ale intenzivněji. Podle meteorologů může v horských oblastech napadnout až deset centimetrů sněhu.

Moravskoslezský kraj

Především na Bruntálsku a také v Beskydech by dnes řidiči měli být opatrnější. Na některých cestách stále může ležet rozbředlý sníh po chemickém ošetření, ve vyšších polohách pak ujetá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic.

Kvůli sněžení může být také místy snížená dohlednost. Meteorologové navíc varují, že odpoledne a v noci na sobotu by mohlo v polohách nad 400 metrů nad mořem napadnout sedm až deset centimetrů mokrého sněhu. Slabě sněžit už má ale i dopoledne, později bude sněžení trvalejší a v nižších polohách bude přecházet v déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle také mrznoucí srážky.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde vozovky po nočním sněžení pokrývá vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči si v Jeseníkách musejí dát pozor na sněhové jazyky a mlhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh je po chemickém posypu na silnicích v horských okresech Jeseník a Šumperk. Správa silnic upozornila, že ve vyšších polohách se kvůli silnému větru mohou tvořit sněhové jazyky. Méně důležité cesty pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem.

Rozbředlý sníh je také na silnicích v severní části Olomoucka, místy je tam mlha. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou jinak sinice holé a mokré, teploty se pohybují kolem bodu mrazu.

Pardubický kraj

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích nový sníh. Většinou je rozbředlý, někde tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrní by měli být řidiči v oblasti Hlinska, Moravské Třebové, Svitav, Ústí nad Orlicí nebo Poličky. V Železných horách a v okolí Lanškrouna a Žamberka zůstává uježděná sněhová vrstva. Úsek státní silnice 1/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Na většině území regionu sněží nebo se vyskytují sněhové přeháňky. Sníh nebo sníh s deštěm čekají meteorologové i v sobotu.

Středočeský kraj

Jízdu ve středních Čechách dnes ráno ztěžuje mrholení, hlášeny jsou i dešťové přeháňky. Silnice jsou většinou holé a mokré. Někde ale může řidiče překvapit namrzlá vozovka, vyplývá z Ředitelství silnic a dálnic.

Mírně namrzlé jsou některé úseky silnic druhé a třetí třídy na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku a v okolí Prahy. Cestáři tam nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Teploty v regionu se dnes ráno pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia a vane slabý vítr.

Ústecký kraj

Dopravu v Ústeckém kraji komplikuje vydatné sněžení. Podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Silničáři cesty chemicky ošetřili, některá místa posypali solí. Řidiči by si měli dát pozor na ledovku, která se tvoří u Kadaně na Chomutovsku a na Lounsku.

Hasiči zasahují u dopravních nehod celý den. Naposledy vyjížděli do Lobendavy na Děčínsku, kde sypač narazil do sloupu. Nyní jsou hasiči u Kololeče na Litoměřicku, kde se srazil kamion s osobním autem. Regionální mluvčí hasičů to uvedl na twitterovém účtu.

Podle policejního webu je u Obrnic na Mostecku spadlý strom přes pravý jízdní pruh, místo je sjízdné s opatrností. Vzpříčený kamion na ledovce je v Postoloprtech na Lounsku. Vozidlo může bránit provozu po celé vozovce, uvedli policisté. Uvízlá vozidla brání provozu v Bystřanech na Teplicku, i tam by měli být řidiči opatrní kvůli sněhu na silnici.

Sněžit bude podle meteorologů ještě večer, poté bude sníh přecházet v déšť se sněhem nebo déšť. Večer budou srážky slábnout. Napadnou by mělo pět až deset centimětrů mokrého sněhu. Nejvyšší denní teploty i na horách vystoupají až ke třem stupňům Celsia.

Kraj Vysočina

Na solených silnicích jsou dnes zbytky rozbředlého sněhu, na ostatních může být ujetý sníh posypaný drtí. Ve čtvrtek večer napadlo nejvíc mokrého sněhu na Jihlavsku, Pelhřimovsku a na Třebíčsku. Teploty se pohybují kolem nuly. Řidiči by měli být opatrní, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

"Jak jsou teploty kolem nuly, tak to klouže víc," upozornil dispečer. Silničáři v noci na dnešek jezdili se stovkou sypačů.

Na Vysočině dnes bude podle meteorologů zataženo, dopoledne bude znovu sněžit nebo padat déšť se sněhem, místy mohou srážky namrzat. Později odpoledne bude pršet, nejvyšší teploty budou do čtyř stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku pokrývá mnohde po nočním sněžení rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách na nich zpravidla leží uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Se zbytky rozbředlého sněhu musejí řidiči místy počítat také na vozovkách na Zlínsku a Kroměřížsku. Zbývající silnice ve Zlínském kraji jsou po chemickém ošetření většinou mokré. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a lesem silničáři přes zimu neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo, na Uherskohradišťsku oblačno, místy vane slabý vítr. Především na Vsetínsku se objevují sněhové přeháňky. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v regionu dosáhnout nuly až plus dvou stupňů Celsia. Bude zataženo, zpočátku ojediněle, později dopoledne postupně od jihozápadu na celém území kraje se sněžením, v nižších polohách očekávají meteorologové i déšť se sněhem. Večer budou podle nich od jihozápadu srážky v polohách pod 700 metrů nad mořem přecházet do deště, zároveň předpokládají jejich ubývání. Odpoledne může na severu Zlínského kraje napadnout místy pět až deset centimetrů nového mokrého sněhu.