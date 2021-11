Silničáři uzavřeli D11 na celou noc kvůli demolici mostu u Mochova

Mochov (u Prahy) - Silničáři uzavřeli dnes kolem 20:00 dálnici D11 mezi exitem 8 Jirny a exitem 18 Bříství na celou noc kvůli demolici mostu u Mochova v okrese Praha-východ. Most vede nad dálnicí. Provoz by měl být s omezením obnoven v neděli v 10:00. Nyní začínají demoliční práce, k zemi by měl most padnout kolem 22:00, řekla ČTK mluvčí středočeské krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová. Následovat bude odklízení suti, které potrvá do ranních hodin. Objízdná trasa vede po silnici II/611.

Dopravní omezení v úseku začalo dnes ve 14:00, kdy byla doprava na dálnici svedena do jednoho pruhu v každém směru. V neděli ještě mají pokračovat dokončovací práce, proto bude během dne opět doprava vedena v jednom pruhu v obou směrech.

Most, po kterém vede silnice II/245, patří Středočeskému kraji. Je zavřený od 11. listopadu a přípravné práce na něm začaly už před několika dny. Nahradí jej nový, který bude stát zhruba 50 milionů korun bez DPH. Jeho životnost by podle zadání tendru měla být 100 let a také by měl umožnit budoucí rozšíření dálnice o dva jízdní pruhy.